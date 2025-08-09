Nouvelle hausse Dogecoin après ce changement de politique

Dogecoin refait surface sur les radars des investisseurs, porté par un contexte politique inattendu. S’échangeant autour de 0,2235 $, le jeton affiche une progression de 4,82 % en 24 heures. Avec un volume d’échange de 5,53 milliards de dollars et une capitalisation proche de 34,25 milliards, ses performances annoncent de nouvelles agitations.

Une annonce politique qui change la donne

Le catalyseur ? La signature par Donald Trump d’un décret autorisant l’intégration des cryptomonnaies, ainsi que d’autres actifs non traditionnels, dans les plans de retraite 401(k) aux États-Unis. Cette décision ouvre potentiellement un marché colossal aux actifs numériques. C’est donc tout naturellement que le DOGE capitalise sur cet engouement.

Par ailleurs, il faut noter que cette nouvelle impulsion de DOGE n’est pas uniquement due au paysage politique. En effet, l’analyste Ali Martinez souligne que le Dogecoin reprend étrangement un canal ascendant déjà observé avant ses plus fortes envolées. Cela a notamment été le cas lors des explosions de 2017, 2021 et début 2023.

Dogecoin $DOGE is trading within a historically strong buy zone, which has repeatedly triggered major bull runs in past cycles! pic.twitter.com/oYZF8BVKmE — Ali (@ali_charts) August 7, 2025

Le seuil psychologique des 0,20 $ sert aujourd’hui de socle au mouvement. Tant que ce support tient, le scénario haussier reste largement privilégié par de nombreux acteurs du marché.

Un élan construit sur les volumes d’échange

La vigueur des échanges conforte le sentiment positif et signale clairement que les acheteurs dominent encore la tendance. Les projections à court terme évoquent donc un objectif autour de 0,25 $, avec la possibilité d’aller plus haut si les volumes d’échange se maintiennent.

Cependant, certains analystes anticipent déjà une phase de consolidation de quelques jours. En règle générale, les progressions aussi rapides en sont souvent suivis. Mais cela ne voudrait pas forcément dire que la dynamique ne reprendra pas même dans ce contexte.

Vers un nouveau cycle haussier ?

Avec des indicateurs techniques favorables, un contexte historique propice et une impulsion venue de la sphère politique américaine, le Dogecoin semble avoir le vent en poupe. D’autant plus que la volatilité à court terme reste quand même assez prononcée compte tenu du marché.

En somme, le sentiment général reste orienté vers la poursuite de la hausse. Et pour cause, l’idée que la récente décision sur les 401(k) pourrait marquer un tournant dans l’adoption institutionnelle des cryptomonnaies.

Maxidoge (MAXI) : l’outsider qui veut marcher dans les pas du Dogecoin

Si l’annonce politique américaine a redonné de l’élan au Dogecoin, elle pourrait aussi profiter à d’autres memecoins ambitieux. En effet, certains observateurs scrutent déjà les prétendants à la relève.

Et dans cette optique, Maxidoge (MAXI) se démarque par un modèle pensé pour les cycles de marché explosifs. Sa tokenomic est notamment axée autour d’un staking à haut rendement, de mécanismes de burn et d’une communauté ultra-active.

D’un point de vue technique, Maxidoge ne cherche pas à imiter le Dogecoin sur le plan de la notoriété. Il se place plutôt dans des créneaux de marché spécifiques et très volatiles. Là où les investisseurs les plus actifs cherchent des opportunités à haut risque et haut rendement. Avec la résurgence de l’intérêt pour les memecoins, certains voient en Maxidoge un candidat capable de répliquer, voire d’amplifier, les dynamiques qui ont propulsé le DOGE à son rang iconique.

