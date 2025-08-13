BNB en pleine ascension : +7 % vers ATH à 859 $

Pourquoi nous faire confiance L’équipe de Cryptonews France est exclusivement composée d’éditeurs, de rédacteurs et de journalistes avec une expertise avérée en crypto-monnaies, web3 et en jeux d’argent. Ils se portent garants de l’exactitude et de la pertinence de l’ensemble des contenus sur notre site. Chaque contenu est le fruit d'un travail de fond et chaque fait est vérifié via des sources fiables, et en faisant usage de leur expérience et expertise.

BNB s’affirme aujourd’hui comme un altcoin performant. Aujourd’hui, le token a franchi la barre 850 USDT avec une progression significative de +5,31 % en 24 heures, se négociant autour de 853,46 $. Cette poussée survient dans un contexte global plus favorable, mais elle mérite un regard approfondi, tant sur le plan technique que stratégique. En effet, les traders anticipent déjà la correction à cause de certains indicateurs.

Une dynamique haussière confirmée

Dans le sillage de OKB en termes de performance, BNB est donc le Top 2 de la journée. TradingView met en évidence une fourchette d’évolution récente comprise entre 792 $ et 827 $, avec un scénario technique optimiste. Un support solide au-dessus de 827 $, pourrait, en effet, permettre à BNB de viser 861 $ un nouvel ATH potentiel.

D’ailleurs, la performance de Binance coin sur un mois affiche un très satisfaisant 21,10 %. Dans le même temps, son élan haussier s’est maintenu tout au long de la semaine écoulée avec un résultat de +10,98 %.

C’est bien le signe d’une dynamique fondamentale directement en lien avec le nouveau poids de Binance sur la scène crypto. L’un dans l’autre, ces chiffres témoignent du renforcement de la vague qui alimente l’optimisme des investisseurs.

Des indicateurs techniques favorables

Pour l’heure, l’analyse technique du cours de BNB présente un marché en situation de quasi surachat. Les moyennes mobiles indiquent notamment une recommandation “strong buy”, tant à court terme qu’à l’échelle hebdomadaire ou mensuelle. Cela renforce l’idée d’un mouvement soutenu, bien alimenté par la volumétrie et le sentiment de marché.

Toutefois, sur le plan des idées de trading, certains scénarios suggèrent la prise de positions short surtout en raison du sur-achat. Une réaction typique des day-traders qui ont fortement tendance à la prise de bénéfice dans ce type de scénario. D’ailleurs, au moment où sont écrites ces lignes, l’éventualité d’un retest autour de 833 $ se précise. Il s’agit en fait du point de départ de la hausse fulgurante de cette journée.

Pour l’heure, les oscillateurs invitent plutôt à une posture globalement attentiste aussi bien en ce qui concerne la vente que l’achat.

Cela dit, le contexte à très court terme se prête assez bien au swing trade avec une forte incitation à l’achat.

Certains parmi les plus pessimistes, parlent même d’un autre retest à 628 $ si le support autour de 833 $ devait céder. Le cas échéant, il serait intéressant de fixer un stop-loss sous 625 $ et une cible modeste autour de 637 $.

Un scénario s’inscrivant dans une réflexion très prudente. Cela dit, l’essentiel de la performance du BNB en ce jour réside dans l’impulsion actuelle vers le haut en dépit de l’échec à briser la résistance à 859 $.

BNB d’un marché où Maxi Doge se tient embusqué

Au-delà de son évolution technique, le BNB sert aussi de jauge de confiance pour l’ensemble de l’écosystème crypto. La trajectoire de BNB reflète la santé du marché des altcoins et l’activité sur Binance, la plus grande plateforme d’échange au monde en volume. Au cas où cette dynamique haussière se conclut par un nouvel ATH, le succès de BNB sonner le départ d’une véritable altsaison.

Le cas échéant, des altcoins comme Maxi Doge devraient s’engouffrer rapidement dans la brèche avec un potentiel x100 exacerbé. En réalité, $MAXI illustre parfaitement le profil de l’altcoin haute performance. Maxi Doge est conçu pour séduire les amateurs de swing trades agressifs.

Dans un marché euphorique, l’engagement de la communauté couplé à sa faible capitalisation pourrait théoriquement propulser Maxi Doge vers des gains spectaculaires. Ce scénario reste certes, hautement spéculatif. Mais dans un contexte de liquidité abondante et de flux entrants massifs, les investisseurs prêts à assumer un risque maximal pour viser des rendements exceptionnels seront probablement séduits.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

Source : Binance Square

Pour aller plus loin sur le sujet :