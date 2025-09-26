BlackRock hakee uutta ETF:ää – Bitcoin alle 110 000 dollarin

Johtava kryptovaluutta Bitcoin käy tällä hetkellä kauppaa noin 109 750 dollarin tasolla, laskien noin 2,75 % viimeisen 24 tunnin aikana. Tällä hetkellä sijoittajat punnitsevat sekä laskusuuntaisia teknisiä signaaleja että useita positiivisia uutisia krypton käyttöönotosta.

Ohio on nyt neljäs Yhdysvaltain osavaltio, joka sallii kryptomaksut julkisissa palveluissa liittyen Coloradon, Utahin ja Louisianan seuraan.

Osavaltion talletuslautakunta hyväksyi yksimielisesti toimittajan, joka käsittelee digitaalisten omaisuuserien maksutapahtumia, mikä merkitsee virstanpylvästä BTC:n laillistamisessa julkishallinnossa.

Ohion osavaltiotason ministeri Frank LaRose kutsui päätöstä rohkeaksi askeleeksi, joka vahvistaa osavaltion vetovoimaa liiketoiminnan keskuksena. Hän vahvisti, että hänen toimistonsa on ensimmäinen, joka hyväksyy kryptomaksuja virallisiin maksuihin.

Lainsäätäjät harkitsevat myös strategisen kryptovaluuttavarannon perustamista – eräänlaista kansallista Bitcoin-reserviä. Tällaiset toimet lisäävät digitaalisten omaisuuserien uskottavuutta, mikä rakentaa luottamusta ja vahvistaa Bitcoinin pitkän aikavälin potentiaalia.

XRP-ekosysteemi laajenee hinnanlaskusta huolimatta

Se miten Bitcoin liikkuu, vaikuttaa aina myös muihin kryptoihin. Tästä jälleen todisteena on esimerkiksi se, että Ripplen XRP on ollut vaikeuksissa. Token on laskenut 10 prosenttia 19. syyskuuta jälkeen ja käyden nyt kauppaa 2,82 dollarin tasolla.

Vastustasot ovat lähellä 3,20–3,30 dollaria ja tukitaso 2,60 dollarissa, mikä viittaa mahdolliseen konsolidoitumisvaiheeseen. Siitä huolimatta toimitusjohtaja Brad Garlinghouse käytti hyväkseen Seoul 2025 XRP -tapahtumaa aktivoidakseen yhteisöä, korostaen mXRP:tä – tuottotyökalua, joka tarjoaa jopa 8 % tuoton käyttämättömille tokeneille.

Ripple solmi myös kumppanuuden Securitize-yhtiön kanssa yhdistääkseen RLUSD-stablecoininsa tokenisoitujen rahastojen vaihtoon, laajentaen edelleen reaalimaailman käyttötapauksia. Altcoinien institutionaalinen käyttöönotto vaikuttaa usein myös muuhun kryptomarkkinaan, epäsuorasti tukien myös Bitcoinia.

Stablecoin-yritys RedotPay nousee yksisarviseksi

Maksuyhtiö RedotPay on kerännyt 47 miljoonaa dollaria ja noussut yksisarviseksi vain 18 kuukaudessa. Coinbase Venturesin, Galaxy Venturesin ja Vertex Venturesin tukema RedotPay on hankkinut 5 miljoonaa käyttäjää ja käsitellyt 10 miljardin dollarin arvosta maksuja lanseerauksensa jälkeen.

🦄 Rising to Unicorn: @RedotPay Secures $47M in Strategic Funding!



Thanks to @cbventures , @GalaxyHQ & Vertex Ventures for believing in our mission!#RedotPay highlights in just 2 years:

👥 5M+ users in 100+ markets

💸 $10B annualized payments volume

Sen Global Payout -palvelu, joka käynnistettiin kesäkuussa 2025, mahdollistaa kryptosta pankkitilille siirrot, ja kysyntä kasvaa erityisesti alipalvelluilla markkinoilla, kuten Latinalaisessa Amerikassa.

