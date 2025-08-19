Dogecoin et XRP s’effondrent : jusqu’où ira la chute ?

Après un été bouillonnant, le marché des cryptomonnaies marque un coup d’arrêt brutal. La capitalisation totale est retombée sous les 3 900 milliards de dollars, en baisse de 3,4 % sur la seule journée d’hier. Le volume d’échanges a lui aussi reculé de 7 %, preuve que la liquidité se raréfie. Dans ce climat tendu, deux jetons souffrent plus que les autres : Dogecoin (DOGE) et XRP.

Dogecoin : la descente aux enfers

Dogecoin a ouvert la séance autour de 0,225 $ avant de plonger à 0,212 $, soit une perte de 4,4 % en une journée. L’actif a brièvement touché un support à 0,211 $ avant de rebondir timidement. Trop faible pour rassurer.

Les indicateurs techniques confirment la pression vendeuse. Son RSI tombe à 41, en zone franchement baissière. La dynamique est négative, sans pour autant atteindre le seuil de survente à 30, ce qui laisse craindre que la purge ne soit pas terminée.

Encore plus inquiétant, l’ADX plafonne à 17. Autrement dit, Dogecoin évolue dans une zone sans tendance claire, souvent synonyme d’érosion progressive des cours. Ce scénario, où le prix glisse lentement sans réaction des acheteurs, est celui qui détruit le plus la confiance.

Enfin, le croisement des moyennes mobiles envoie des signaux contradictoires. Le “golden cross” observé récemment (EMA de 50 jours au-dessus du 200 jours) aurait dû être haussier. Mais le prix vient de casser la moyenne de 50 jours et menace déjà celle de 200 jours. Une invalidation claire de ce signal renforcerait l’idée que la hausse précédente n’était qu’un feu de paille.

XRP : le seuil des 3 $ en question

XRP subit la même pression. Ouvert à 3,063 $, il a clôturé à 2,911 $, soit une chute de près de 5 %. Plus que la baisse en elle-même, c’est la perte du support psychologique des 3 $ qui inquiète.

Là encore, les indicateurs basculent dans le rouge. Le RSI glisse à 43, confirmant un changement de régime : les acheteurs n’ont plus la main. Tant que l’indice reste dans la zone 30-45, le risque est une baisse lente et douloureuse, sans rebond significatif.

Son ADX ressort à 23. Pas encore en zone de tendance forte, mais suffisamment haut pour confirmer que la vague baissière s’installe. Si l’indicateur dépasse 25 dans les prochains jours, cela actera un marché dirigé par les vendeurs et déclenchera probablement des ventes automatiques d’algorithmes.

Seul point positif : l’EMA 50 a croisé au-dessus de l’EMA 200, signal connu sous le nom de golden cross. Théoriquement haussier, il ne joue pourtant pas son rôle car le prix évolue déjà sous le 50 jours. Résultat : ce signal pourrait s’avérer un simple piège pour les acheteurs trop pressés.

Le poids du contexte macro

Au-delà des graphiques, le climat global n’arrange rien. Le discours attendu de Jerome Powell à Jackson Hole inquiète les investisseurs. Toute allusion à une politique monétaire plus restrictive pourrait accentuer la fuite vers les actifs jugés sûrs.

Le Crypto Fear & Greed Index, passé de 60 (avidité) à 53 (neutre), montre bien ce changement de psychologie. L’appétit pour le risque s’évapore. Et les actifs les plus volatils, comme Dogecoin et XRP, sont logiquement les premiers à en payer le prix.

Jusqu’où peut aller la chute ?

Pour Dogecoin, les niveaux à surveiller se situent à 0,21 $ puis 0,20 $. En dessous, la confiance s’effriterait rapidement. Pour XRP, la zone critique se trouve entre 2,50 $ et 2,70 $, où un véritable affrontement entre acheteurs et vendeurs pourrait se produire.

Le scénario le plus probable à court terme reste celui d’une consolidation baissière. Les volumes s’affaiblissent, la volatilité se concentre, et les supports majeurs n’ont pas encore été testés. Sauf catalyseur positif imprévu, les prochains jours pourraient donc prolonger la douleur.

Source : Tradingview

Pour aller plus loin sur le sujet :