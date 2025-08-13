OKB explose +160% après un burn de 85 M sur OKX : En avez-vous profité ?

Parmi les plus belles envolées de cette journée, OKB vient probablement de signer le Top 1 en termes de hausse. En effet, le jeton natif de la plateforme OKX, a bondi de près de 160 % en quelques heures. La cause ? Une annonce doublement stratégique. Le burn massif de plus de 65 millions de tokens et la présentation d’une feuille de route ambitieuse pour l’avenir de l’écosystème OKX. Dans la foulée, le marché se met en émoi avec en toile de fond, une nouvelle ruée.

Un burn historique et une offre désormais figée

Après avoir débuté la journée autour de 45 dollars, l’OKB a brièvement franchi la barre des 135 dollars. C’est très certainement l’une des hausses les plus impressionnantes de son histoire.

En cause, cette annonce qui redéfinit la vision stratégique et politique de la plateforme d’échange pour les années à venir. C’est à la faveur d’un communiqué que OKX a officialisé la suppression définitive de 65 256 712 OKB, issus de rachats antérieurs et de ses réserves de trésorerie. Une opération exceptionnelle qui ramène désormais l’offre totale à 21 millions de tokens.

Mais la plateforme va encore plus loin avec une annonce de mise à jour dans le cœur même de son système. Le smart contract de l’OKB sera modifié pour supprimer toute capacité future de minage ou de burn. En d’autres termes, les 21 millions d’unité sont dorénavant, la limite maximale du jeton OKB. Il n’y en aura plus un seul nouveau et dans le même temps, il ne sera plus jamais question de burn.

Un choix stratégique visiblement destiné à rassurer les investisseurs quant à d’éventuels risques de manipulation. La rareté est désormais garantie et c’est tant mieux parce que cela est souvent perçu comme catalyseur de prix en hausse dans le monde crypto.

X Layer : la nouvelle colonne vertébrale d’OKX

En parallèle, OKX fait le choix de passer totalement à X Layer, sa blockchain publique basée sur la technologie zkEVM. Dans l’idée, il est surtout question de positionner X Layer comme une infrastructure de référence pour la DeFi. En fait, OKX n’a jamais caché son intention de devenir un acteur important des paiements et applications liées aux actifs du monde réel (RWA).

Dans cette optique, la mise à jour « PP upgrade » achevée le 5 août a notamment intégré le dernier kit de développement de Polygon (CDK). Désormais, cela porte la capacité de transaction à 5 000 opérations par seconde. Dans le même temps, cette nouvelle itération réduit les frais à un niveau quasi négligeable et renforce la compatibilité avec l’écosystème Ethereum.

Big changes are coming to X Layer.



We're evolving into a next-gen public chain focused on DeFi, payments, and real-world assets — with deep OKX ecosystem integration.



1. Tech: PP upgrade

2. New ecosystem strategy

3. Seamless OKX Wallet, Exchange & Pay integration

4. OKTChain… — X Layer (@XLayerOfficial) August 13, 2025

OKX prévoit aussi un fonds d’écosystème et des incitations de liquidité pour attirer développeurs et projets. Les services phares OKX Wallet, OKX Exchange et OKX Pay seront entièrement intégrés à X Layer. D’ailleurs dans le cas de OKX Pay, X Layer en deviendra carrément la chaîne par défaut.

Entre ambitions globales et obstacles réglementaires

Ce virage stratégique sonne le glas pour OKTChain, la blockchain maison d’OKX bâtie sur Cosmos. Les échanges d’OKT cesseront dès le 13 août, et les tokens restants seront progressivement convertis en OKB jusqu’au 1er janvier 2026.

Autre changement majeur : la version Ethereum L1 de l’OKB sera abandonnée. Les détenteurs devront migrer vers X Layer pour continuer à utiliser le token.

Cette offensive technologique et économique intervient alors qu’OKX nourrit d’autres ambitions : une potentielle entrée en bourse aux États-Unis. D’après des informations révélées en juin, l’exchange envisagerait une IPO sur une place boursière américaine, bien qu’aucun commentaire officiel n’ait confirmé l’avancée du dossier.

Mais le chemin n’est pas exempt d’embûches. En Asie, la plateforme fait face à une pression réglementaire accrue. En mai, la SEC thaïlandaise a ordonné la suspension de ses opérations dans le pays. Début août, c’est l’autorité de régulation des Philippines qui met OKX sur la liste des plateformes d’échanges non autorisés, aux côtés de ByBit, KuCoin, Kraken et d’autres.

Avec ce burn massif, la limitation définitive de l’offre et le développement accéléré de son écosystème blockchain, OKX envoie un message clair. La réaction explosive du cours de l’OKB démontre que le marché a parfaitement reçu le signal. Reste à voir si cette dynamique pourra se maintenir face aux défis réglementaires et à la concurrence.

Source : OKX

