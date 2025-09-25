Vauhdittavatko BlackRock ja VanEck XRP:n 1 000 dollariin?

Toimittaja Markku Korhonen Toimittaja Markku Korhonen Lisää toimittajalta Jaa Kopioitu Yhteistyökumppanitiedonanto Yhteistyökumppanitiedonanto



Uskomme täyteen läpinäkyvyyteen lukijoillemme. Osa sisällöstämme sisältää yhteistyökumppaneidemme linkkejä, ja saatamme ansaita komissiota näiden yhteistöiden kautta. Tämä mahdollinen kompensaatio ei kuitenkaan koskaan vaikuta analyyseihimme, mielipiteisiimme tai arvosteluihimme. Toimituksellinen sisältömme on luotu erillään markkinointiyhteistöistä, ja arvosanamme pohjautuvat puhtaasti ilmoittamiimme arviointikriteereihin. Uskomme täyteen läpinäkyvyyteen lukijoillemme. Osa sisällöstämme sisältää yhteistyökumppaneidemme linkkejä, ja saatamme ansaita komissiota näiden yhteistöiden kautta. Tämä mahdollinen kompensaatio ei kuitenkaan koskaan vaikuta analyyseihimme, mielipiteisiimme tai arvosteluihimme. Toimituksellinen sisältömme on luotu erillään markkinointiyhteistöistä, ja arvosanamme pohjautuvat puhtaasti ilmoittamiimme arviointikriteereihin. Lue lisää Viimeksi päivitetty: Syyskuuta 25, 2025

Uusi merkittävä liike tukee XRP:n noususuuntaista hintaennustetta, joka tähtää jopa 1 000 dollariin. Kaksi varainhoitojättiä, BlackRock ja VanEck, ovat virallisesti tehneet yhteistyötä Ripplen kanssa mahdollistaakseen lunastukset tokenisoiduista valtionvelkakirjarahastoistaan käyttämällä RLUSD :a, Ripplen natiivia stablecoinia.

Kaksi tokenisoitua rahastoa, BlackRockin BUIDL ja VanEckin VBILL , hallinnoivat yhteensä yli 2 miljardin dollarin arvoisia varoja ja vahvistivat tiedotteessaan RLUSD-integraation tiistaina. Tämä merkitsee merkittävää askelta kohti reaalimaailman käyttöä ja XRP-ekosysteemin institutionaalista omaksumista.

Very excited to share that @BlackRock’s $BUIDL and @VanEck_US’s $VBILL tokenized fund holders can redeem shares for RLUSD/ETH 24/7 365 through @Securitize, and soon to come RLUSD/XRPL.



Enterprise-grade instant onchain liquidity at your fingertips. That’s real utility.… — Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) September 23, 2025

Securitizen avulla BlackRock ja VanEck olivat ensimmäiset, jotka tokenisoivat pääsyn valtionvelkakirjoihin – ja nyt he ovat valinneet Ripplen toteuttamaan lunastukset Ripple USD (RLUSD) -valuutalla.

Tavoitteena on parantaa likviditeettiä molemmissa ekosysteemeissä antamalla sijoittajille mahdollisuus lunastaa rahasto-osuuksia RLUSD:lla, joka on Yhdysvaltain dollariin sidottu stablecoin ja jonka markkina-arvo on jo 700 miljoonaa dollaria.

Vaikka lunastukset alkavat Ethereumissa, Ripplen toimitusjohtaja Brad Garlinghouse vahvisti, että ne siirtyvät pian XRP Ledgeriin, mikä tuo entistä enemmän reaalimaailman hyötykäyttöä verkolle.

Tämä avaa olennaisen katalysaattorin XRP:n noususuuntaiselle hintakehitykselle, mahdollisesti kiihdyttäen transaktiomääriä ja tukien pitkän aikavälin tavoitteita, jotka yltävät jopa 1 000 dollariin.

XRP hintaennuste

Tällä hetkellä XRP:n kurssi on konsolidoitunut jonkin aikaa sen jälkeen, kun se saavutti viimeisimmän huippunsa 3,65 dollarissa. Token on yhä nousutrendissä, ja tärkeä tukitaso on 2,60 dollarin kohdalla.

Näin ollen, vaikka XRP saattaa kohdata lyhytaikaisia laskuja lähiaikoina, sen pitkän aikavälin kehitys näyttää yhä nousujohteiselta suurten projektikehitysten ja paranevan markkinasentimentin ansiosta.

Vahva nousu 2,60 dollarin tasolta voisi luoda pohjan uuteen kaikkien aikojen huippuun, jolloin 10 dollaria olisi realistinen tavoite tässä markkinasyklissä – mikä tarkoittaisi 230 % nousua.

Vaikka 1 000 dollarin taso saattaa kuulostaa kunnianhimoiselta, instituutioiden nopea käyttöönotto ja Ripplen teknologian integrointi viittaavat pitkän aikavälin kehitykseen, jossa tällainen arvostus muuttuu yhä mahdollisemmaksi ajan myötä. Tätä silmällä pitäen nykyinen kurssi avaisi hyvän paikan ostaa XRP:tä juuri nyt.

