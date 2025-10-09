Bitcoin et Ethereum sous pression : 5,3 milliards $ d’options expirent vendredi

Demain, plus de 5,3 milliards de dollars d’options sur Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) arrivent à expiration. En d’autres termes, le calme apparent du marché crypto pourrait ne pas durer. Dans un contexte où le mouvement à court terme du marché se fait en fonction des flux, la volatilité sera probablement au rendez-vous. Et pour cause, Deribit est la plus grande plateforme d’options crypto.

Les traders se préparent à un vendredi explosif

Jeudi soir, le Bitcoin évoluait autour de 121 400 $, en hausse modérée mais avec un marché à la limite de l’euphorie. En effet, le Fear & Greed Index affichait 70 points. Cette montée de l’optimisme reflétant de l’optimisme quant à la poursuite du rallye. Mais en filigrane, le risque de liquidations en cas de correction brutale est toujours aussi important.

Sur Deribit, les traders se partagent entre Puts à 110 000 $ et Calls à 120 000 $, traduisant une forte incertitude à court terme. L’open interest total dépasse 36 milliards $, soit l’un des plus hauts niveaux de 2025, preuve que les positions se reconstruisent rapidement. En parallèle, la plateforme IBIT, concurrente directe de Deribit, affiche un profil plus haussier :

Max pain à 121 000 $ ,

, Des calls massifs jusqu’à 238 000 $ ,

, Et un intérêt marqué pour les options à 123 000 $, qui représentent le plus grand volume notionnel.

Ce décalage entre les deux plateformes reflète la fracture entre investisseurs institutionnels et traders de produits dérivés, ces derniers se montrant plus prudents sur les niveaux actuels du BTC.

Bitcoin : un marché suspendu entre cupidité et prudence

En ce moment, la compilation des différents signaux fait penser à un marché évoluant sur une ligne de crête à court terme. La conquête du sommet historique à plus de 126 000 $ s’est en effet, rapidement suivi d’une correction. Alors que de nombreuses voix annonçaient une découverte de prix euphorique, le BTC s’inscrit actuellement dans un mouvement de consolidation entre 120 000 et 123 000 $.

L’expiration des options dans un tel contexte rend le retour de la volatilité limite inévitable. D’un côté, les acheteurs espèrent un nouveau départ à la hausse post-expiry. Les vendeurs en revanche, misent déjà sur un repli vers les zones de liquidité situées à 120 000 $ et 125 000 $.

Ainsi, une clôture au-dessus de 122 000 $ relancerait la dynamique vers 125 000 $ puis 128 000 $. Par contre, en cas de glissade sous 117 000 $ on pourrait assister à un mouvement rapide vers 110 000 $, amplifié par les liquidations de positions longues. En somme, la situation actuelle est hautement fragile.

Ethereum suit le même chemin

Ethereum (ETH), lui aussi, se trouve à la croisée des chemins. Le token évolue autour de 4 350 $, proche de son niveau de maximum pain à 4 400 $. Sur ces options également, les traders anticipent une volatilité accrue. D’autant que les positions Longs subissent déjà des liquidations partielles depuis le début de la semaine.

La configuration graphique montre un ETH prisonnier d’un couloir compris entre 4 300 $ et 4 600 $. Si le Bitcoin rebondit après l’expiration, Ethereum pourrait être le principal bénéficiaire, soutenu par la concentration de liquidité au-dessus de 4 500 $. Mais à court terme, le risque de décrochage vers 4 200 $ va probablement s’exacerber si le BTC fait l’objet d’une pression baissière plus intense.

Une fin de semaine sous haute tension

Les options expirant vendredi vont probablement déterminer la direction du marché pour la seconde moitié d’octobre. D’autant que l’open interest accumulé signale déjà un nouvel événement majeur prévu fin octobre, potentiellement plus important encore.

La montée en puissance de plateformes comme IBIT et Deribit, combinée à la popularité croissante des produits dérivés crypto, renforce ce cycle de volatilité. Le marché semble désormais régi par ces échéances hebdomadaires, devenues de véritables catalyseurs de prix.

Source: @DeribitOfficial

