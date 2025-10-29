Ranskassa ehdotettiin Bitcoin-reserviä – digieuro hylkyyn?

Uskomme täyteen läpinäkyvyyteen lukijoillemme. Osa sisällöstämme sisältää yhteistyökumppaneidemme linkkejä, ja saatamme ansaita komissiota näiden yhteistöiden kautta. Tämä mahdollinen kompensaatio ei kuitenkaan koskaan vaikuta analyyseihimme, mielipiteisiimme tai arvosteluihimme. Toimituksellinen sisältömme on luotu erillään markkinointiyhteistöistä, ja arvosanamme pohjautuvat puhtaasti ilmoittamiimme arviointikriteereihin. Viimeksi päivitetty: Lokakuuta 29, 2025

Ranskassa kansanedustajan tuore Bitcoin-ehdotus kohdentaisi 48 miljardia dollaria, eli noin 2 % maan varannoista Bitcoiniin. Éric Ciottin johtama aloite on rohkea haaste EU:n digieuron agendalle.

Se pyrkii Ciottin mukaan vahvistamaan kansallista taloudellista itsemääräämisoikeutta ja ottamaan käyttöön lohkoketjuun perustuvat varannot. Jos ehdotus hyväksytään, Ranskasta tulisi ensimmäinen suuri eurooppalainen talous, joka virallisesti sisällyttää BTC:n keskuspankin varantoihin.

Ranska harkitsee 48 miljardin dollarin BTC-varantoa, vastustaa EU:n digieuron suunnitelmaa

Ranska tarkastelee ehdotusta ottaa käyttöön Bitcoin ja stablecoinit, samalla kun se hylkäisi Euroopan keskuspankin digieuron. Ranskan republikaanipuolueen entisen johtajan Éric Ciottin johtama aloite ehdottaa Bitcoin Magazinen mukaan, että Ranska kohdentaisi 2 % varannoistaan – noin 48 miljardia dollaria – BTC:hen vahvistaakseen kansallista taloudellista itsenäisyyttään. Ciotti johti republikaaneja vuodet 2022–24.

Suunnitelmassa suositellaan myös, että kryptovaluuttoja sallittaisiin käyttää institutionaalisena vakuutena, ja että EU:n rahoitussääntelyä uudistettaisiin laajemman kryptointegraation tukemiseksi.

Jos ehdotus hyväksytään, Ranskasta tulisi ensimmäinen suuri eurooppalainen valtio, joka virallisesti hyväksyy Bitcoin-varannot, seuraten Yhdysvaltojen ja Bhutanin esimerkkiä. Kehitys viittaa siihen, että poliittinen tuki Bitcoinille kasvaa Euroopassa, ja BTC:n hinta nousi tänään lievästi sijoittajaluottamuksen parantuessa.

SoFi lanseeraa Bitcoin- ja kryptokaupankäynnin ennätyksellisen 950 miljoonan dollarin Q3-tuloksen jälkeen

SoFi Technologies ilmoitti aikovansa käynnistää Bitcoin- ja kryptovaluuttakaupankäynnin vuoden 2025 loppuun mennessä, rikottuaan ennätykset kolmannella neljänneksellä. Fintech-jätti raportoi 38 %:n liikevaihdon kasvun vuoden takaiseen verrattuna, saavuttaen 950 miljoonaa dollaria ja osakekohtaisen tuloksen 0,11 dollaria – ylittäen analyytikkojen odotukset.

JUST IN: 🇺🇸 Fintech giant SoFi to launch #Bitcoin and crypto trading this year. pic.twitter.com/TlnAMa0IFW — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) October 28, 2025

Toimitusjohtaja Anthony Noto totesi, että digitaalisilla varoilla on keskeinen rooli SoFin tulevaisuudessa. Yritys aikoo myös lanseerata oman SoFi USD -vakaavaluuttansa vuoden 2026 alussa. Yritys, joka aiemmin keskittyi opintolainoihin, toimii nyt kattavana finanssiekosysteeminä ja suunnittelee laajentavansa lohkoketjupohjaisia kansainvälisiä siirtoja nopeampien ja edullisempien maksujen mahdollistamiseksi.

