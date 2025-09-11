BTC $114,325.94 0.29%
Actualités Bitcoin

Actualité Bitcoin et XRP du 11 septembre : prédiction, régulation, données on-chain

Auteur
Ronan Gaillard
Auteur
Ronan Gaillard
Voir le profil de l'auteur
Dernière Mise à Jour: 

Cette journée du 11 septembre débute dans un contexte de reprise modérée sur le marché crypto. Le Bitcoin capitalise sur l’élan de la séance précédente pour dépasser légèrement les 114 000 $ ? Un mouvement entre autres, soutenu par l’espoir d’une baisse des taux de la Fed. Dans la foulée, Ethereum reste stable autour de 4 400 $, tandis que les altcoins comme XRP et Solana évoluent sans direction claire.

La volatilité est au plus bas depuis plusieurs mois. Mais l’on peut clairement voir les inputs qu’attend le marché pour accélérer la cadence. En effet, les traders et investisseurs guettent les chiffres de l’inflation américaine annoncés pour ce jour et la réunion de la Fed prévue une semaine plus tard.

En parallèle, l’or et les actions américaines atteignent de nouveaux records. Les cryptos, elles, temporisent. Toutefois, plus de 7 000 milliards de dollars en cash restent en attente sur les marchés monétaires. Si une partie de ces capitaux se réoriente vers le digital, le prochain mouvement pourrait être violent.

Un calme fragile, qui pourrait vite laisser place à une nouvelle vague de volatilité.

Ronan Gaillard
