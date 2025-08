XRP, PEPE ou Solana ? Voici ce que prédisent GPT et Grok pour la rentrée

Le mois d’août commence à peine, mais les IA les plus populaires, ChatGPT et Grok, ont déjà une idée en tête pour la rentrée : quels cryptos vont performer ? Trois noms ressortent partout : XRP, le jeton bancaire de Ripple, PEPE, le roi des meme coins, et Solana, la star des technos blockchain. On fait le point.

Ripple (XRP) : prêt pour une rentrée explosive ?

ChatGPT croit très fort en XRP. Si tout s’aligne — ETF, adoption bancaire, retour des capitaux — le jeton de Ripple pourrait grimper entre 6 et 10 $. C’est ambitieux, mais l’IA considère XRP comme un « sleeper » prêt à exploser à tout moment.

Grok, lui, est plus prudent. Il vise 4 $ d’ici décembre, avec un objectif à court terme autour de 3,50 $. Selon ses analyses, l’activité des baleines reste modeste, et l’élan institutionnel n’est pas encore là.

Verdict : XRP pourrait briller si les conditions s’alignent… mais ce n’est pas (encore) gagné.

Solana (SOL) : le projet sérieux qui attire les gros portefeuilles

ChatGPT et Grok sont enfin d’accord sur un point : Solana a le vent en poupe. Rapide, efficace, et de plus en plus utilisé dans la DeFi, les airdrops et les jeux blockchain, le projet coche toutes les cases.

ChatGPT voit ~300 $ d’ici fin 2025.

d’ici fin 2025. Grok prévoit 230 à 250 $, voire 600 $ en cas de rallye massif.

Et avec des supports techniques solides (195 $, 210 $), tout reste possible si les volumes suivent.

Verdict : Solana séduit par sa tech. Moins spéculatif, mais plus rassurant.

PEPE : les meme coins pour tout casser ?

Côté PEPE, ChatGPT y voit un potentiel x10 voire x50, porté par l’effet viral et les communautés ultra engagées. En revanche, pas de chiffre précis : pour lui, tout dépendra du buzz de l’automne.

Grok est plus mesuré : il vise un objectif autour de 0,00002 $, soit une hausse d’environ +47 %. Pas de folie, mais un petit pump reste envisageable si le climat reste favorable aux meme coins.

Car Grok préfère se tourner vers Wall Street Pepe (WEPE), un meme coin plus récent avec un Layer 2 déjà intégré. Selon lui, le prix pourrait atteindre 0,05 $, voire 0,10 $ si la hype décolle, soit un gain possible de x7 à x10.

Verdict : PEPE a toujours la cote, mais Grok parie sur son petit frère, WEPE, pour la rentrée.

Wall Street Pepe (WEPE) : le petit frère de PEPE qui peut exploser ?

Moins connu mais déjà très surveillé, Wall Street Pepe (WEPE) attire l’attention des IA, surtout Grok. Ce nouveau meme coin fonctionne déjà sur son propre Layer 2, avec une économie pensée pour brûler régulièrement des tokens.

Grok voit en WEPE un vrai potentiel de montée en flèche. Il estime que le prix pourrait grimper jusqu’à 0,05 $, voire 0,10 $ si la communauté s’enflamme. Soit un x7 à x10 possible, rien que pour cette rentrée. Plus jeune que PEPE, mais aussi plus explosif selon les signaux analysés par Grok.

WEPE ne promet rien, mais sous les blagues, le projet attire déjà une base fidèle. Son objectif ? “Choisis d’être riche ou reste pauvre.” Certains investisseurs y voient un potentiel x10 à x20, surtout si la hype TikTok et Telegram s’emballe.

Faut-il acheter XRP, SOL ou PEPE maintenant ?

ChatGPT mise sur des scénarios explosifs, portés par la hype, les news et l’adoption globale. Grok, plus pragmatique, s’appuie sur les données on-chain et les signaux techniques. Les deux restent toutefois haussiers sur Solana. XRP divise, et PEPE… dépend surtout des trends. Si vous êtes :

Prudent : Solana semble la valeur la plus stable.

: Solana semble la valeur la plus stable. Opportuniste : XRP peut surprendre si l’ETF débarque.

: XRP peut surprendre si l’ETF débarque. Joueur : PEPE ou WEPE sont parfaits pour tenter un x10.

Conseil bonus : Diversifier. Un petit mix des trois pourrait vous réserver de belles surprises d’ici décembre. Évidemment, faites vos propres recherches. N’écoutez pas seulement une IA pour miser vos économies et investissez uniquement ce que vous pouvez vous permettre de perdre.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