Yrityksellä on toimiluvat Argentiinassa, Hongkongissa ja Euroopassa, ja se aikoo laajentua edelleen. Kun stablecoin-maksujärjestelmät kasvavat, digitaaliseen rahoitukseen liittyvä luottamus vahvistuu, mikä epäsuorasti tukee Bitcoinin roolia markkinoiden perustana.

Bitcoin hintaennuste 26.9.2025

Teknisesti Bitcoin liikkuu laskevassa kolmiossa, jonka vastustaso on 111 128 dollaria ja tukitaso noin 109 000 dollarissa. Läpimurto alaspäin saattaa johtaa 107 282 tai 105 201 dollarin tasoille, mutta RSI-indikaattori lähellä 38:aa viittaa ylimyytyyn tilanteeseen.

Noususuuntainen kynttilä näillä tasoilla voisi laukaista Bitcoinin kurssin nousun kohti 113 900 ja 117 372 dollaria, missä merkittävät vastustasot sijaitsevat. Jos ne menevät rikki, olisi ehkä juuri nyt hyvä hetki ostaa Bitcoinia.

Bitcoinin hintakaavio – Lähde: Tradingview

Treidaajille varovainen kerääminen 109 000–110 000 dollarin välillä stop-lossin ollessa alle 105 000 dollarin on edelleen varteenotettava strategia. Palautuminen yli 114 000 dollarin vahvistaisi läpimurron kohti 120 000 dollarin tasoa.

Koska Yhdysvaltain osavaltiot hyväksyvät kryptomaksuja, altcoinit laajentavat ekosysteemejään ja stablecoin-yritykset houkuttelevat miljardeja, Bitcoin voi olla asettumassa uuteen nousuun vuoden loppua kohti.

BlackRock jätti Premium ETF -hakemuksen

Maailman suurin varainhoitaja BlackRock on jättänyt hakemuksen uudesta Bitcoin Premium Income ETF:stä – liike, joka voisi merkittävästi lisätä institutionaalista altistusta digitaalisille omaisuuserille.

12,5 biljoonan dollarin suuryhtiö hakee hyväksyntää uusimmalle kryptotuotteelleen, vahvistaen samalla asemaansa pörssinoteerattujen rahastojen (ETF) markkinajohtajana.

Ehdotettu Bitcoin Premium Income ETF on suunniteltu covered-call-strategiaksi, joka tuottaa tuottoa Bitcoin-omistuksista.

Bloombergin analyytikko Eric Balchunas mainitsi, että BlackRock on rekisteröinyt nimen iShares Bitcoin Premium ETF ja kuvasi sitä ”33 Act spot -tuotteeksi”, joka toimii jatkona yhtiön 87 miljardin dollarin iShares Bitcoin Trustille (IBIT).

Hyväksynnän myötä uusi tuote voisi houkutella perinteisiä sijoittajia, jotka etsivät tuottoa Bitcoinista, ja samalla vahvistaa BlackRockin asemaa johtavana kryptopohjaisten ETF:ien tarjoajana.

Hakemus ajoittuu hetkeen, jolloin BlackRockin digitaalisten omaisuuserien liiketoiminta kasvaa nopeasti.

Onchain Foundationin mukaan yhtiön Bitcoin- ja Ethereum-ETF-tuotteet tuottavat yli 260 miljoonaa dollaria vuodessa, joista 218 miljoonaa tulee Bitcoinista ja 42 miljoonaa Ethereumista.

Analyytikot sanovat, että näiden rahastojen menestys osoittaa, etteivät krypto ETF:t ole enää kokeiluja, vaan merkittäviä tulonlähteitä varainhoitajille.

Arkham Intelligencen on-chain-datan mukaan BlackRock on nyt suurin institutionaalinen Bitcoinin ja Ethereumin säilyttäjä. Yhtiö omistaa yli 756 000 BTC:tä arvoltaan 85,29 miljardia dollaria ja 3,8 miljoonaa ETH:ta lähes 16 miljardin dollarin arvosta.

