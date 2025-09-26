Analyytikko uskoo, että XRP nousee pian kuuteen dollariin

Toimittaja Markku Korhonen Toimittaja Markku Korhonen Lisää toimittajalta Jaa Kopioitu Yhteistyökumppanitiedonanto Yhteistyökumppanitiedonanto



Uskomme täyteen läpinäkyvyyteen lukijoillemme. Osa sisällöstämme sisältää yhteistyökumppaneidemme linkkejä, ja saatamme ansaita komissiota näiden yhteistöiden kautta. Tämä mahdollinen kompensaatio ei kuitenkaan koskaan vaikuta analyyseihimme, mielipiteisiimme tai arvosteluihimme. Toimituksellinen sisältömme on luotu erillään markkinointiyhteistöistä, ja arvosanamme pohjautuvat puhtaasti ilmoittamiimme arviointikriteereihin. Uskomme täyteen läpinäkyvyyteen lukijoillemme. Osa sisällöstämme sisältää yhteistyökumppaneidemme linkkejä, ja saatamme ansaita komissiota näiden yhteistöiden kautta. Tämä mahdollinen kompensaatio ei kuitenkaan koskaan vaikuta analyyseihimme, mielipiteisiimme tai arvosteluihimme. Toimituksellinen sisältömme on luotu erillään markkinointiyhteistöistä, ja arvosanamme pohjautuvat puhtaasti ilmoittamiimme arviointikriteereihin. Lue lisää Viimeksi päivitetty: Syyskuuta 26, 2025

Ripplen kryptovaluutta XRP näyttää viime viikon aikana löytäneensä korjausliikkeen pohjansa. Palautuminen vahvistaa 2,70 dollaria luotettavaksi tukitasoksi – perjantaina puoliltapäivin XRP:n kurssi oli noin 2,77 dollarissa.

Mikä alkoi epäonnistuneena tuplapohjana, on kehittynyt kolmoispohjaksi – entistä vahvemmaksi käännekuvioksi – mikä ruokkii uutta nousujohteista tunnelmaa hintaennusteissa.

Rekyyli tapahtuu samalla, kun XRP syventää jalansijaansa Yhdysvaltain perinteisillä rahoitusmarkkinoilla. SEC:n uudet yleiset listausstandardit kryptopohjaisille ETP-tuotteille avaavat tien XRP:n sisällyttämiseksi Hashdexin Crypto Index ETF:ään.

🇺🇸 JUST IN: The SEC has approved the Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF to operate under new generic listing standards.



The fund is now cleared to hold crypto assets beyond $BTC and $ETH — including $XRP, $SOL, $ADA, $LINK, and $XLM. pic.twitter.com/1FqsYlM8rX — TapTools (@TapTools) September 25, 2025

Tämä on todiste mahdollisista spot-pohjaisten XRP ETF -hyväksyntöjen lähestymisestä, kun useat liikkeeseenlaskijat lähestyvät päätöspäivämääräänsä lokakuussa.

Yhdysvaltain makrotaloudellinen tilanne lisää vauhtia. Inflaation lähestyessä Fedin 2 %:n tavoitetta, toiveet korkojen jatkokehityksestä kasvavat – ja tämä voisi ruokkia kysyntää riskialttiille omaisuuserille.

XRP-hintaennuste 26.9.2025

Tämä asetelma voi tarjota viimeisen ostopaikan ennen XRP:n seuraavaa läpimurtoa, kun kolmoispohja muodostuu 2,70 dollarin kohdalle.

Jatkuva käänne tässä kohtaa tähtää paluuta 3,60 dollarin tasolle – ja vielä merkittävämmin, mahdollistaisi laajemman härkälipun purkautumisen, joka on kehittynyt heinäkuun puolivälistä lähtien.

XRP / USD yhden päivän kaavio, kolmoispohja kiihdyttää härkälipun purkautumista. Lähde: TradingView.

Silti momentti-indikaattorit eivät vielä osoita selkeää nousutrendiä – analyytikot korostavat, että ostopaineen on oltava kestävää, jotta kolmoispohja toteutuisi.

RSI vakautuu 40-luvulle, mikä osoittaa, että myyjillä on yhä vaikutusvaltaa, vaikka ostointo kasvaa.

