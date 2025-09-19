5 airdrops crypto gratuits à récupérer dès cette semaine

Auteur Julien Leroy Dernière Mise à Jour: Septembre 19, 2025

Altseason certes, mais il ne faut pas oublier que c’est aussi la saison des airdrops. Et cette semaine, plusieurs projets donnent des tokens, des points ou des accès exclusifs à leurs early users. Vous n’avez même pas besoin de déposer de grosses sommes pour en profiter.

Les pièges à éviter

Comme toujours dans le monde crypto, il y a des pièges. Méfiez-vous des faux airdrops qui vous demandent de créer un wallet louche, ou pire, de partager votre seed phrase. Ne faites jamais ça. Un airdrop légitime ne vous demandera jamais ce genre d’info.

Attention aussi aux faux « gratuits » qui vous obligent à déposer 200 $ en staking ou à trader activement pendant une semaine. Ce n’est plus un airdrop, c’est une stratégie marketing. Dans cet article, on a volontairement filtré tout ça pour ne garder que le vrai gratuit.

Rome Protocol : Un ticket d’entrée gratuit via X

Rome Protocol veut connecter Ethereum et Solana avec une infrastructure puissante. Pour faire parler d’eux, ils organisent en ce moment un concours ultra simple via X : suivre leur compte, liker un post, commenter avec votre wallet Solana… et c’est tout !

The Founders Club 👑



Not everyone gets remembered.

But founding citizens?



They’re etched into history. 📜

Gmane Rome! ☀️ pic.twitter.com/eb3CgcOW70 — Rome (@RomeProtocol) September 16, 2025

En jeu, des spots garantis sur leur whitelist pour des NFTs, accessibles via un tirage au sort. C’est gratuit, rapide, et vous donne une chance de participer à un projet d’infra ambitieux dès ses débuts. Parfait pour ceux qui aiment être “early”.

Peaq : Des quêtes quotidiennes pour des tokens DePIN

Peaq se positionne sur un secteur en plein boom : le DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Networks). Pour faire connaître leur portail, ils proposent un système de missions quotidiennes à compléter, directement via leur interface.

Get Real Season 2 is here



Get rewarded for creating real-world value by using apps on peaq



Total campaign reward pool: 210,000,000 $PEAQ



Begin → https://t.co/J8UmjQjNsy pic.twitter.com/R0k5X9aq94 — peaq (@peaq) September 15, 2025

Vous connectez votre wallet, vous choisissez vos quêtes, et vous gagnez de l’XP. Plus vous montez dans le classement, plus vous touchez de $PEAQ dans leur pool de 210 millions de tokens. Pas besoin de dépôt obligatoire, juste un peu de régularité.

HeraldEX – Un concours simple pour débuter

HeraldEX, une plateforme d’échange en développement, propose un petit concours de parrainage avec 3 000 $ de récompenses à partager. Il suffit de créer un compte, de passer le KYC, et d’inviter quelques amis avec votre lien personnel.

🚀 Herald Exchange Referral Competition is LIVE! 🚀

We’re giving back to our community with a brand-new Referral Program + Competition 🎉



📌 How it works:

1️⃣ Complete your KYC on Herald Exchange

2️⃣ Generate your unique referral code

3️⃣ Invite your friends & climb the leaderboard… pic.twitter.com/fLGcEqcEDp — Herald Exchange (@herald_exchange) September 8, 2025

Pas besoin de déposer ou de trader : tout repose sur le bouche-à-oreille. Idéal si vous avez une petite communauté ou quelques potes curieux de se lancer dans la crypto. C’est peut-être pas le plus gros airdrop de l’année, mais c’est ultra simple.

Ostrich – Le programme de points qui monte

Ostrich est une plateforme de trading un peu hybride, qui mélange cryptos, actions et forex. Pour se lancer, ils ont mis en place un système de points : chaque action (connexion wallet, interaction, participation au programme ambassadeur) vous rapporte des points convertibles en futurs $RICH tokens.

1 Month of Ostrich Points completed🪶



→ 4,000,000 points distributed to date

→ $656M+ in trading volume



Week 5 kicks off now! pic.twitter.com/pUmGbMAUeT — Ostrich (@Ostrich_HQ) September 15, 2025

Vous pouvez déposer des USDC sur Arbitrum, mais ce n’est pas obligatoire pour commencer à accumuler des points. Le programme ambassadeur Zealy, par exemple, ne demande que de l’implication communautaire. Parfait pour tester sans prendre de risques.

Payy : l’app de paiement crypto qui récompense vos points zk

Payy est un wallet mobile axé sur la simplicité et les paiements. Il fonctionne avec un système de zk-points à accumuler en utilisant l’app, en gardant des fonds dessus ou en parrainant vos amis.

Pour l’utiliser, il faut déposer 10 USDC… Pas totalement gratuit mais bien mieux que d’autres airdrop. Vous gagnez aussi 10 000 points si un parrain active les paiements Payy. C’est donc plus un système de fidélité qu’un airdrop “gratuit”, mais quand même intéressant.

Pas besoin d’être un expert ou d’avoir un gros portefeuille pour profiter des airdrops. Cette semaine, vous avez 5 bonnes occasions de récupérer des tokens sans sortir la carte bleue.

Le Web3 récompense souvent ceux qui se bougent tôt. Alors testez, explorez, interagissez… et gardez l’œil ouvert : dans les mois à venir, ces simples clics pourraient bien vous rapporter plus que vous ne l’imaginez.

