LIVE crypto du 19 août : actualité XRP, Ethereum, Bitcoin, altcoins et régulation

Les cryptomonnaies virent toujours au rouge en ce début de semaine ? Sur les graphiques, les vendeurs n’en démordent pas, poussant toujours le cours de vos cryptomonnaies préférées vers le sud. Pour autant, la tendance sur le long terme reste positive.

Bien que cela puisse influencer directement sur les actualités disponibles sur le marché, avec une réduction mécanique des annonces de la part des projets Web3 ou des entreprises de la TradFi, l’industrie regorge toujours d’informations intéressantes.

Dans ce contexte, nous vous proposons quotidiennement une couverture en temps réel des dernières actualités du marché. Vous souhaitez rester à la page ? Cryptonews est le bon choix en la matière.

D’autant plus, face aux nombreux projets en prévente, notamment SUBBD qui propose une marketplace entre fans et créateurs avec un actif du même nom, donnant accès à des outils exclusifs portant sur l’IA et la création de contenu, il n’est pas toujours simple de distinguer les meilleurs opportunités.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