MACD-histogrammi osoittaa samankaltaista trendimuutosta: se tasaantuu kohti mahdollista kultaista ristiä signaalilinjan yläpuolella, mikä vahvistaisi nousujohteista käännettä.

Jos härkälippukuva muodostuu loppuun asti, XRP voisi tähdätä läpimurtoon kohti 5 dollaria – mikä tarkoittaisi 80 % nousua nykyisestä – ja siirtymistä kohti uusia huippuja ja hintojen löytämistä uudelleen.

Lisäksi mahdolliset Yhdysvaltain lisäkorkoleikkaukset ja spot ETF -hyväksynnät voisivat toimia kysynnän katalyyttina Q4:lle asti. Nousu voi jopa jatkua 10 dollariin saakka, mikä merkitsisi 260 % nousua.

Tämä noususkenaario kuitenkin perustuu vahvasti siihen, että 2,70 dollarin taso pitää tukitasona.

XRP-myynti on rauhoittumassa

Laajemman markkinan ristiriitaiset signaalit jatkavat altcoinin etenemisen hidastamista. Silti pitkäaikaiset haltijat (LTH:t) näyttävät pysyvän sitoutuneina, pyrkien tuomaan vakautta ja nostamaan XRP:n arvoa.

Liveliness-indikaattori osoittaa rohkaisevia trendejä XRP:lle, sillä se on laskenut tasaisesti kahden viime viikon aikana. Indikaattori on nyt kahden kuukauden alimmalla tasolla, mikä viittaa siihen, että pitkäaikaisten haltijoiden liikkeet ovat hidastuneet merkittävästi. Tämä tarkoittaa enemmän holdaamista tai akkumulointia kuin laajamittaista myyntiä.

Tällainen käyttäytyminen osoittaa luottamusta pitkäaikaisten sijoittajien keskuudessa – ryhmän, jolla on historiallisesti ollut vahva vaikutus XRP:n kehitykseen. Heidän päätöksensä olla myymättä paniikissa markkinaepävarmuudesta huolimatta tuo suojaa jyrkiltä korjausliikkeiltä. Se kertoo myös valmiudesta pitää kiinni sijoituksista, kunnes merkittävä hinnannousu alkaa.

Analyytikko uskoo yllätyksen olevan tulossa

Tunnettu XRP-analyytikko Dark Defender arvelee, että XRP saattaa olla valmistautumassa liikkeeseen, joka voi yllättää markkinat. Vaikka kolikko on kamppaillut murtautuakseen selkeästi 3 dollarin yläpuolelle, XRP muodostaa nyt “Falling Wedge” -kuviota, joka viittaa voimakkaan läpimurron mahdollisuuteen lokakuussa.

Analyytikon mukaan kryptovaluutta on konsolidoitunut kyseisen laskevan kiilan sisällä heinäkuun ja syyskuun välillä. Hänen näkemyksensä mukaan lokakuu voisi olla se kuukausi, jolloin XRP lopulta murtautuu kiilasta ja käynnistää nousurallin, joka yllättää laajemmat markkinat.

XRP hits the E Wave support Level as we discussed yesterday.



It was a clear, simple chart.



Better to keep an eye on the 50.00% Fibonacci Support.



Chin-up #XRPArmy, we are getting there. https://t.co/AOvBsdHE45 — Dark Defender (@DefendDark) September 25, 2025

Tämän momentumin pohjalta Dark Defender on ennustanut kolme mahdollista hintatasoa XRP:lle lokakuuhun mennessä: 4,17 dollaria, 4,92 dollaria ja 5,85 dollaria. Nämä tasot vastaavat Fibonacci-laajennusalueita 261,8 %, 361,8 % ja 236,8 %.

Samalla XRP:llä on lähimmät tukitasonsa 2,80 dollarissa ja 2,64 dollarissa, jotka tarjoavat vahvan pohjan odotetulle nousulle Falling Wedge -kuvion läpi. Jos tämä toteutuu, nyt olisi hyvä paikka ostaa XRP:tä.

Onko härkäralli vasta alkamassa?

