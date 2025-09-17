BTC $115,898.76 0.61%
ETH $4,493.15 0.97%
SOL $234.97 -0.15%
PEPE $0.000010 0.35%
SHIB $0.000013 -0.25%
DOGE $0.26 0.76%
XRP $3.02 -0.27%
Cryptonews Actualités DeFi

LIVE : Décision de la Fed, Altseason, XRP, altcoins explosifs… toute l’actu du jour

Auteur
Julien Leroy
Auteur
Julien Leroy
À propos de l'auteur

Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des...

Voir le profil de l'auteur
Dernière Mise à Jour: 

L’Altseason a démarré et ça se ressent : le marché s’agite de partout. Le Bitcoin côtoie les 117 000 $, l’Ethereum approche des 4 600 $ et les autres alts comme SOL, XRP ou XRP captent l’attention des traders.

Côté actus majeures, Tether prépare USAT, un stablecoin “made in USA” et conforme à la loi GENIUS, pour séduire le marché américain. En parallèle, à Washington, le projet de loi sur une réserve stratégique de Bitcoin (jusqu’à 1 million de BTC en 5 ans) gagne du terrain, preuve que les États-Unis veulent placer la crypto au cœur de leur stratégie économique.

Enfin, la décision de la Fed sera cruciale : si les taux baissent, plus de liquidité arrive sur les marchés et le Bitcoin comme les altcoins peuvent repartir à la hausse. Si la Fed reste stricte, on risque au contraire un coup de frein. C’est l’événement à suivre du jour.

Logo

Pourquoi nous faire confiance

2M+

Visiteurs Mensuels du Monde Entier

250+

Guides et Articles

8

Années sur le Marché

70

Notre Equipe de Rédacteurs
editors
+ 66 plus
Liste d'auteurs

Les meilleures ICO crypto

Découvrez les meilleures préventes crypto du moment

Cryptos en tendance

  • 7d
  • 1m
  • 1y
Market Cap
$4,233,744,215,133
-1.15
Cryptos en tendance

Plus d'articles

Actualités Blockchain
Google lance AP2 : un protocole IA qui unit stablecoins et paiements bancaires
Ronan Gaillard
Ronan Gaillard
2025-09-17 14:00:00
Prédictions de prix
UK et US unissent leurs efforts pour booster l’innovation crypto
Ronan Gaillard
Ronan Gaillard
2025-09-17 13:00:00
Julien Leroy
Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des NFT et des innovations Web3. Depuis 2018, il écrit des articles, des analyses et des interviews pour aider les lecteurs à mieux comprendre les transformations du monde numérique.
Lire la suite
Crypto News in numbers
editors
Liste d'auteurs + 66 plus
2M+
Visiteurs Mensuels du Monde Entier
250+
Guides et Articles
8
Années sur le Marché
70
Notre Equipe de Rédacteurs