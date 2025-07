BTC à 250 000 $ et ETH à 10 000 $ : Le plan secret de Trump ?

Et si la prochaine explosion du marché crypto était en réalité voulue par le gouvernement américain ? Trump met en place une économie de guerre financée par des crédits, inspirée du modèle chinois. Et ce système pourrait faire monter Bitcoin à 250 000 $ et Ethereum à 10 000 $ d’ici 2028. C’est la théorie défendue par l’expert en finance Arthur Hayes. On vous explique.

Un plan simple : guerre + crédit = bull run

Ça peut sembler fou. Et pourtant… tout s’emboîte. Depuis plusieurs mois, Trump mise sur une stratégie simple : relancer l’industrie américaine pour préparer les conflits à venir. Depuis son retour au bureau oval, Trump multiplie les déclarations sur le besoin de “reconstruire l’Amérique” pour “affronter” la Chine ou l’Iran.

Mais au lieu de simplement imprimer de l’argent via la banque centrale, comme il l’avait fait en 2020, il utilise une méthode plus directe : garantir les profits d’entreprises dites “critiques” comme celles qui produisent des métaux rares ou des armes.

Ces garanties permettent aux banques privées de prêter sans risque : après tout, profits garanti = zéro risque. L’argent circule, des usines se construisent, des emplois sont créés. Ce crédit devient le carburant de l’économie… mais pas seulement.

Hayes surnomme ce système, non sans ironie, le “QE for Poor People” : une relance qui, cette fois, arrose les classes populaires au lieu de Wall Street.

Pour bien comprendre la stratégie de Trump, il faut voir comment l’argent est créé aujourd’hui. Le schéma utilisé par Arthur Hayes montre un mécanisme simple, mais puissant : un prêt bancaire garanti par l’État peut générer le double de monnaie en circulation.

Prenons un exemple concret :

La banque JP Morgan accorde un prêt de 1 000 $ à MP Materials, une entreprise qui fabrique des terres rares. Cet argent est immédiatement déposé sur le compte de l’entreprise. Puis, MP dépense cet argent pour payer ses ouvriers — qui le déposent à leur tour sur leurs comptes. L’argent circule, mais ne disparaît pas : il reste dans le système.

Ensuite, l’État américain achète des terres rares à MP Materials. Pour cela, le Trésor émet de la dette, que JP Morgan achète en échange de réserves détenues à la banque centrale. Avec cet argent public, MP reçoit un nouveau paiement de 1 000 $.

Au final, l’entreprise a 1 000 $ sur son compte, les ouvriers aussi. À partir d’un seul prêt de 1 000 $, Il y a désormais 2 000 $ de dépôts enregistrés dans le système bancaire, bien que la base monétaire n’ait pas doublé.

Ce mécanisme est au cœur de la stratégie de relance industrielle. Et si cet argent se dirige ensuite vers la crypto (via les salaires, l’épargne ou les stablecoins), alors le marché monte mécaniquement. C’est ainsi que le crédit devient le moteur du bull run, explique Hayes.

Trump copie la Chine (mais avec du Bitcoin)

Ce plan n’est pas nouveau explique Hayes. Il est très proche de celui mis en place par la Chine dans les années 1990. À l’époque, Pékin a injecté des montagnes de crédit dans les entreprises publiques pour développer la production. Pour éviter une crise sociale liée à l’inflation, le gouvernement a orienté l’épargne des ménages vers… l’immobilier.

Résultat : les prix des appartements ont explosé, les banques ont autorise des crédits pour acheter à tout va, tout le monde s’est senti plus riche, et la croissance a suivi. Ce n’était pas une bulle accidentelle : c’était un outil économique.

Trump ferait aujourd’hui la même chose, mais au lieu de miser sur l’immobilier, il mise sur la crypto.

La crypto, bulle parfaite et populaire

Bitcoin et Ethereum ont des qualités uniques : ils sont rares, accessibles, faciles à acheter, et déjà largement utilisés. Contrairement aux actions ou à l’immobilier, la crypto est déjà entre les mains d’une grande partie des jeunes et des classes moyennes.

En gonflant les prix du BTC et de l’ETH, Trump crée un sentiment d’enrichissement général, sans pour autant augmenter les salaires, sans baisser les impôts et sans imprimer plus de billets. C’est une bulle qui fait plaisir à tout le monde… et qui finance la croissance.

Stablecoins et dette US : la boucle est bouclée

Mais il y a plus malin encore. Quand l’argent arrive dans la crypto, il passe souvent par les stablecoins comme USDT ou USDC. Et ces stablecoins, pour garantir leur valeur, sont investis dans… des bons du Trésor américain.

Car pour garantir cette parité 1 pour 1, les entreprises qui émettent ces stablecoins doivent stocker des dollars ou des actifs très sûrs. Et dans la plupart des cas, elles choisissent de placer cet argent dans des bons du Trésor américain dixit, la dette des US.

Donc plus la crypto monte, plus les stablecoins se multiplient, et plus le gouvernement américain peut vendre sa dette a des entreprises qui utilise le dollars. La boucle est bouclée !

Hayes estime que si la capitalisation du marché crypto atteint 100 000 milliards de dollars, près de 9 000 milliards pourraient être injectés dans les bons du Trésor via les stablecoins. La bulle crypto devient alors un instrument de financement direct de l’économie de guerre américaine.

Tout est déjà en place

Cette stratégie n’est pas à venir, elle est déjà en cours avec le crypto week. Trump a validé l’accès aux cryptos dans les plans retraite (401k). Ensuite, il propose de supprimer les taxes sur les gains en crypto. Et finalement il soutient les stablecoins comme outil stratégique pour le Trésor Americain.

TLPL de la théorie : le gouvernement crée de l’argent via les banques, cet argent entre dans la crypto, les cryptos montent, les gens se sentent riches, et l’État récupère l’argent via la dette et les taxes.

Bitcoin à 250 000 $ ? Ethereum à 10 000 $ ? Ce n’est peut-être pas une folie spéculative. C’est peut-être juste le fruit d’un système parfaitement calculé.

Source : Arthur Hayes (Blog)