Pienemmät krypto-omistukset mukaan lukien, BlackRockin hallinnoimien digitaalisten omaisuuserien määrä ylittää nyt 101 miljardia dollaria. Yhtiö tunnetaan myös suurista ostoistaan markkinoiden laskuvaiheissa – strategia, joka on vahvistanut sen asemaa avaintoimijana kryptomarkkinoilla.

BlackRockin laajentuminen digitaalisiin omaisuuseriin jatkaa pääoman virtaamista sen tuotteisiin. Ethereum-linkitetty rahasto kirjasi 512 miljoonan dollarin nettovirrat viime viikolla Farside Investorsin mukaan. Toisen vuosineljänneksen tulosraportissa BlackRock ilmoitti 14,1 miljardin dollarin digiomaisuuksien sisäänvirtauksista – tehden siitä yhden nopeimmin kasvavista tuotelinjoista, vaikka se kattaa vain 1 % yhtiön hallinnoitavista varoista.

Krypto ETF:t tuottivat samassa neljänneksessä 40 miljoonaa dollaria peruspalkkioita ja arvopapereiden lainaustuloja.

Yhtiö tutkii myös tokenisaatiota – prosessia, jossa luodaan lohkoketjupohjaisia versioita perinteisistä omaisuuseristä. Aiemmin tänä vuonna BlackRock lanseerasi tokenisoidun rahamarkkinarahastonsa BUIDL:n, joka on kasvanut yli 2 miljardin dollarin suuruiseksi.

Toimitusjohtaja Larry Fink on toistuvasti sanonut uskovansa, että kaikki rahoitusvarat voidaan lopulta tokenisoida. BlackRock on testannut tokenisoituja rahasto-osuuksia JPMorganin Onyx-lohkoketjussa, joka tunnetaan nyt nimellä Kinexys.

Bitcoin Premium Income ETF -hakemus lisää tätä kehitysvauhtia ja kohdistaa painetta sääntelyviranomaisiin, samalla kun institutionaalinen krypton käyttöönotto kiihtyy.

Krypto ETF -markkina laajenee SEC:n nopeutetun hyväksyntäprosessin myötä

SEC on hyväksynyt uudet listautumissäännöt, jotka voivat nopeuttaa kryptopohjaisten ETF:ien lanseeraamista Bitcoinin ja Ethereumin ulkopuolelle.

Komissio äänesti 18. syyskuuta salliakseen Nasdaqin, Cboe BZX:n ja NYSE Arcan ottaa käyttöön geneeriset listautumiskriteerit hyödykepohjaisille trust-osuuksille.

Muutos korvaa pitkän tapauskohtaisen tarkastusprosessin, joka aiemmin viivytti hakemuksia kuukausiksi tai jopa vuosiksi. Omaisuudenhoitajat voivat nyt tuoda tuotteita markkinoille jopa 75 päivässä verrattuna aiempaan 240 päivään.

Analyytikoiden mukaan ensimmäisiä hyötyjiä ovat todennäköisesti Solanaan ja XRP:hen sidotut spot ETF:t, joiden hyväksyntää on odotettu yli vuoden. Bloombergin James Seyffart kutsui uutta kehystä “odotetuksi krypto-ETP-rakenteeksi” ja ennusti hakemustulvaa.

SEC:n puheenjohtaja Paul Atkins sanoi, että muutos tasapainottaa innovaatioita ja sijoittajansuojaa sekä heijastaa Trumpin hallinnon myönteistä suhtautumista digitaalisiin omaisuuseriin.

Toimenpide eroaa Bidenin aikakauden lähestymistavasta, jolloin ETF-hakemuksia viivytettiin vuosia ja Bitcoin ETF -ehdotuksia hylättiin toistuvasti ennen kuin ne lopulta hyväksyttiin tammikuussa 2024.

Bloombergin Eric Balchunasin mukaan uusi kehys voi mahdollistaa ETF-hyväksynnän mille tahansa kryptovaluutalle, jolla on vähintään kuuden kuukauden futuurikauppahistoria Coinbase Derivatives Exchangessa.

Tämä voisi avata ovet yli tusinalle altcoin ETF:lle, laajentaen sijoittajien pääsyä markkinoille ja syventäen digitaalisten omaisuuserien roolia valtavirrassa.

