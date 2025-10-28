ChatGPT ennustaa XRP:n nousua – ETF rikkoi 100 miljoonaa

Toimittaja Markku Korhonen Toimittaja Markku Korhonen Lisää toimittajalta Jaa Kopioitu Yhteistyökumppanitiedonanto Yhteistyökumppanitiedonanto



Uskomme täyteen läpinäkyvyyteen lukijoillemme. Osa sisällöstämme sisältää yhteistyökumppaneidemme linkkejä, ja saatamme ansaita komissiota näiden yhteistöiden kautta. Tämä mahdollinen kompensaatio ei kuitenkaan koskaan vaikuta analyyseihimme, mielipiteisiimme tai arvosteluihimme. Toimituksellinen sisältömme on luotu erillään markkinointiyhteistöistä, ja arvosanamme pohjautuvat puhtaasti ilmoittamiimme arviointikriteereihin. Uskomme täyteen läpinäkyvyyteen lukijoillemme. Osa sisällöstämme sisältää yhteistyökumppaneidemme linkkejä, ja saatamme ansaita komissiota näiden yhteistöiden kautta. Tämä mahdollinen kompensaatio ei kuitenkaan koskaan vaikuta analyyseihimme, mielipiteisiimme tai arvosteluihimme. Toimituksellinen sisältömme on luotu erillään markkinointiyhteistöistä, ja arvosanamme pohjautuvat puhtaasti ilmoittamiimme arviointikriteereihin. Lue lisää Viimeksi päivitetty: Lokakuuta 28, 2025

Kryptovaluutta XRP liikkuu tällä hetkellä noin 2,65 dollarin ratkaisevalla vyöhykkeellä. Samaan aikaan XRP ETF on ylittänyt 100 miljoonaa dollaria hallinnoitavissa varoissa.

Ripplen toimitusjohtaja Brad Garlinghousen kerrotaan olevan harkinnassa presidentti Trumpin kryptoneuvonantajaryhmään, ja Evernorthin omistukset saavuttavat 388,7 miljoonaa XRP:tä, eli 95 % tavoitteesta. Tilanne vaikuttaa nousujohteiselta Ripplen krypton kohdalla.

Artikkeli tiivistettynä XRP:n hinta on konsolidoitunut ratkaisevalle tekniselle alueelle, ja ETF-tavoite (100M dollaria) on nyt ylitetty.

ChatGPT-ennusteen mukaan Ripplen valuutalla on 55 % mahdollisuus pysyä nykyisellä tasolla ja 30 % todennäköisyys nousuun 5 dollariin seuraavien kolmen kuukauden aikana.

Brad Garlinghouse on noussut esiin vahvana nimenä presidentti Trumpin mahdolliseen kryptoneuvonantajaryhmään.

Evernorthin treasury on saavuttanut 95 % tavoitteestaan, mikä tukee bull-näkymää.

Sosiaalinen sentimentti ja tekniset indikaattorit osoittavat vahvaa kasausta ennen mahdollista seuraavaa nousua.

ChatGPT:n analyysi yhdistää yli 26 teknistä indikaattoria keskeisellä 2,61–2,74 dollarin päätösalueella.

XRP:n liukuvat keskiarvot ovat ristiriidassa

XRP:n hinta noin 2,65 dollarissa heijastaa 12,5 %:n palautumista 16. lokakuuta pohjalukemasta 2,3843 dollaria. Kurssi on kaupankäynnin alueella 2,6905 (yläraja) ja 2,6013 (alaraja) välillä.

Lähde: TradingView

RSI 40,67 lähestyy ylimyytyä aluetta.

Liukuvat keskiarvot osoittavat ristiriitaista rakennetta:

Yläpuolella 20 päivän keskiarvo 2,5614 dollaria (-4,6 %)

200 päivän keskiarvo 2,6116 dollaria (-2,7 %) toimii tukena

Mutta alle 50 päivän keskiarvon 2,6924 dollaria (+0,3 %)

100 päivän keskiarvo 2,7361 dollaria (+2,0 %) toimii vastustasona

Keskeinen “sandwich”-alue EMA-keskiarvojen välissä.

MACD on lievästi nousujohteinen tasolla 0,0435, mutta histogrammi on negatiivinen -0,1011, mikä viittaa momentumin heikkenemiseen.

Lähde: TradingView

Korkea ATR (2,4416) vahvistaa mahdollisen läpimurron. Konsolidointi 2,61–2,74 dollarin alueella on kestänyt 2 viikkoa, ja volyymi on laskussa. Historiallinen kuvio viittaa 60 %:n todennäköisyyteen läpimurrolle ja 40 %:n laskulle.

ETF-tavoite saavutettu ja poliittinen ulottuvuus kasvaa

Hiljattain lanseerattu Yhdysvaltain ensimmäinen XRP ETF on ylittänyt 100 miljoonaa dollaria hallinnoitavissa varoissa vain muutamassa viikossa.

Sosiaalisessa mediassa kryptoyhteisö painottaa, että instituutiot liikkuvat hiljaa, eikä tämä ole yksityissijoittajien rahaa vaan instituutiot täyttävät salkkujaan ennen kuin otsikot ehtivät mukaan. XRP ei siis ole myöhässä, vaan se on vasta alussa. Tämä tarkoittaisi vielä hyvää hetkeä ostaa XRP:tä ennen suurempaa nousua.

Ripplen toimitusjohtajaa Brad Garlinghousea pidetään myös “vahvimpana ehdokkaana presidentti Trumpin uuteen kryptoneuvonantajaryhmään”.