Aiempiin ennusteisiinsa viitaten Dark Defender on vahvistanut optimistista näkemystään toteamalla, että XRP:n todellinen nousu ei ole vielä edes alkanut. Hänen mukaansa markkinoilla on käynnissä voimasuhteiden muutos, ja se mitä tähän asti on nähty, on vain alkusoittoa suuremmalle nousuaallolle.

Tämä näkökulma ajoittuu hetkeen, jolloin XRP on jo osoittanut vaikuttavaa suorituskykyä vuonna 2025. CoinMarketCapin tietojen mukaan kryptovaluutta on noussut vuoden alusta 384 %, nousu, jota ovat ruokkineet kasvava kysyntä, huhut mahdollisista ETF:stä sekä uudelleen herännyt luottamus Ripple–SEC-oikeusprosessin päätyttyä.

XRP saavutti aiemmin tänä vuonna huipputasonsa 3,65 dollarissa ja on tällä hetkellä vain noin 5 % päässä entisestä kaikkien aikojen huipustaan, 3,84 dollarista. Dark Defender uskoo edelleen vakaasti, että varsinainen kasvu on vasta edessä. Hänen mukaansa viimeaikainen pudotus alle 3 dollarin ei ole merkki heikkoudesta, vaan konsolidaatiovaihe ennen seuraavaa nousuliikettä.

Hän korosti, että nyt ollaan lähellä tämän korjaavan ABCDE-vaiheen loppua ja valmistautumassa seuraavaan nousuun. Chart-analyysin perusteella, kun Ripplen valuutta ylittää 3,33 dollarin tason, se voi avata tien kaksinumeroisiin hintoihin.

Bitcoin voi ohittaa XRP:n – uuden Layer 2 -ratkaisun ansiosta

Sijoittajien, jotka valitsivat vaihtoehtoisia Layer 1 -ratkaisuja, kuten XRPL:n, Bitcoinin sijaan, saattaa olla aika arvioida tilanne uudelleen. Johtava kryptovaluutta on viimein ratkaisemassa suurinta rajoitettaan: ekosysteemin laajentamista.

Bitcoin Hyper ($HYPER) yhdistää Bitcoinin turvallisuuden ja vakauden Solanan nopeuteen luodakseen uuden Layer 2 -verkon, joka mahdollistaa skaalautuvat ja tehokkaat käyttötapaukset, jotka ovat olleet aiemmin Bitcoinin ulottumattomissa.

Bitcoin Hyperin ennakkomyyntisivusto.

Vuosien ajan rajoitettu ohjelmoitavuus, korkeat maksut ja hitaat transaktiot ovat rajoittaneet Bitcoinin kasvua. $HYPER murtaa nämä esteet – juuri, kun härkämarkkinat alkavat muodostua.

Jotkut analyytikot odottavat nyt, että Bitcoin voi saavuttaa 250 000 dollaria tämän syklin aikana – ja kun $HYPER sijoittuu keskiöön Bitcoinin ekosysteemin laajentumisessa, se voi hyödyntää tämän nousun.

Ennakkomyynti on jo kuumentumassa – yli 18 miljoonaa dollaria on kerätty. Kun pääsee mukaan näin varhaisessa vaiheessa, jopa murto-osa Bitcoinin kaupankäyntivolyymista voi tuottaa eksponentiaalista tuottoa.

Varmista Bitcoin Hyper ($HYPER) viralliselta verkkosivulta ennen kuin pörssilistaukset käynnistävät uuden kysyntäpiikin. Seuraava ennakkomyyntihinnan korotus tapahtuu vain tuntien sisällä.

Voit ostaa Bitcoin Hyperiä ($HYPER) ennakkoon viralliselta sivustolta ennen kuin se lanseerataan ja listataan pörsseihin, mikä kasvattaa kysyntää.

Seuraava ennakkomyyntihinnan korotus tapahtuu alle vuorokaudessa.

Pysy ajan tasalla Bitcoin Hyperin kehityksestä seuraamalla sitä X:ssä ja Telegramissa.

Vastuuvapauslauseke: Tässä artikkelissa esitetyt kryptovaluuttahankkeet eivät ole julkaisun kirjoittajan tai julkaisun taloudellisia neuvoja – kryptovaluutat ovat erittäin epävakaita sijoituksia, joihin liittyy huomattavia riskejä, joten tee aina oma tutkimuksesi.