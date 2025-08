Voici 4 cryptomonnaies à acheter pour devenir millionnaire en 2025

Pourquoi nous faire confiance L’équipe de Cryptonews France est exclusivement composée d’éditeurs, de rédacteurs et de journalistes avec une expertise avérée en crypto-monnaies, web3 et en jeux d’argent. Ils se portent garants de l’exactitude et de la pertinence de l’ensemble des contenus sur notre site. Chaque contenu est le fruit d'un travail de fond et chaque fait est vérifié via des sources fiables, et en faisant usage de leur expérience et expertise.

Cela plusieurs semaines que les cryptomonnaies ont entamé une jambe haussière. Durant ces derniers jours, le marché ralenti la cadence avec une légère correction. Toutefois, cela ne remet pas en question ce début de Bull Run qui continue d’offrir de nouvelles opportunités. Pour l’occasion, nous vous proposons quatre cryptomonnaies à surveiller pour potentiellement devenir millionnaire en 2025.

Maxi Doge : une nouvelle opportunité pour le marché des memecoins

Les memecoins ne sont pas enterrés, bien au contraire. Selon les données de Coinmarketcap, la capitalisation du secteur s’élève actuellement à plus de 65 milliards de dollars. Avec un ATH en décembre dernier à 137 milliards de dollars, le potentiel haussier est conséquent.

Après le Dogecoin, c’est le dérivé Maxi Doge qui pourrait inscrire des performances records. Ce memecoin est en prévente sous le ticker $MAXI. Avec des campagnes de marketing à venir, des compétitions de trading entre les détenteurs du memecoin et un marketing reposant sur l’humour, le potentiel est conséquent.

Levant 350 000 dollars à ce jour, ce n’est que le début pour Maxi Doge. Lorsque les memecoins reviendront sur le devant de la scène, $MAXI pourrait lever plusieurs millions avant son lancement.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Hyperliquid : un écosystème DeFi en pleine explosion sur 2025

Dans un second temps, un projet qu’il convient de suivre attentivement, c’est Hyperliquid. Après la réussite de son premier airdrop, et le passage d’un DEX à un Layer 1 avec ses propres dApps et un écosystème sur-mesure, le projet attire avec succès des capitaux.

En huitième position, juste devant Sui et Base, le L1 s’approche des 3 milliards de dollars de TVL. Une ascension fulgurante en quelques mois, conséquence d’une prise en compte du retour de la communauté, un produit orienté vers la philosophie de l’écosystème et une efficacité inégalée qui fait d’Hyperliquid une alternative idéal aux CEX.

Le HYPE a surperformé le marché sur ces derniers mois. Évoluant légèrement sous les 40 dollars, le potentiel haussier reste élevé. Est-ce le Solana pour ce cycle haussier ? Certains experts s’attendent à un HYPE à plus de 100 dollars dans un futur proche.

TAO : lorsque l’IA apporte des solutions innovantes avec la blockchain

La narrative des cryptomonnaies portant sur l’IA n’est probablement pas terminé. Malgré un secteur qui peine à attirer des capitaux, certains projets restent essentiels et conservent une position de leader. Bittensor est probablement le meilleur représentant de l’IA dans le Web3.

Construisant un réseau décentralisé avec une IA ouverte à tous et collaborative, les chercheurs et opérateurs contribuent aux différents LLM et attribuent des récompenses en TAO. Le mécanisme de consensus est le Proof of Intelligence où chaque modèle apporte de la valeur et vise à construire un marché libre en la matière.

TAO est à la fois un actif dédié à l’incitation pour les contributeurs et un token de gouvernance. Cela permet de donner les directives pour les avancées du protocole, opérer un noeud et plus encore. Ayant connu une explosion ces deux dernières années, et avec l’IA qui s’incorpore dans les usages quotidiens, la crypto TAO est une belle opportunité.

Best Wallet : un portefeuille non-custodial pour conserver sa liberté

Avec les interdictions qui se multiplient sur internet via la vérification d’identité, notamment au Royaume-Uni, ou l’interdiction de détenir et acheter des cryptomonnaies en Algérie, les solutions axées sur la vie privée sont essentielles.

Best Wallet est un portefeuille Web 3 non-custodial qui intègre un code PIN, la biométrie et le 2FA pour protéger les fonds des utilisateurs. Atteignant plusieurs centaines de milliers d’utilisateurs, il permet de concurrencer Metamask ou Trust Wallet avec un écosystème sur-mesure, performant et des fonctionnalités innovants comme le jeton natif $BEST, un launchpad et des airdrops pour les utilisateurs.

Détenir du $BEST, c’est faire le pari que le portefeuille se positionnera dans le futur comme le leader du marché.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

Sur le même sujet :