Bitcoin aussi calme qu’en 2023… juste avant un pump de +50 %

Le Bitcoin traverse en ce moment une période de calme extrême. Sa volatilité est tombée à son plus bas niveau depuis près de deux ans. Un calme presque inquiétant… qui rappelle fortement l’été 2023. À l’époque, ce temps calme avait précédé une hausse spectaculaire de plus de 50 %. Faut-il s’attendre au même scénario en 2025 ?

Une volatilité au plus bas, comme en 2023

Les indicateurs parlent d’eux-mêmes. L’indice BVIV, qui mesure la volatilité implicite du Bitcoin, est tombé sous la barre des 40. C’est une zone historiquement associée à des mouvements de prix importants.

En parallèle, la volatilité sur trois mois est elle aussi en chute en libre, aux alentours de 70 %. Il faut remonter à septembre 2023 pour retrouver des niveaux aussi bas. Et ce n’est pas anodin : à l’époque, le calme avait précédé une envolée très rapide du prix de BTC.

Cette faible volatilité est souvent le signe que le marché entre dans une phase de compression. Une sorte de respiration avant un mouvement fort. La question est de savoir dans quelle direction il partira. Mais l’histoire récente du Bitcoin laisse penser que ce calme cache une explosion du prix.

Un marché qui absorbe les chocs sans broncher

La solidité du marché se confirme aussi par sa capacité à encaisser des ventes majeures. Récemment, Galaxy Digital a vendu environ 80 000 BTC, soit près de 9 milliards de dollars.

Il y a quelques années, un tel mouvement aurait suffi à faire chuter le cours de façon brutale. Cette fois-ci, le prix n’a baissé que de 1 %… avant de repartir au-dessus des 119 000 $ dans la foulée. C’est le signe d’une liquidité profonde et d’un écosystème institutionnel bien installé.

Cette résistance du marché montre que les fondamentaux ont changé. Les investisseurs particuliers ne sont plus les seuls aux commandes. Les grandes entreprises, les fonds et les ETF jouent désormais un rôle central.

Un nouveau +50 % en vue ?

Tous les éléments semblent en place. Une volatilité au plus bas. Un désintérêt des particuliers. Une demande institutionnelle massive. Et un marché mature qui ne réagit plus violemment aux gros volumes. Historiquement, c’est exactement le genre de contexte qui précède un rebond majeur.

En 2023, ce même cocktail avait propulsé le Bitcoin de 28 000 $ à plus de 42 000 $ en quelques semaines. Aujourd’hui, un mouvement similaire représenterait une montée vers les 180 000 $. Ce n’est pas garanti, bien sûr. Mais ce n’est plus de la pure spéculation. C’est un scénario crédible, basé sur des données tangibles.

Les prochains jours seront cruciaux. Si le Bitcoin parvient à s’installer durablement au-dessus des 118 000 $ avec du volume, cela pourrait déclencher une nouvelle vague d’achats. Certains analystes surveillent aussi des indicateurs comme le MVRV ou le RSI pour confirmer un pump solide.

BTC/USD avec indicateurs MVRV et RSI

Mais une chose est sûre : le calme actuel n’est pas anodin. Et comme souvent avec le Bitcoin, ce genre de silence annonce une tempête. Reste à savoir dans quel sens soufflera le vent.