Hasdex sai luvan krypto ETF:lle, XRP mukana

Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio (SEC) on hyväksynyt Hashdex Nasdaq Crypto ETF:n uusien geneeristen listautumissääntöjen mukaisesti. Kryptoanalyytikko JackTheRipplerin viestipalvelu X:ssä jakama uutinen on merkittävä edistysaskel kryptomarkkinoille. Tärkeintä on, että ETF tulee nyt sisältämään XRP:n yhdessä Bitcoinin, Ethereumin, Solanan ja Stellarin kanssa.

🚨BREAKING: Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF has been approved under the SEC’s new generic listing standards.



Hashdex Nasdaq holds XRP!



💥#XRP ETF INCOMING💥 pic.twitter.com/fcF7hJM1XO — JackTheRippler ©️ (@RippleXrpie) September 25, 2025

Tähän asti kryptopohjaisen ETF:n hyväksyttäminen Yhdysvalloissa on ollut hidasta ja vaikeaa. Jokainen hakemus on käynyt läpi pitkän arviointiprosessin, ja suurin osa niistä on viivästynyt tai hylätty kokonaan.

Mutta aiemmin tässä kuussa SEC otti käyttöön uudet säännöt. Ne helpottavat ja nopeuttavat sellaisten rahastojen hyväksymistä, jotka täyttävät uudet ehdot. Hyväksynnät voivat nyt tapahtua jopa 75 päivän sisällä, kun aiemmin niihin saattoi kulua kuukausia tai jopa vuosia.

Tämän vuoksi Hashdex päivitti nopeasti rahastonsa sopimuksen Nasdaqin listautumisvaatimuksia vastaavaksi. Tämä mahdollisti sen, että heidän kryptoindeksirahastonsa pääsi läpi uusien sääntöjen mukaisesti.

Viime viikolla Rex-Osprey sai XRP ETF -rahastonsa käyntiin erikoissääntöjen myötä.

Miksi XRP, SOL ja XLM sisällytettiin Hasdexin ETF-rahastoon?

Uudet listautumissäännöt sallivat rahastojen lisätä kolikoita, jotka jo käyvät kauppaa suurilla, säännellyillä markkinoilla tai joilla on aktiiviset futuurimarkkinat. Toinen hyväksymisperuste on, jos kyseinen kryptovaluutta muodostaa merkittävän osan jo olemassa olevasta ETF:stä.

XRP, Solana (SOL) ja Stellar (XLM) täyttävät nämä ehdot. Tämän vuoksi Hashdex pystyi lisäämään ne ETF:äänsä Bitcoinin ja Ethereumin rinnalle.

Tämä on ensimmäinen kerta, kun yhdysvaltalainen krypto ETF sisältää XRP:n. Se on merkittävä asia, etenkin koska XRP:n sääntelyasema on ollut viime aikoina paljon keskustelun kohteena.

Hashdex Nasdaq Crypto ETF:n XRP-hyväksyntä merkitsee tärkeää virstanpylvästä kryptoteollisuudelle. Se osoittaa, että sääntelijät alkavat hiljalleen hyväksyä yhä useampia digitaalisia omaisuuseriä.

Tämä on erityisen merkittävää XRP:n kannalta, koska se saa nyt hyväksynnän yhdysvaltalaisessa säännellyssä rahoitustuotteessa. Tämä voi lisätä XRP:n luotettavuutta ja käyttöä. Koko markkinoiden näkökulmasta tämä osoittaa, että perinteisen rahoitusjärjestelmän ja krypton välinen este alkaa hitaasti murtua.

Maxi Doge ($MAXI) muuttaa vivutetun kaupankäynnin meemivoimaiseksi liikkeeksi

Tällä hetkellä korkean potentiaalin uusia kryptovaluuttoja, kuten Maxi Doge ($MAXI), kohtaan osoitetaan vakavaa kiinnostusta.

Altseasonin kiihtyessä nopeasti tämä voi olla paras tilaisuus hypätä mukaan ennen seuraavaa 10-kertaista nousua.

Maxi Doge ($MAXI) on enemmän kuin vain uusi Shiba-meemi – se on 1 000x vivulla varustettu token, rakennettuna yksityissijoittajille, jotka haluavat pelata samoilla ehdoilla kuin valaat.

Yksi krypton tunnetuimmista meemeistä tukenaan, $MAXI on jo kerännyt yli 2,4 miljoonaa dollaria vain muutamassa viikossa presalen alkamisen jälkeen.

MAXI Fund -rahaston kautta projekti aikoo sijoittaa jopa 25 % presale-varoin kerätystä pääomasta markkinakierron lupaavimpiin tokeneihin 1 000x vivutuksella tulosten tehostamiseksi.

Lisäksi mukaan tuodaan pelillistettyjä haasteita kuten Max Gains ja Max Ripped, mikä tekee tokenista kaupankäyntiklubin riskeistä nauttiville degen-kauppiaille.

Ostaaksesi $MAXI-tokenia, käy virallisella Maxi Doge -verkkosivulla ja yhdistä yhteensopiva lompakko (kuten Best Wallet).

Voit vaihtaa USDT:tä tai ETH:ta tokeniin tai käyttää pankkikorttia maksun yhteydessä.

Vastuuvapauslauseke: Tässä artikkelissa esitetyt kryptovaluuttahankkeet eivät ole julkaisun kirjoittajan tai julkaisun taloudellisia neuvoja – kryptovaluutat ovat erittäin epävakaita sijoituksia, joihin liittyy huomattavia riskejä, joten tee aina oma tutkimuksesi.