ChatGPT et Gemini identifie ces 3 altcoin pour faire x100 avant 2026

En règle générale, les phases de replis sont perçu par le public comme étant de très mauvaise augure et exacerbent la retenue voir la crypto-aversion. Mais pour des yeux avertis, il s’agit d’une fenêtre d’entrée inestimable. En effet, derrière la volatilité et la peur, certains projets se préparent à exploser. Nous avons demandé l’IA d’analyser les prochains altcoins x100 avant 2026. Verdict : trois candidats se détachent du lot.

Wepe (Wall Street Pepe) : le meme qui devient une marque

Wepe, ou Wall Street Pepe, ne joue pas dans la même catégorie que les autres memecoins. Né sur Ethereum, il a su fédérer une communauté fidèle et enthousiaste. Son concept : mélanger l’humour des memes à l’esthétique de la finance traditionnelle.

Ces dernières semaines, Wepe a bondi de plus de 230 %, porté par l’annonce d’une collection NFT exclusive et le lancement d’un groupe de trading communautaire “Alpha Chat”. Le volume de transactions dépasse désormais 2,7 millions $ par jour, preuve que le projet attire autant les spéculateurs que les convaincus.

Autre atout majeur : Wepe brûle régulièrement une partie de son offre. Plus de 50 % de l’offre globale est déjà détruite, renforçant la rareté du jeton. Mais au-delà des burns, l’expansion vers Solana est une étape majeure qui ne manquera pas d’accroître la visibilité d’un jeton déjà emblématique.

Wepe est un pari à haut risque, mais aussi à très haut rendement. Son tokenomic présente de sérieux arguments pour en faire le Dogecoin 2.0 du cycle 2025-2026.

Dogecoin (DOGE) : le vétéran prêt pour un second souffle

Dogecoin n’a plus rien à prouver. Premier memecoin de l’histoire, il a déjà survécu à plusieurs marchés baissiers. Mais contrairement à ce que beaucoup pensent, DOGE n’a pas dit son dernier mot.

Cette année, le jeton revient sur le devant de la scène grâce à plusieurs projets d’envergure. Par exemple, Grayscale a récemment lancé un fonds Dogecoin pour investisseurs institutionnels. Ce signal est fort : la finance traditionnelle continue d’ouvrir ses portes à la culture meme.

Le moteur principal reste sa communauté, toujours aussi massive sur X et Reddit. En revanche, le projet manque encore d’un écosystème DeFi ou utilitaire fort, ce qui limite son attractivité pour les institutionnels.

Dogecoin n’est plus un pari fou, mais un refuge spéculatif. Il pourrait servir de catalyseur pour la prochaine vague memecoin, surtout si Elon Musk relance la machine via ses plateformes sociales. Un x5 à x10 reste crédible d’ici 2026.

Polkadot (DOT) : la technologie avant la hype

Polkadot repose sur un modèle unique de réseau de parachains interopérables, capables de connecter plusieurs blockchains. C’est un maillon essentiel dans la future architecture du Web3, où les écosystèmes devront communiquer entre eux.

Récemment, le nombre de parachains actives a augmenté, et la TVL (valeur totale verrouillée) progresse à nouveau. Plusieurs partenariats DeFi ont également relancé l’intérêt autour de DOT. Pourtant, le prix stagne encore autour de 6,5 à 7 $, loin de son record historique à 55 $.

Cette sous-valorisation pourrait justement devenir une opportunité. Si le prochain cycle pousse à nouveau les projets d’infrastructure, Polkadot pourrait redevenir un acteur central.

DOT reste un pari plus “raisonné”, moins explosif qu’un memecoin, mais plus solide sur le plan technologique. Son potentiel x10 à x20 repose sur la réussite de ses parachains et le retour des investisseurs institutionnels vers les projets à utilité réelle.

