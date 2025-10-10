Alibaba, Ethereum et DeFi : le grand retour de Jack Ma dans le Web3

Jack Ma refait surface, l’ancien patron d’Alibaba, resté très discret depuis ses tensions avec Pékin, revient dans la tech. Cette fois, direction le Web3, à travers un investissement dans une assurance-vie basée sur Ethereum. Un retour aussi stratégique que symbolique, qui marque la réconciliation du milliardaire chinois avec un secteur qu’il qualifiait autrefois de “bulle spéculative”.

Jack Ma relance son fonds Yunfeng… et parie sur Anthea, l’assureur en Ethereum

Après plusieurs années de silence, Jack Ma refait parler de lui, non pas avec Alibaba, mais à travers son véhicule financier Yunfeng Financial Group. Coté à Hong Kong, ce fonds cofondé par le milliardaire chinois fait son grand retour sur la scène internationale avec un pari audacieux : investir dans tokenisation.

Et c’est via Yunfeng que Jack Ma a mené la levée de 22 millions de dollars de la start-up Anthea Holding, une société d’assurance installée aux Bermudes. Objectif de ce tour de table : lancer le premier produit d’assurance-vie payé en Ethereum (ETH), une petite révolution pour un secteur encore très vieux jeu.

Anthea veut marier deux mondes que tout oppose : la rigueur de l’assurance et la liberté de la blockchain. Concrètement, les clients pourront acheter une assurance-vie directement en ETH, avec des garanties et rendements gérés on-chain. Le PDG Alex Pei résume la vision :

« Apporter à l’assurance la même innovation que la DeFi a apportée à la finance ».

Et ce n’est pas un coup isolé. Yunfeng Financial a aussi récemment acheté 10 000 ETH, soit environ 43,4 millions de dollars. Cette réserve sert de base stratégique pour soutenir les produits d’assurance liés à la DeFi. Avec cet achat, le fonds de Jack Ma rejoint le top 10 des plus gros détenteurs d’ETH parmi les entreprises, de quoi confirmer que cette arrivée dans la crypto est tout sauf symbolique.

Jack Ma et Yunfeng : un pied dans la DeFi, l’autre dans la régulation

À travers Yunfeng Financial Group (00376.HK), le fondateur d’Alibaba met les deux pieds dans le Web3… mais garde les mains propres. Yunfeng, société cotée à Hong Kong, détient déjà des licences réglementaires pour la gestion d’actifs et l’assurance. Moins de risque pour Jack Ma.

Et pour le fondateur d’Alibaba, c’est aussi un retour un peu la queue entre les jambes. Il y a quelques années à peine, il moquait les cryptos, qu’il jugeait “dépourvues de vraie valeur” et “purement spéculatives”. Aujourd’hui, il investit dans une startup qui bâtit toute son activité sur Ethereum. Assez ironique, mais ça illustre bien une nouvelle réalité : même les plus sceptiques finissent par embarquer dans le train du Web3.

Ethereum, DeFi, RWA – le pari de la tokenisation du monde réel

Derrière ce projet d’assurance crypto se cache une narrative bien plus grande : amener la finance traditionnelle sur la blockchain. La tokenisation du monde réel (RWA). Et Anthea n’est pas la seule à s’y mettre.

BlackRock, Franklin Templeton ou encore Société Générale testent déjà ce genre de modèles sur Ethereum. Jack Ma et son fonds Yunfeng surfent donc sur la tendance, mais à leur manière : plus régulée et surtout beaucoup plus prudemment. Et bien sûr, tout cela repose sur Ethereum. La deuxième plus grande blockchain au monde s’impose comme l’infrastructure de référence pour la tokenisation et la finance décentralisée.

Best Wallet : la porte d’entrée simple vers la finance tokenisée

Pendant que Jack Ma investit dans la tokenisation via des fonds, d’autres rendent tout ça beaucoup plus accessible. Best Wallet, par exemple, c’est une appli simple et claire pour gérer vos cryptos au quotidien. C’est un wallet non-custodial, compatible avec plus de 60 blockchains, qui vous permet d’acheter, échanger, stocker ou même participer à des préventes, le tout avec une interface intuitive.

Et au cœur de cet écosystème, il y a le token $BEST. Il donne accès à des avantages exclusifs, permet de voter sur l’avenir de l’appli et de toucher des récompenses DeFi. Sa prévente est en cours, avec des bonus pour les premiers arrivés. Une bonne façon de faire un premier pas dans la tokenisation, même sans être un pro de la finance.

Source : Anthea

