JPMorgan prédit une trajectoire “météorique” pour Ethereum

Le ton est tombé dans la semaine comme un coup de tonnerre à Wall Street : JPMorgan voit grand pour Ethereum. Très grand. La banque américaine, souvent prudente quand il s’agit de cryptomonnaies, parle cette fois d’une trajectoire « météorique » en 2025. Le mot n’a pas été choisi au hasard. Derrière, il y a une conviction : l’écosystème construit autour d’Ethereum est en train de franchir un cap qui pourrait élever durablement son prix et sa place sur le marché.

Une performance qui dépasse Bitcoin

Depuis janvier, Ethereum a signé un parcours qui ne passe pas inaperçu. Le cours, qui évoluait autour de 2 500 dollars au début de l’année, a franchi les 4 000 dollars cet été. En six mois, c’est presque une envolée de 60 %. Ce qui s’avère plus marquant encore, c’est que cette progression a largement devancé celle du bitcoin, longtemps considéré comme l’étalon absolu du secteur.

Un tel rebond ne s’explique pas seulement par un retour d’intérêt général pour les cryptos. Ethereum profite d’une dynamique particulière. Les stablecoins, adossés en majorité à son réseau, continuent leur croissance. Les produits financiers basés sur Ethereum se raffinent et attirent de nouveaux capitaux. L’écosystème DeFi, qui s’appuie essentiellement sur cette blockchain, gagne en maturité.

Par conséquent, l’ETH attire un capital qui dépasse le cercle des initiés pour séduire aussi investisseurs institutionnels et fonds spécialisés.

Les leviers qui soutiennent la prédiction

JPMorgan ne cache pas son enthousiasme. Selon ses analystes, plusieurs moteurs se combinent pour alimenter cette trajectoire.

La banque insiste sur la croissance fulgurante des stablecoins. Si leur capitalisation atteint les 500 milliards de dollars d’ici à 2028, comme certains le prévoient, Ethereum se retrouvera mécaniquement au centre de cette expansion. La moindre transaction, chaque émission de stablecoin réclame de l’ETH pour payer les frais. Une demande structurelle qui pourrait soutenir durablement son prix.

La banque met aussi en avant la montée en puissance des solutions dites Layer 2, comme Arbitrum ou Optimism. Elles permettent de désengorger le réseau, de réduire les frais et de rendre les applications plus accessibles. Avec ces innovations, Ethereum s’érige en infrastructure solide, utilisable à grande échelle.

À cela s’ajoute une avancée réglementaire. Après les ETF Bitcoin, les ETF Ethereum au comptant commencent à gagner du terrain aux États-Unis. Pour les investisseurs institutionnels, c’est une garantie supplémentaire de liquidité et de transparence. En clair, Ethereum se dote d’outils nécessaires en vue d’entrer dans les portefeuilles classiques, aux côtés des actions ou des obligations.

Par ailleurs, la mise à jour « Pectra », déployée en mai, change la donne. Elle autorise le paiement des frais de transaction dans d’autres tokens que l’ETH. Une souplesse technique qui renforce son attractivité, notamment face à la concurrence grandissante de blockchains comme Solana.

Des scénarios de prix très ambitieux

À quoi s’attendre concrètement ? Pour JPMorgan, Ethereum est en passe de franchir le seuil des 5 000 dollars d’ici à la fin de l’année. Certains analystes, plus audacieux, avancent même des niveaux proches de 5 600 dollars dans les scénarios les plus favorables. Ces projections s’appuient sur un certain nombre de facteurs : croissance des stablecoins, adoption institutionnelle, innovations technologiques.

www.barchart.com

Mais la route ne sera pas rectiligne. La concurrence des blockchains plus rapides et moins coûteuses reste un défi. La réglementation, notamment aux États-Unis et en Europe, peut aussi freiner l’élan.

Certains experts tempèrent déjà l’optimisme et évoquent des phases de consolidation possibles, avec un prix qui pourrait osciller un temps entre 2 000 et 3 000 dollars. Autrement dit, la volatilité n’a pas disparu. Elle fait toujours partie du jeu.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

Source : Yahoo!Finance

