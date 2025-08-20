Bitcoin en baisse : 112 000 $, un niveau clé pour le marché ?

Après avoir frôlé les 124 000 $ il y a quelques jours à peine, le Bitcoin connaît une correction qui attire tous les regards. En ce 20 août 2025, il oscille autour des 112 500 $, un niveau qui pourrait bien faire la différence entre la reprise d’un bull run ou le début d’un repli prolongé. Les investisseurs scrutent ce seuil avec nervosité : s’agit-il d’un simple palier technique… ou d’un point de rupture ?

112 000 $ : une zone décisive

Ce seuil de 112 000 $ n’est pas choisi au hasard. Depuis des semaines, les analystes techniques le considèrent comme une frontière psychologique.

En juillet, franchir ce niveau à la hausse avait provoqué une vague d’achats massifs, propulsant le Bitcoin vers ses plus hauts annuels. Aujourd’hui, ce même seuil joue un rôle opposé : il pourrait servir de plancher ou… se briser.

S’il tient, le marché pourrait rebondir et repartir. Mais s’il cède, les choses pourraient vite se gâter. Ce niveau revient souvent dans l’histoire récente du Bitcoin : tantôt zone de décollage, tantôt point de repli. Il symbolise plus qu’un simple support technique : il incarne la frontière entre optimisme et doute.

Des indicateurs en zone floue

Côté technique, les signaux sont mixtes. Le RSI reste neutre, les volumes sont en légère baisse, et les moyennes mobiles de court terme se rapprochent dangereusement de celles du long terme. Rien de franchement baissier… mais rien de franchement haussier non plus.

Un indicateur attire l’attention : le modèle MVRV Extreme Deviation. Il montre que la zone autour de 112 000 $ pourrait servir de support. Si ce niveau tient bon, certains analystes visent un retour vers les 120 000 $, avec un objectif plus ambitieux autour de 133 000 $. Mais si les 110 000 $ cèdent, une chute vers 107 000 $, voire 100 000 $ n’est pas à exclure.

Une pression venue de la macro

Ce recul du Bitcoin n’est pas venu de nulle part. Récemment, l’indice des prix à la production (PPI) américain est ressorti bien au-dessus des attentes : +0,9 % sur un mois.

Cette hausse ravive les craintes d’un maintien des taux d’intérêt élevés aux États-Unis, ce qui refroidit les investisseurs.

Le gouvernement américain a aussi récemment confirmé qu’il n’achèterait pas de Bitcoin. Une annonce symbolique, mais qui pèse lourd dans un marché en quête de confiance. Résultat : les volumes d’achat spot reculent, et le bullrun semble manquer d’énergie.

Les institutionnels lèvent le pied

Depuis l’arrivée des ETF Bitcoin au début de l’année, les institutions ont joué un rôle majeur dans la montée du prix. Des géants comme BlackRock, Fidelity ou Grayscale ont injecté des milliards. Mais ces derniers jours, les flux ralentissent. Cela ne veut pas dire qu’ils fuient, mais plutôt qu’ils attendent.

Même chose du côté des entreprises et des fonds spécialisés : l’heure est à la prudence. Les baleines crypto, elles aussi, ne semblent pas accumuler autour des 112 000 $. Difficile donc de dire si ce niveau bénéficie encore du soutien des gros acteurs, ou s’il est laissé à la merci du marché.

Les analystes partagés

Certains voient dans cette correction un simple moment de pause. Un souffle bienvenu, après une forte montée. Ils pensent que tenir les 112 000 $ pourrait offrir une bonne base pour repartir à la hausse. Pour eux, c’est peut-être même une opportunité d’achat… à condition d’avoir une bonne gestion du risque.

$BTC to help all those who lack futures data analysis to see what is really going on with Bitcoin price,



Recently major institutional longs have entered the BTC futures market (see below).



At the same time, regular retail traders (plebs) have begun shorting BTC futures… https://t.co/fwcdfMeUN0 pic.twitter.com/N2YvdywGR8 — Ben // Tradenalytics (@tradenalytics) August 20, 2025

D’autres, en revanche, se montrent plus prudents. Ils notent un essoufflement visible et s’inquiètent de la faiblesse des volumes. Sans demande, ils redoutent un retour vers les 100 000 $, voire une période de stagnation prolongée entre 95 000 $ et 110 000 $. Bref, tout reste ouvert.

Trois scénarios possibles

Le premier scénario, optimiste, parie sur un rebond technique depuis les 112 000 $. Avec un retour progressif vers 118 000 $, puis peut-être 130 000 $ si le contexte macro s’améliore.

Le deuxième scénario imagine une glissade douce mais continue, sans panique. Dans ce cas, le Bitcoin descendrait sous les 110 000 $ pour tester les 107 000 $, voire les 105 000 $.

Enfin, le scénario le plus pessimiste miserait sur un vrai décrochage du marché. Si les taux restent hauts, que la demande se tarit et que le moral lâche, une chute vers les 100 000 $ ou moins serait envisageable.

Source : TradingView

