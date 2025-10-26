Coinbase dévoile son plan pour digitaliser tout le cycle de vie des startups

Et si demain, une startup pouvait tout faire : lever des fonds, gérer sa trésorerie, automatiser sa comptabilité, envoyer des paiements… depuis une seule plateforme crypto ? C’est exactement ce que Coinbase est en train de mettre en place. Fini les banques réticentes, ou les galères comptables. Coinbase veut devenir la boîte à outils tout-en-un des start-up Web3.

Que propose Coinbase exactement aux startups ?

Coinbase a lancé il y a quelques jours un nouveau service baptisé Coinbase Business. L’idée est simple : offrir aux startups et PME un tableau de bord unique pour gérer tous leurs flux crypto, de la réception de paiements jusqu’à la gestion de leur trésorerie. L’interface est claire, l’onboarding rapide et l’outil est pensé pour s’intégrer facilement aux workflows existants.

Coinbase Business permet de :

Recevoir et envoyer des paiements en USDC ou ETH,

Gérer plusieurs wallets pros,

Automatiser sa compta crypto,

Suivre ses transactions et générer des rapports.

Bref, tout ce qu’une boîte moderne attend d’un service financier — mais en version Web3.

La levée de fonds on-chain, nouvelle étape clé

Récemment, Coinbase a racheté la plateforme Echo pour environ 375 millions de dollars. Echo permet aux projets de lever des fonds totalement on-chain, directement auprès de leur communauté. Plus besoin de VCs, d’intermédiaires, on parle ici de “token sales” simplifiées, avec distribution automatisée et gouvernance intégrée.

Coinbase récupère aussi la plateforme Sonar, développée par Echo, qui permet aux startups de gérer leur cap-table, les droits de vote, le vesting des tokens, etc. Ce sont des briques essentielles pour les jeunes projets, et Coinbase veut les intégrer dans son offre pour proposer une expérience cohérente du début à la fin.

Une ambition globale, bien au-delà des États-Unis

Coinbase ne s’adresse pas qu’aux start-ups de la Silicon Valley. Son objectif est clair : proposer ces outils à toutes les startups du monde, y compris dans les marchés émergents. D’ailleurs, la plateforme s’est récemment enregistrée en Inde pour proposer ses services dans un cadre régulé. Une preuve que l’expansion est déjà en marche.

Pour Coinbase, c’est aussi un moyen de se différencier des banques ou des solutions Web2 classiques. En se positionnant comme « la banque crypto-native des entrepreneurs », elle espère capter une nouvelle génération de start-upeurs plus connectés, plus agiles, et surtout, plus à l’aise avec la crypto.

Ouvrir un compte Coinbase Business est plutôt simple. L’approbation se fait en général sous 48h, et l’interface vous guide pas à pas. Pas besoin d’être développeur ou expert en finance crypto : tout est fait pour être accessible. Les équipes peuvent ensuite connecter leurs wallets, automatiser leurs paiements, ou exporter les données comptables au format CSV.

Du côté de la levée de fonds, l’intégration d’Echo permettra bientôt aux projets de lancer leurs propres ventes de tokens directement via Coinbase. Un peu comme un launchpad, mais avec des outils pros, de la transparence, et une vraie logique de conformité. C’est aussi là que Coinbase espère faire la différence.

Pourquoi Coinbase veut réinventer le modèle startup

Depuis plusieurs années, Coinbase cherche à se diversifier au-delà du simple trading. Avec cette nouvelle offre, elle passe à l’étape suivante : devenir l’infrastructure crypto pour les entreprises. Et ça fait sens. Plutôt que de perdre les startups au fil de leur croissance, Coinbase veut les garder dans son écosystème, de leur début, jusqu’au sommet.

Pour les fondateurs, c’est aussi une opportunité : enfin une plateforme qui parle leur langage, qui intègre les outils dont ils ont besoin, et qui leur permet de lever, gérer et développer leur projet sans friction. Ce mouvement s’inscrit dans une tendance plus large : celle du Web3 qui devient enfin “entreprenable”.

Il reste évidemment des questions : comment cela sera-t-il perçu par les régulateurs ? Quelles garanties seront offertes aux investisseurs ? Dans tous les cas, Coinbase avance à grands pas vers le futur, et pourrait bien redéfinir la façon dont les startups se lancent et se financent.

Source : Brian Arsmtrong pour TBPN