Lisäksi Ripple julkisti Ripple Prime -palvelun 1,25 miljardin dollarin kaupan jälkeen. Samalla Evernorth Holdings saavutti 388,7 miljoonan XRP:n tavoitteen 95 %:sti keskimääräisellä ostohinnalla 2,44 dollaria.

With today’s close of Hidden Road (now Ripple Prime), Ripple has announced 5 major acquisitions in ~2 years (GTreasury last week, Rail in August, Standard Custody in 2024, Metaco in 2023). As we continue to build solutions towards enabling an Internet of Value – I’m reminding you… https://t.co/O5Uub7ulw9 — Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) October 24, 2025

Garlinghouse toteaa myös, että “XRP on keskiössä kaikessa mitä Ripple tekee – sitoudu siihen”. Lausunto on lisännyt yhteisön optimismia.

Myös tänään XRP on noussut hieman, kun vaikuttaja James Wynn sijoitti yli 25 000 dollaria ja ennusti tokenin nousevan 500 tai 1 000 dollariin, mullistaen globaalin rahoituksen Ripplen reserveillä.

Imagine this. $XRP teleports over $500 per coin instantly.



The administration then use the premine to pay off the $35T debt



Whole new financial system. Ripple at the centre of everything.



Early holders are now upper class elite humanoids



– Wynn — James Wynn (@JamesWynnReal) October 26, 2025

Instituutioiden kasausvaihe

Valuutan markkina-arvo 161,38 miljardia dollaria (+2,32 %)

Volyymi nousi 41,65 % tasolle 4,97 miljardia dollaria (3,07 % -suhde)

Markkinaosuus 4,14 % (-0,01 %)

Haltijoiden määrä 484 600

Viikon kehitys huomioiden analyytikko toteaa, että “XRP:n kurssi on saavuttanut yhden parhaista viikkokynttilän sulkeutumista, takaisin Ichimoku-viikkopohjan yläpuolelle. Kaikkien aikojen huiput tulossa” tavoitehintojen ollessa 5–10 dollaria.

$XRP had one of the best weekly candle closes tonight. Back above the weekly Ichimoku baseline.

All time highs are coming pic.twitter.com/C7mgiife3O — The Great Mattsby (@matthughes13) October 27, 2025

Sosiaalinen sentimentti: Instituutioiden kasausnarratiivi

LunarCrush AltRank 704 (+346)

Galaxy Score 66 (+14)

Vuorovaikutukset 7,17M (-2,45M)

Mainintoja 24,65K (-1,81K)

Sosiaalinen dominanssi 3,15 % (+0,25 %)

Sentimentti 86 % positiivinen

Ajankohtaisessa keskustelussa analyytikko Charting Guy korostaa, että “XRP päihittää BTC:n tänään” ja “XRPETH:n viikoittainen RSI muodosti nousueron, ensimmäinen sitten kesäkuun 2024. Erittäin nousujohteinen XRP > ETH seuraavat 3 kuukautta.”

Tekninen keskustelu keskittyy siihen, että “pysyminen keskitason kanavassa viittaa kasausvaiheeseen. Niin kauan kuin token pitää pintansa, odotettavissa nousua.”

Sijoittajia neuvotaan nyt myymään porrastetusti 5–10 dollarin alueella ja jättämään “moon bagit” riippuen markkinatilanteesta. Lisäksi 2,85 dollaria nähdään seuraavana merkittävänä vastustasona EMA-alueen yläpuolella.

Lue myös Voiko Bitcoin nousta takaisin 124 000 dollarin tasolle?

ChatGPT:n XRP-analyysi: kolmen kuukauden ennuste

OpenAI:n ChatGPT-4o-malli loi XRP:lle teknisen analyysin ja skenaarioennusteen seuraavaksi kolmeksi kuukaudeksi. Malli perustaa näkemyksensä teknisiin kaavioihin, markkinatilastoihin ja viimeisimpiin uutisiin Ripple-yhtiön ja sen valuutan ympärillä.

ChatGPT tarjoaa seuraavat todennäköisyysskenaariot:

Perusskenaario (55 %): XRP pysyy 2,60–3,10 dollarin välillä marraskuun alusta tammikuun alkuun, ETF-uutisten ja poliittisen tuen vakauden vuoksi.

XRP pysyy 2,60–3,10 dollarin välillä marraskuun alusta tammikuun alkuun, ETF-uutisten ja poliittisen tuen vakauden vuoksi. Noususkenaario (30 %): XRP nousee 3,50–5,00 dollarin alueelle ETF-instituutioiden virran, optimismin ja vahvan Q4-tuloksen johdosta. Tämän mahdollisuus kasvaa, jos makrotilanne ja ETF-inflows paranevat nopeasti.

XRP nousee 3,50–5,00 dollarin alueelle ETF-instituutioiden virran, optimismin ja vahvan Q4-tuloksen johdosta. Tämän mahdollisuus kasvaa, jos makrotilanne ja ETF-inflows paranevat nopeasti. Laskuskenaario (15 %): XRP laskee takaisin 2,20–2,40 dollariin, jos ETF-virrat pysähtyvät, Garlinghousen asema politisoituu tai Evernorth myy varoja.

Vastuuvapauslauseke: Tässä artikkelissa esitetyt kryptovaluuttahankkeet eivät ole julkaisun kirjoittajan tai julkaisun taloudellisia neuvoja – kryptovaluutat ovat erittäin epävakaita sijoituksia, joihin liittyy huomattavia riskejä, joten tee aina oma tutkimuksesi.