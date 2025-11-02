L’UE s’apprête à étendre la surveillance des bourses et des plateformes d’échange de cryptomonnaies

Auteur Julien Leroy Auteur Julien Leroy À propos de l'auteur Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des... Voir le profil de l'auteur Partagez Copié Dernière Mise à Jour: Novembre 2, 2025

La Commission Européenne va confier à l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) la supervision directe des principales plateformes d’échanges de cryptomonnaies. Cette réforme s’inscrit dans une stratégie plus large de consolidation de marché. L’objectif est clair : réduire la fragmentation réglementaire et renforcer la compétitivité de l’Europe face aux États-Unis.

Un pas vers l’Union des marchés de capitaux et les réticences nationales

Actuellement, chaque État membre de l’UE dispose d’un régulateur distinct pour surveiller ces marchés. La nouvelle proposition entend confier à l’ESMA la supervision directe des organisations de post-négociation et des entreprises transfrontalières les plus critiques.

En effet, la Commission présentera le projet de loi en décembre, dans le cadre du paquet d’intégration du marché. Cette initiative est cruciale pour l’achèvement de l’Union des marchés des capitaux de l’UE. Elle vise à apporter une expertise réglementaire centralisée et à créer un environnement d’échange transfrontalier plus adapté aux nouvelles entreprises et aux investisseurs européens.

L’initiative reçoit un soutien marqué de plusieurs capitales européennes. La France, par exemple, y voit un moyen d’empêcher l’arbitrage réglementaire, où des entreprises s’installent dans des États aux réglementations laxistes pour servir l’ensemble de l’UE. L’Allemagne, historiquement réticente à céder son contrôle financier à Bruxelles, a également changé de position.

De surcroît, la majorité des pays de l’UE perçoivent cette réforme comme une nécessité pour restructurer le marché et s’adapter aux évolutions. Cependant, des pays comme le Luxembourg, l’Irlande et Malte expriment des craintes. Ils estiment que la supervision de l’ESMA pourrait affaiblir leurs secteurs financiers et les priver de l’expertise de leurs régulateurs locaux.

Les implications pour les plateformes de cryptomonnaies

Pour les plateformes de cryptomonnaies, le changement est particulièrement notable. Les plus grandes entreprises, jugées systémiquement pertinentes, seraient soumises à la surveillance immédiate de l’ESMA.

Aussi, cette centralisation pourrait être un développement positif. Elle imposerait une application plus stricte des règles et garantirait une uniformité réglementaire dans tout le bloc. Cela aiderait à combler les lacunes de surveillance et à empêcher les entreprises nuisibles de passer entre les mailles du filet.

Un point de friction demeure : l’ESMA n’a pas encore préparé de réglementation spécifiquement adaptée au secteur des cryptomonnaies. Les entreprises crypto sont actuellement réglementées par le cadre MiCA, qui permet d’opérer dans toute l’Europe via un mécanisme de “passeport” après une licence nationale.

Il faut souligner que l’application d’une stratégie plus homogène devrait rendre plus difficile le “regulatory shopping”. Cela garantit que les entreprises respectent les mêmes normes, peu importe leur lieu d’enregistrement initial.

Avantages pour les investisseurs et l’équilibre de la supervision

La réforme simplifiera les opérations transfrontalières pour les bourses, qui n’auront plus à interagir avec des dizaines de régulateurs nationaux. Elles seront désormais responsables devant l’ESMA.

Effectivement, pour les investisseurs, ce modèle offre une protection et une transparence accrues. Un régulateur puissant disposerait de plus de ressources pour traiter les préoccupations transfrontalières et appliquer une surveillance plus stricte de la manipulation du marché.

Malgré la centralisation, la Commission insiste sur le maintien d’une touche locale. Les autorités nationales resteront responsables de la surveillance des petites entreprises et de la supervision quotidienne.

En conséquence, l’ESMA se concentrera sur les organisations opérant dans plusieurs pays ou celles qui sont critiques pour l’économie de l’Union. Les opposants, comme les associations de fonds, craignent néanmoins des coûts de conformité plus élevés et des tracasseries administratives dues à une approche “taille unique”.

Source : Cryptopolitan

Sur le même sujet :