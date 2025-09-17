LIVE : Décision de la Fed, Altseason, XRP, altcoins explosifs… toute l’actu du jour

Auteur Julien Leroy Septembre 17, 2025

L’Altseason a démarré et ça se ressent : le marché s’agite de partout. Le Bitcoin côtoie les 117 000 $, l’Ethereum approche des 4 600 $ et les autres alts comme SOL, XRP ou XRP captent l’attention des traders.

Côté actus majeures, Tether prépare USAT, un stablecoin “made in USA” et conforme à la loi GENIUS, pour séduire le marché américain. En parallèle, à Washington, le projet de loi sur une réserve stratégique de Bitcoin (jusqu’à 1 million de BTC en 5 ans) gagne du terrain, preuve que les États-Unis veulent placer la crypto au cœur de leur stratégie économique.

Enfin, la décision de la Fed sera cruciale : si les taux baissent, plus de liquidité arrive sur les marchés et le Bitcoin comme les altcoins peuvent repartir à la hausse. Si la Fed reste stricte, on risque au contraire un coup de frein. C’est l’événement à suivre du jour.