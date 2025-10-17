Australie : AUSTRAC serre la vis sur les crypto-ATMs

Canberra muscle son arsenal contre les abus liés aux crypto-ATMs. Le ministre de l’Intérieur Tony Burke veut doter le patron d’AUSTRAC d’un pouvoir inédit pour restreindre ou interdire des produits jugés à haut risque, dont les distributeurs crypto. L’objectif : couper des circuits de blanchiment et de fraude qui prolifèrent autour des dépôts cash.

Crypto-ATMs dans le viseur : le pouvoir d’interdire

La réforme crée une option rapide pour agir sur des produits, services ou canaux dont l’usage criminel est documenté. Le ministère cite les crypto-ATMs comme exemple type, avec une montée en puissance des escroqueries et des transferts vers des juridictions à risque.

Selon AUSTRAC, la majorité des transactions de forte valeur sur ces machines est liée à des arnaques ou à des réseaux de « money mules ». Les autorités veulent pouvoir geler ou fermer un segment sans attendre un long cycle législatif.

Le contexte chiffré nourrit l’urgence. Le parc de machines a explosé en quelques années et de nombreux cas impliquent des dépôts cash convertis en crypto avant envoi offshore. La presse australienne rappelle des affaires où des victimes âgées ont perdu plusieurs centaines de milliers de dollars. Le gouvernement met en avant la prévention et la protection des consommateurs, au-delà de la seule répression pénale.

Ce qui change sur le terrain : plafonds, KYC, contrôles

Premier étage déjà en place depuis l’été : AUSTRAC a imposé aux opérateurs des standards minimaux avec un plafond de 5 000 dollars australiens par dépôt ou retrait en cash, des contrôles KYC renforcés et des messages d’alerte anti-arnaques.

L’agence a aussi refusé des renouvellements d’enregistrement pour certains acteurs car elle jugeait le risque d’abus « inacceptable ». Le nouveau texte va plus loin en donnant un levier d’interdiction ciblée si ces garde-fous ne suffisent pas.

Les banques soutiennent la ligne dure. L’Australian Banking Association salue deux mesures phares : la capacité pour AUSTRAC de bannir des crypto-ATMs à haut risque et l’extension d’accès au service VEVO afin de détecter les comptes liés à des mules ayant quitté le territoire. Le but est de fermer les angles morts qui profitent aux réseaux frauduleux.

Ban total ou cadre serré ? Le gouvernement temporise

Canberra n’annonce pas un ban général immédiat. Le message officiel parle de « pouvoirs proportionnés », activés lorsque les indicateurs de risque passent au rouge. La presse spécialisée précise que l’outil permet de restreindre ou prohiber des crypto-ATMs selon des critères AML, avec un suivi des effets et des ajustements possibles. Le signal reste clair, priorité à la réduction des dommages tant que les fraudes exploitent les dépôts cash.

Plusieurs acteurs de marché anticipent un resserrement progressif plutôt qu’un couperet. Les autorités avaient déjà enclenché une task force et des refus d’agrément au premier semestre

La logique se poursuit, encadrer, tester l’efficacité, puis monter en contrainte si nécessaire. Dans ce schéma, l’éducation des usagers et des étudiants étrangers figure aussi au programme pour casser les filières de mules.

Quelles conséquences pour les usagers et les opérateurs

À court terme, les plafonds cash et la due diligence ralentissent les parcours anonymes, surtout pour les montants élevés. Les opérateurs sérieux devront documenter leurs contrôles, renforcer la surveillance des transactions et coopérer sur les signaux d’alerte.

À moyen terme, un pouvoir d’interdiction ciblé pourra assainir les zones grises, mais il exigera une gouvernance précise pour éviter les effets collatéraux sur l’innovation légitime.

D’un côté, les retraits et dépôts resteront possibles dans un cadre plus strict. De l’autre, les filières d’arnaque qui poussaient vers les crypto-ATMs perdent un canal privilégié. Le régulateur assume une approche graduelle : réduire l’exposition au risque maintenant, mais garder la main pour couper si les chiffres ne s’améliorent pas.

Source : AUSTRAC

