Chainlink explose : Le nouveau mécanisme de réserve maintient le rallye haussier

Chainlink vient de signer l’une de ses plus fortes progressions de l’année, avec une hausse supérieure à 16 % sur les 2 derniers jours et plus de 30 % sur la semaine. En effet, l’annonce du lancement de la Chainlink Reserve, le 7 août, agit comme un véritable catalyseur, raréfiant l’offre de LINK et déclenchant une ruée haussière. Dans la foulée, les baleines ont renforcé leurs positions, les volumes ont explosé et les indicateurs techniques confirment un changement de structure de marché.

Les baleines en mouvement et l’explosion des volumes

L’initiative de la Chainlink Reserve crée un véritable effet déflationniste sur l’offre en circulation tout en apportant un soutien structurel au prix depuis plusieurs jours. En effet, les portefeuilles détenant entre 100 000 et 1 million de LINK ont augmenté leurs positions de 4,2 % depuis le début du mois.

Les investisseurs ont ainsi acheté 4,55 millions de LINK, soit environ 97 millions de dollars. Dans le même temps sur le marché dérivé, l’open interest a bondi de 27 %. Le volume d’échange quant à lui, a littéralement explosé de 271 %, atteignant 2,7 milliards de dollars.

Particularité notable : cette hausse s’est produite sans excès d’effet de levier. Et pour cause, le mouvement repose davantage sur des achats au comptant que sur une spéculation risquée.

Cassure technique et changement de structure de marché

Actuellement, le LINK évolue autour de 21,70 $, avec une capitalisation de 14,70 milliards de dollars et 1,56 milliard échangé en 24 heures. La rupture du seuil psychologique de 21 $ a confirmé un basculement haussier de la structure de marché. Le prix se maintient désormais au-dessus des supports clés après un sommet journalier à 21,24 $ et un plancher à 18,78 $.

Sur le plan technique, LINK a franchi sa moyenne mobile exponentielle à 200 jours (17,02 $) et brisé une résistance descendante de long terme à 18,40 $. L’indicateur RSI, à 65,56, témoigne d’une dynamique robuste sans basculer en zone de surachat. Dans le même temps, le MACD valide un croisement haussier, ouvrant la voie à de nouvelles progressions.

Un rallye à surveiller de près

Si cet élan se maintient, les prochaines résistances majeures se situent à 21,89 $ puis 23,99 $, correspondant au sommet de juin. Un franchissement net de ces niveaux pourrait propulser LINK vers la zone stratégique de 26,20 $. À l’inverse, en cas de correction, les premiers soutiens se trouvent à 19,51 $ et 17,64 $. Une rupture plus profonde pourrait ramener le cours autour de 15,83 $, où se trouve un support historique.

Avec un mécanisme de réserve qui raréfie l’offre, des baleines en phase d’accumulation et des indicateurs techniques bien orientés, Chainlink s’offre une configuration propice à un rallye prolongé. Mais dans un marché aussi volatil, la prudence reste de mise. Le moindre retournement de sentiment ou l’apparition d’une prise de bénéfices massive marquera certainement un tournant.

Du côté des memecoins : Wepe joue aussi la même carte

Alors que Chainlink capte l’attention avec son nouveau mécanisme de réserve, un outsider inattendu se fraye aussi un chemin sur le terrain stratégique de la liquidité. Derrière son image de mème, Wepe (Wall Street Pepe) déploie une mécanique agressive.

Un memecoin au ton irrévérencieux, mais doté d’une mécanique financière qui rappelle les stratégies des projets plus institutionnels. Né d’un mélange entre l’esthétique des mèmes et l’univers de la finance traditionnelle, Wepe a bâti son attractivité sur trois piliers majeurs.

Une offre volontairement réduite : plus de 50 % des tokens ont déjà été brûlés, raréfiant immédiatement l’offre disponible et créant une pression haussière potentielle.

: plus de 50 % des tokens ont déjà été brûlés, raréfiant immédiatement l’offre disponible et créant une pression haussière potentielle. Un écosystème à valeur ajoutée : staking à haut rendement, accès à des zones et contenus exclusifs pour les détenteurs, et intégration de NFT utilitaires pensés pour récompenser l’engagement à long terme.

: staking à haut rendement, accès à des zones et contenus exclusifs pour les détenteurs, et intégration de NFT utilitaires pensés pour récompenser l’engagement à long terme. Une communauté galvanisée : inspirée de l’esprit “WallStreetBets”, elle se mobilise massivement lors des annonces clés, amplifiant la visibilité et la liquidité du jeton sur les marchés.

Cette combinaison stratégique place Wepe dans une position atypique. Un memecoin capable de manipuler activement sa propre liquidité. C’est un levier généralement réservé aux projets plus matures.

Or sur le marché actuel, la maîtrise de l’offre en circulation peut faire la différence entre un simple pump et une tendance durable. Wepe démontre ainsi qu’il est possible, même pour un jeton à l’ADN humoristique, de s’imposer comme un acteur stratégique sur le terrain de la liquidité.

