Nouvel ATH Bitcoin ? Le Mayer Multiple suggère un BTC à 180K avant la surchauffe

Le Bitcoin continue de surprendre les analystes. Alors que le cours évolue autour de 120 000 dollars, certains indicateurs on-chain montrent que la cryptomonnaie reste loin d’un excès de spéculation. Parmi eux, le Mayer Multiple. Cet outil classique de mesure de surchauffe, indique que le marché du BTC est encore “glacial”, même à ses plus hauts niveaux.

Le Mayer Multiple, thermomètre de la surchauffe

Ce constat tranche avec l’euphorie habituelle des précédents cycles. Pas de bulle évidente, pas de “blow-off top” comme en 2017 ou 2021. Les signaux pointent plutôt vers une phase de consolidation avant un nouvel élan haussier.

Pour en comprendre l’ampleur, il faut rappeler que le Mayer Multiple mesure le rapport entre le prix actuel du Bitcoin et sa moyenne mobile sur 200 jours.

Au-dessus de 2,4, le marché est considéré comme en “surachat”.

Autour de 1, il est en zone neutre.

En dessous de 0,8, il est “survendu”.

Aujourd’hui, cet indicateur se situe à 1,16. Autrement dit, le Bitcoin est encore plus proche d’une zone de refroidissement que d’une zone de bulle. Pour atteindre le seuil de surchauffe (2,4), le BTC devrait grimper jusqu’à 180 000 dollars selon les calculs du crypto-analyste Frank A. Fetter.

Le Bitcoin est à son plus haut historique, et pourtant le Mayer Multiple reste tranquille, résume-t-il sur X. Ce constat laisse penser qu’un potentiel d’appréciation considérable reste encore plausible avant que le marché ne devienne dangereux.

Un cycle plus mesuré, mais plus solide

Ce qui rend cette phase de marché unique, c’est la modération du Mayer Multiple par rapport aux cycles précédents. Par exemple, l’épisode de mars 2024 avait affiché un Mayer Multiple maximum de 1,84. Or nous avons été habitués à des pics à 2,9 ou 3,7 lors des bull runs passés.

Ce décalage traduit donc une croissance plus organique, notamment portée par l’adoption institutionnelle et les flux réguliers vers les ETF Bitcoin. Certes, la volatilité est toujours de la partie, mais elle reste contenue. Cela renforce l’idée d’un marché haussier plus durable, mais aussi potentiellement plus lent à se déployer.

L’analyste Axel Adler Jr. partage le même point de vue. Selon lui, avec un Mayer Multiple autour de 1,1, le BTC dispose de suffisamment de carburant pour une nouvelle impulsion haussière. En clair, le marché a encore de la marge pour établir de nouveaux records.

Et maintenant, Où va-t-on ?

À court terme, le Bitcoin pourrait connaître une phase de respiration. Une correction de 10 % vers les 114 000 $ n’est pas exclue, surtout si les marchés traditionnels continuent de montrer des signes de tension. Mais cette éventuelle baisse s’inscrirait dans une logique de consolidation saine.

Sur le moyen terme, la perspective reste résolument haussière. Si la dynamique du Mayer Multiple se confirme, une extension vers 180 000 $ représenterait la zone où le marché commencerait réellement à “chauffer”. Un tel scénario placerait le Bitcoin à des niveaux jamais atteints, tout en maintenant une structure de marché cohérente avec les flux actuels d’investissement institutionnel.

Un potentiel encore sous-estimé

En dépit d’un BTC hésitant encore à 122 000 $, la frénésie n’a toujours pas débuté. Le Mayer Multiple suggère même qu’il reste une large marge de progression avant la surchauffe.

A la différence des précédents, ce cycle pourrait donc être plus long, plus stable et potentiellement plus puissant. Pour les investisseurs, cela signifie qu’il est peut-être encore tôt pour parler de sommet et que la route vers 180 000 $ reste ouverte.

Source : Checkonchain

