Live : actualité crypto du 14 août – ATH Bitcoin, Ethereum, PPI, Altseason…

Auteur Julien Leroy Dernière Mise à Jour: Août 14, 2025

Ce matin, le marché crypto écrit une nouvelle page de son histoire : le Bitcoin (BTC) tutoyait un nouveau sommet historique avec 124 000$ ce matin, actuellement àˋ121 692$.

Tandis que l’Ethereum (ETH) s’envole à 4 735 $. Confirmant son entrée dans le top 25 des capitalisations mondiales, devant des géants comme Netflix. Même Solana (SOL) dépasse les 200 $, +2,49, porté par l’essor des trésoreries crypto et une adoption record.

Après ce beau départ, l’annonce du PPI US à 3,3 % est venue refroidir l’ambiance. Les craintes d’une inflation persistante et de taux élevés plus longtemps ont inversé la tendance. Bitcoin et Ethereum ont rapidement effacé une partie de leurs gains, entraînant tout le marché dans le rouge.

La news du jour :

Marché dans le rouge à cause du PPI : Fin du Bullrun ?

Le PPI US de juillet est ressorti à 3,3 %, son plus haut depuis juin 2022. Sur un mois, il grimpe de 0,9 % contre seulement 0,2 % attendu. Principalement à cause de la hausse des prix dans les services et des tarifs douaniers. Comme le PPI annonce souvent la tendance de l’inflation, les marchés craignent que la Fed garde ses taux élevés plus longtemps.

Résultat : moins de liquidité, plus de prudence, et la crypto en prend un coup. Dans les heures qui ont suivi, le marché a décroché et les liquidations se sont enchaînées : 1 milliard de dollars en 24h, dont 500 M$ en seulement une heure :

Bitcoin (BTC) : 118 340 $ (-4,09 %)

: 118 340 $ (-4,09 %) Ethereum (ETH) : 4 610 $ (-3,44 %)

: 4 610 $ (-3,44 %) Solana (SOL) : 196,04 $ (-5,75 %)

: 196,04 $ (-5,75 %) XRP : 3,10 $ (-6,96 %)

: 3,10 $ (-6,96 %) Litecoin (LTC) : 122,91 $ (-7,59 %)

: 122,91 $ (-7,59 %) Dogecoin (DOGE) : 0,2261 $ (-10,55 %)

Au total, 211 000 traders touchés, avec ETH (312,65 M$) en tête, suivi de BTC, SOL (69,37 M$) et XRP (59,09 M$). De quoi secouer sérieusement le marché et relancer la volatilité.