Yhdysvalloissa XRP:hen perustuvat pörssinoteeratut rahastot eli XRP ETF:t joutuvat odottamaan hyväksyntää hieman pidempään, sillä hallituksen sulku on vaikuttanut niiden aikatauluun.

Sen sijaan ainoa jo listattu XRP ETF on kuitenkin jo ylittänyt 100 miljoonan dollarin varallisuuden, mikä tukee nousujohteista XRP-hintaennustetta.

Yhdysvaltain liittovaltion hallituksen sulku on kestänyt jo neljä viikkoa. Hallinnon sulku alkaa vaikuttaa jo kryptomarkkinoihin liittyviin toimintoihin, kuten Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitean (SEC) kykyyn hyväksyä uusia ETF-tuotteita.

Senatti pysyi edelleen pattitilanteessa budjettilainsäädännön osalta, vaikka eräs keskeinen ruokaturvaohjelma on The Guardianin mukaan vaarassa jäädä ilman rahoitusta.

Jo 13. kerran senaatin demokraatit estivät republikaanien tukeman lakiesityksen etenemisen. Esitys olisi rahoittanut liittovaltion virastot 21. marraskuuta asti. Vähemmistönä oleva puolue kieltäytyi antamasta tarvittavaa tukea 60 äänen enemmistön saavuttamiseksi, koska lakiesityksessä ei ollut mukana terveydenhuolto-ohjelmien rahoitusta eikä rajoituksia Donald Trumpin tekemiin leikkauksiin, jotka kohdistuivat kongressin aiemmin hyväksymiin määrärahoihin.

Pattitilanne jatkui siitä huolimatta, että suurimman liittovaltion työntekijöiden ammattiliiton puheenjohtaja vetosi kongressiin hyväksymään republikaanien ehdotuksen, viitaten valtion työntekijöihin kohdistuviin taloudellisiin vaikeuksiin.

Kryptosijoittaja Xaif Crypton mukaan, jonka X-tilillä on yli 19 900 seuraajaa, viranomainen on siirtänyt useiden XRP:hen liittyvien rahastojen määräajan marraskuun 14. päivään jatkuvan pattitilanteen vuoksi.

REX-Osprey XRP ETF (XRPR) on kuitenkin kerännyt jo yli 100 miljoonan dollarin arvosta varoja. Tämä on merkittävä virstanpylväs XRPR:lle ja osoittaa markkinoiden vahvaa kiinnostusta XRP:hen.

XRP hintaennuste 29.10.2025

XRP:n kaupankäyntivolyymit ovat nousseet viime päivinä reippaanlaisesti. Token on pysytellyt nyt alkuviikon yli 2,6 dollarin rajan.

XRP nousi tiistain kaupankäyntisessiossa 0,89 prosenttia 2,63 dollariin samalla kun kaupankäyntivolyymit kasvoivat noin 26 prosenttia viikkokeskiarvon yläpuolelle.

Tämä heijastaa kasvavaa institutionaalista ja aktiivisten treidaajien kiinnostusta ostaa XPR:tä mahdollisten läpimurtojen kynnyksellä. Nousu tapahtuu tilanteessa, jossa koko kryptomarkkina on edelleen teknisessä konsolidaatiovaiheessa, ja sijoittajat odottavat selkeää suunnanmuutosta.

Huomionarvoista on myös se, että lohkoketjudata osoittaa noin 3,36 prosentin laskun pörssivarannoissa lokakuun alusta lähtien — historiallisesti nousujohteinen signaali, joka viittaa varantojen kertymiseen.

Tänään XRP:n kurssi on saavuttanut merkittävän vastustason, jossa 200 päivän eksponentiaalinen liukuva keskiarvo (EMA) kohtaa aiemman trendilinjan tuen. Jos 2,8 dollarin tasoa ei pystytä saavuttamaan, lähitulevaisuudessa voi olla luvassa laskupainetta.

Jos XRP kuitenkin onnistuu nousemaan tämän tason yläpuolelle, se voi lähitulevaisuudessa kohota takaisin kohti 3,6 dollaria. Mikäli positiivinen vauhti kiihtyy, token voi saavuttaa huomattavasti korkeampia tasoja – erityisesti, kun SEC hyväksyy odottavat XRP ETF:t.

Ripple aloittaa yhteistyön yliopistojen kanssa

Ripple on perustanut uuden neuvottelukunnan edistääkseen tutkimusta lohkoketjuteknologiassa, hajautetussa rahoituksessa (DeFi) ja kvanttilaskennassa.

Tämä edustaa merkittävää askelta yhtiön University Blockchain Research Initiative (UBRI) -ohjelmassa. Aloite julkistettiin tiistaina ja se osoittaa Ripplen sitoutumista yhdistää akateeminen tutkimus konkreettisiin fintech-ratkaisuihin.

Neuvottelukuntaan kuuluu huippukryptografeja ja tutkijoita muun muassa Trinity College Dublinista, Nanyang Technological Universitystä ja Luxembourgin yliopistosta. Sen ensisijaisena tavoitteena on kehittää XRP Ledgeriä (XRPL) uusilla innovaatioilla, kuten zero-knowledge-virtuaalikoneilla sekä strategioilla, joilla varaudutaan kvanttiteknologian muodostamiin uhkiin.

XRP Ledgerin toinen kehittäjä ja Ripplen teknologiajohtaja David Schwartz on korostanut akateemisten tutkijoiden ja teknisten tiimien yhteistyön merkitystä ekosysteemin kehittämisessä.

Merkittävä osa Ripplen koulutuksellisesta panostuksesta liittyy yhteistyöhön San Franciscon yliopiston (University of San Francisco, USF) kanssa. CoinEditionin mukaan USF toimii jatkossa XRPL:n validaattorikeskuksena ja tarkastelee lohkoketjupolitiikkaa sen Center for Law, Tech, and Social Good -instituutin kautta. Tavoitteena on analysoida, miten osavaltiotason sääntely vaikuttaa lohkoketjuteknologian kehitykseen, ja julkaista yleisölle suunnattuja politiikkaohjeita.

Lisäksi USF:n tietojenkäsittelytieteen laitos tarjoaa opiskelijoille käytännön kokemusta lohkoketjujärjestelmien hallinnasta, mikä tukee Ripplen laajempaa tavoitetta yhdistää koulutus ja teknologinen kehitys.

Ripple on myös muuttanut tutkimusrahoituksensa toteutustapaa. Vuonna 2025 yli 1,5 miljoonan dollarin edestä uusittuja apurahoja jaetaan RLUSD-muodossa – Ripplen vakaavaluutassa, joka on sidottu Yhdysvaltain dollariin.

Tämä siirtyminen vakaavaluuttaan perustuvaan rahoitukseen osoittaa Ripplen sitoutumista tehdä digitaalisista varallisuusjärjestelmistä helpommin saavutettavia yliopistoille.

Apurahoja saavat muun muassa Duke University, UC Berkeley ja São Paulon yliopisto, jotka kaikki edistävät tutkimusta lohkoketjuteknologian ja rahoitusalan innovaation saralla.