SoFin siirtyminen kryptojen pariin on jälleen yksi askel kohti valtavirran rahoitusjärjestelmien hyväksyntää, vahvistaen markkinaoptimismia ja auttaen nostamaan Bitcoinin hintaa lievästi tänään.

Keskuspankit kääntyvät tokenisaation puoleen kullan laskiessa alle 4 000 dollarin

BlackRockin toimitusjohtaja Larry Fink kertoi, että keskuspankit tutkivat yhä enemmän tokenisaatiota ja digitaalisia varoja kullan hinnan laskiessa alle 4 000 dollarin. Saudi-Arabiassa järjestetyssä Future Investment Initiative -tapahtumassa Fink totesi, että keskuspankit kohtaavat kasvavaa painetta digitalisoida valuuttansa ja sopeutua tokenisoituun globaaliin talouteen.

BlackRock CEO: “Crypto and gold aren’t for profit, they’re protection.”



He says investors hold these assets not out of greed but out of fear to guard against currency dilution and global instability.#BlackRock #Crypto #Gold #Finance #Markets pic.twitter.com/FBo3Yi1CJu — Cyrus (@Cyrus_In_The_X) October 28, 2025

Hän kuvaili kultaa ja kryptovaluuttoja “pelon omaisuuseriksi”, joita sijoittajat käyttävät suojautuakseen perinteisten markkinoiden riskeiltä. Vaikka keskuspankit jatkavat kullan ennätystason ostoja, metallin viimeaikainen lasku on herättänyt huolia liiallisesta dollaririippuvuudesta.

Finkin kommenttien jälkeen Bitcoin nousi hetkellisesti yli 115 500 dollarin, kun sijoittajat tulkitsivat hänen tokenisaation tukensa ja kryptojen roolin tunnustamisen positiiviseksi merkiksi Bitcoinin pitkän aikavälin näkymille.

Bitcoin hintaennuste 29.10.2025

Bitcoin (BTC/USD) käy tällä hetkellä kauppaa noin 113 200 dollarissa, vetäydyttyään 117 600 dollarin tuplahuippuvastuksesta, jossa ostajat eivät onnistuneet säilyttämään vauhtia. Päiväkaavio osoittaa, että Bitcoinin kurssi muodostaa alempia huippuja lyhyen aikavälin laskevassa kanavassa, mikä viittaa rauhoittumisvaiheeseen viime viikon nousun jälkeen.

20 päivän EMA on tasoittunut lähelle 114 900 dollaria ja toimii dynaamisena vastustasona, kun taas 50 päivän EMA 112 300 dollarissa testataan lähitukitasona. Kynttiläkuviot paljastavat epäröintiä, spinning top -muotoja ja pieniä runkokynttilöitä, mikä viittaa härkien ja karhujen väliseen kamppailuun. RSI on noin 49:n tasolla, mikä heijastaa neutraalia momenttia, mutta varoittaa laskupaineista, jos se laskee alle 45:n.

Bitcoinin hintakaavio – Lähde: Tradingview

Lasku alle 112 200 dollarin voisi altistaa 108 600 dollarin alueen, jossa aiempi kysyntä tuki palautumista aiemmin tässä kuussa. Vastaavasti 114 900 dollarin takaisinvaltaus siirtäisi painopisteen takaisin 117 600 dollarin kaulanlinjaan, avaten tien kohti 120 500 ja 124 100 dollarin Fibonacci-laajennustavoitteita.

Sijoittajille selkeä läpimurto yli 117 600 dollarin merkitsee uudistunutta nousuvirettä, kun taas pysyminen yli 108 600 dollarin säilyttää laajemman nousutrendin ja avaa paikan ostaa Bitcoinia. Tunnelman vakiintuessa ja makrotaloudellisen optimismin kasvaessa, Bitcoinin tie kohti 130 000 dollaria pysyy uskottavana keskipitkän aikavälin skenaariona, kun globaali likviditeetti ja institutionaalinen kysyntä kasvavat.

