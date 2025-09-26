Chine : un « Operation Centre » pour le yuan numérique, cap sur l’intégration CBDC

La Banque populaire de Chine a inauguré à Shanghai un International Operations Centre consacré au yuan numérique. Pékin veut en faire un outil de portée mondiale, pensé pour accélérer l’usage du e-CNY hors de ses frontières et renforcer son rôle dans les infrastructures de paiement.

Shanghai, nouveau hub du e-CNY

Le centre, inauguré cette semaine, concentre trois plateformes : une plateforme de paiements transfrontaliers, une plateforme de services blockchain et une plateforme d’actifs numériques. En réunissant ces fonctions au même endroit, la PBOC veut fluidifier les opérations en yuan numérique, réduire les frictions techniques et préparer des cas d’usage à l’international.

La banque centrale présente ce hub comme une pièce maîtresse pour le déploiement du e-CNY. Il doit servir aussi bien au commerce extérieur qu’aux services financiers numériques. En clair, l’expérience n’est plus cantonnée au marché intérieur : Pékin veut désormais impliquer des contreparties étrangères.

China officially launched the digital yuan international operation center in Shanghai, enabling cross-border digital payments, blockchain services and digital asset management for the e-CNY.

Managed by the PBOC's Digital Currency Institute, the center is expected to boost… pic.twitter.com/9fRbZ0Sq4F — Invest in China (@investing_china) September 26, 2025

Paiements plus rapides, coûts réduits : la promesse technico-stratégique

La PBOC met en avant des règlements plus rapides et moins coûteux que les rails internationaux traditionnels. À la clé, des transactions programmables, réglées en quelques secondes et mieux adaptées aux flux volumineux entre banques, entreprises et plateformes.

Le vice-gouverneur Lu Lei a parlé d’une « évolution historique inévitable » des systèmes de paiement. Le signe que l’institution voit dans le e-CNY une brique d’infrastructure, pas seulement un pilote.

Au-delà du gain opérationnel, le centre de Shanghai sert la stratégie de montée en puissance internationale du yuan. Pékin propose ici un moyen de règlement numérique calibré pour le cross-border. Il entend ainsi réduire sa dépendance à des réseaux dominés par d’autres devises, et augmenter l’attractivité de son écosystème financier.

Ambitions globales, obstacles bien réels

La route n’est pas tracée d’avance. Première limite : l’adoption par des partenaires étrangers qui disposent déjà d’infrastructures efficaces et de relations de correspondant bancaire bien établies. Il faudra convaincre les banques, les chambres de compensation et les grands importateurs d’adopter le e-CNY. Cela exigera des accords bilatéraux et des garanties techniques solides.

Deuxième sujet sensible : la gouvernance et la vie privée. Un yuan numérique géré directement par la banque centrale pose inévitablement des questions : qui a accès aux données, et jusqu’où l’État peut-il contrôler les flux ? Ces débats ne sont pas propres à la Chine. Mais ils pèseront sur l’acceptation du e-CNY hors des frontières, notamment auprès d’acteurs soumis à des cadres de conformité stricts.

Enfin, le timing compte. Pékin veut pousser son CBDC et moduler d’autres chantiers digitaux lorsque le rythme s’emballe. Cette prudence rappelle que l’expansion internationale du e-CNY devra composer avec des priorités internes et un calendrier politique et réglementaire mouvant.

Ce que cela change pour l’écosystème crypto et les paiements

Dans l’immédiat, l’ouverture du centre ne bouleverse pas les marchés crypto ouverts. En effet, la Chine maintient ses restrictions sur les actifs non souverains.

En revanche, l’initiative rebat les cartes du paiement numérique d’État. Elle encourage d’autres banques centrales à accélérer leurs propres projets de CBDC. Elle met également la pression sur les réseaux de messagerie et de règlement existants pour innover sur la vitesse, le coût et la programmabilité.

À moyen terme, si des corridors pilotes émergent (banques de développement, zones franches, projets B2B), le e-CNY pourrait devenir une option de règlement supplémentaire dans certaines chaînes d’approvisionnement asiatiques.

