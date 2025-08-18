Bitcoin à l’arrêt : 5 choses à surveiller cette semaine après le coup d’arrêt des dip buyers

Après avoir inscrit un nouvel ATH au-dessus de 124 000 $, le Bitcoin débute la semaine sur une note d’hésitation. La correction brutale qui a suivi l’annonce du PPI a vu l’actif perdre plus de 10 000 $ en quelques jours. Les fameux dip buyers, qui soutenaient la tendance depuis plusieurs semaines, semblent avoir marqué une pause. Alors, simple consolidation ou alerte plus sérieuse ? Voici les cinq facteurs qui pourraient dicter le tempo des prochains jours.

1. Probabilité de breakout en nette baisse

La baisse brutale du marché crypto rappelle aux investisseurs la fragilité d’un écosystème encore surchauffé. Compte tenu du niveau de détérioration de la configuration, plusieurs analystes estiment que la probabilité d’un nouveau breakout cette semaine est faible. Le prix a perdu le support de la moyenne mobile à 21 jours, un signal jugé baissier par les analystes de Material Indicators.

Cela ne veut pas dire le scénario de l’effondrement soit garanti. Mais cette situation réduit fortement les chances d’un retour rapide au-dessus de 120 000 $. Dans l’immédiat, la zone des 112 000 $ est considérée comme un seuil critique à surveiller.

2. Des soupçons de manipulation du carnet d’ordres

Là où certains observateurs parlent de simple distribution, d’autres évoquent un scénario plus intriguant. Selon l’analyste CrypNuevo, le dernier plongeon serait le résultat d’une manœuvre orchestrée. En effet, sa théorie suggère une vague de liquidations massives (plus d’1 milliard $ en 24h) artificiellement orchestrée pour racheter plus bas.

En fait, ce type de manipulation visant à stopper un élan haussier n’est pas nouveau sur le marché crypto. Le cas échéant, ce scénario laisse penser que des mains fortes accumulent discrètement, transformant la faiblesse actuelle en opportunité d’achat masquée.

3. Jackson Hole : le rendez-vous qui peut tout changer

Cette semaine, les projecteurs se tournent vers le symposium annuel de la Fed à Jackson Hole. Le discours de Jerome Powell sera scruté au millimètre. Les marchés veulent savoir si la banque centrale s’oriente vers un assouplissement monétaire ou si elle maintient le cap face à l’inflation.

Un ton conciliateur pourrait relancer le narratif du “Bitcoin digital gold”. Surtout si l’on considère le fait que l’or bénéficie déjà de la baisse des rendements américains. À l’inverse, un message trop ferme ferait peser un risque de prolongation de la consolidation.

4. Ukraine, Trump et l’incertitude géopolitique

Le contexte géopolitique ajoute une dose supplémentaire de volatilité. Une rencontre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky pourrait déboucher sur un accord de paix attendu. D’ailleurs, les marchés parient déjà partiellement ce scénario.

En effet, le choix vestimentaire de Zelensky a contribué à renforcer cette spéculation. Celui-ci avait affirmé lors de sa première visite à la Maison-Blanche sous l’Administration Trump, qu’il porterait à nouveau un costume à la fin de la guerre. Or le fameux costume a été porté lors de sa dernière entrevue à Washington.

Un règlement du conflit serait perçu comme un catalyseur positif pour les actifs risqués. Mais en cas d’échec, l’incertitude géopolitique pourrait nourrir une nouvelle vague de méfiance. Dans ce contexte, le Bitcoin se retrouve coincé entre statut de valeur refuge et actif à risque.

5. Un marché en fin de cycle haussier court terme ?

Le Bitcoin a enchaîné six semaines de hausse quasi ininterrompue. Or, d’un point de vue historique, les phases de price discovery durent rarement plus de 5 à 7 semaines. L’analyste Rekt Capital rappelle que les précédents cycles se sont souvent retournés après ce type de rallye.

Entrer dans une semaine 7 fragile pourrait donc signaler un sommet local. Une correction de 20 à 30 % n’aurait rien d’inhabituel dans un bull market, mais elle mettrait les plus impatients à rude épreuve.

Coinbase Premium : un signal contradictoire

Un élément intrigue néanmoins. Le Coinbase Premium, indicateur de la demande américaine, reste positif. Cela signifie que les acheteurs US continuent de payer plus cher leur Bitcoin que sur Binance. Ce décalage suggère qu’une accumulation institutionnelle est en cours, malgré la volatilité.

Une situation paradoxale où le prix recule, mais l’appétit des gros acheteurs semble intact. Ce décalage pourrait préparer un retournement haussier plus rapide si le seuil des 120 000 $ est regagné.

Pour aller plus loin sur le sujet :