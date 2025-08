BlackRock et ARK soutiennent l’IPO de Bullish à 4,2 Milliard$ : que faut-il attendre ?

Bullish, un nom jusque-là discret dans l’écosystème crypto, s’apprête à faire une entrée fracassante et en très bonne compagnie en Bourse. BlackRock et ARK Investment Management, deux des géants de la finance institutionnelle, sont déjà bien installés dans le cockpitit. Derrière cette opération estimée à plus de 4,2 milliards de dollars, se joue bien plus qu’une simple levée de fonds. Une redéfinition des rapports de force dans le Web3, entre exchanges, médias et capitaux institutionnels.

Un nouveau poids lourd crypto frappe à la porte de Wall Street

Jusqu’ici connu principalement des cercles institutionnels, la maison mère de CoinDesk fait désormais l’objet d’une attention bien plus large. Et pour cause, la société prévoit de lever entre 568 et 629 millions de dollars à l’occasion de son introduction en bourse aux États-Unis. Une opération dont le succès pourrait propulser sa valorisation jusqu’à 4,2 milliards de dollars.

Ce qui attire tous les regards ? La présence de deux poids lourds de la gestion d’actifs : BlackRock et ARK Invest. Selon les documents déposés auprès de la SEC, leurs filiales ont manifesté un intérêt pour acheter jusqu’à 200 millions de dollars d’actions Bullish au prix d’introduction.

Une telle implication de cette ampleur, va bien au-delà de la simple curiosité. Pour les observateurs, il s’agit en réalité d’une déclaration forte qui va probablement repositionner Bullish sur la carte des géants du Web3.

Une IPO en pleine résurgence des introductions crypto

Ces dernières semaines, les IPO s’enchaînent dans le secteur crypto à un rythme inattendu. Après BitGo et Circle, c’est désormais Kraken qui prépare sa levée de fonds. Objectif affiché, 500 millions de dollars pour une valorisation cible à 15 milliards. OKX serait également en train de structurer une opération similaire pour le marché américain.

Cette vague d’IPO coïncide avec une dynamique politique et réglementaire plus favorable aux États-Unis. Le vote récent du GENIUS Act, centré sur les stablecoins, et le passage de deux lois majeures sur la structure des marchés numériques. La combinaison de ces éléments a ravivé l’intérêt des investisseurs traditionnels pour les projets crypto structurés.

Dans ce contexte, Bullish arrive avec un double avantage. En l’occurrence, un produit déjà fonctionnel et une stratégie claire orientée vers les institutionnels.

Bullish : un exchange discret mais ambitieux

Bullish n’est pas une startup naissante. La société opère une plateforme d’échange d’actifs numériques active dans plus de 50 juridictions (hors États-Unis). Son positionnement : exclusivement dédié aux clients institutionnels.

Mais là où Bullish surprend, c’est dans son approche hybride. En novembre 2023, l’entreprise a racheté CoinDesk, l’un des plus grands médias spécialisés crypto au monde, pour 72,6 millions de dollars. Ce média, fort de 4,9 millions de visiteurs uniques par mois en 2024, offre à Bullish un levier d’influence et une vitrine médiatique sans équivalent parmi les exchanges.

Avec ce double ADN technologique et éditorial Bullish partira certainement avec un avantage concurrentiel énorme.

BlackRock et ARK : pourquoi ce soutien change la donne

L’entrée conjointe de BlackRock et ARK Invest n’est pas une simple prise de position opportuniste. Elle s’inscrit dans un mouvement plus large d’adoption progressive, mais déterminée des cryptos par les grandes institutions financières américaines.

BlackRock, déjà impliqué dans le lancement de son propre ETF Bitcoin au comptant, consolide ici sa stratégie d’intégration verticale, en s’alliant à un opérateur de plateforme d’échange. De son côté, ARK est toujours en quête de relais de croissance tech. Il voit donc en Bullish, un terrain d’exposition de ses fonds à la convergence entre finance traditionnelle, actifs numériques et influence médiatique.

Leur entrée au capital à hauteur potentielle de 200 millions de dollars valide donc la solidité du modèle Bullish. Par la même occasion, elle signe une forme de légitimation de l’exchange auprès des marchés traditionnels.

