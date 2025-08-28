Rikkooko XRP pian 4 dollarin rajan? Merkkejä on ilmassa

Kryptovaluutta XRP:n hinta on pysytellyt kolmessa dollarissa viimeisen vuorokauden ajan. CME:n futuurisopimusten räjähdysmäinen kasvu viimeisen neljänneksen aikana on vauhdittanut valuutan hintaennustetta tänään.

XRP-futuurisopimusten avoin intressi ylitti miljardin dollarin rajan viimeisen 3 kuukauden aikana CME:n alustoilla, ja siitä tuli nopein kryptovaluutta, joka saavutti tämän virstanpylvään.

Tämä on valtavan positiivinen signaali XRP:lle, joka on houkutellut institutionaalista kiinnostusta odotusten kasvaessa, että spot-pohjaiset ETF-rahastot voivat olla vain viikkojen päässä.

Ja yhdistettynä Ripplen jatkuvaan kasvuun ja laajentumiseen, voimme nähdä XRP:n hinnan rikkovan uusia ennätyksiä vuoden loppuun mennessä.

Viikon alussa julkaisemassaan päivityksessä CME Group paljasti, että sen kryptovaluuttapohjaisten futuurisopimusten nimellinen avoin intressi oli ylittänyt 30 miljardia dollaria, minkä se tulkitsi “suureksi merkiksi markkinoiden kypsymisestä”.

Our Crypto futures suite just surpassed $30B in notional open interest for the first time ever. 💥



Our SOL and XRP futures, along with ETH options, each crossed $1B in OI, with XRP being the fastest-ever contract to do so, hitting the mark in just over 3 months.🔥



This is a… pic.twitter.com/xXV9TyP61O — CME Group (@CMEGroup) August 25, 2025

Se myös huomautti, että Solanan ja XRP:n futuurit ylittivät miljardin dollarin avoimen intressin, samoin kuin Ethereumin optiot.

XRP-hintaennuste 28.8.2025

XRP:n näkökulmasta kiinnostavaa ei ole pelkästään se, että sen futuurit olivat nopeimmat saavuttamaan miljardin, vaan myös se, että avoin intressi on “kaikkien aikojen ennätyksessä.”

Toisin sanoen se on edelleen kasvuvaiheessa, ja sen avoin intressi voi helposti jatkaa nousuaan tulevina viikkoina ja kuukausina.

Tämä on erittäin positiivista XRP:n hinnalle, joka näyttää olevan valmis toipumaan viimeaikaisista tappioista.

Lähde: TradingView

Erityisesti sen MACD (oranssi, sininen) on äskettäin tasoittunut muututtuaan negatiiviseksi, mikä viittaa siihen, että rebound voi olla alkamassa.

Samoin suhteellinen vahvuusindeksi (keltainen) on myös tasaantunut pudottuaan alle 50:n, ja sekin saattaa jälleen alkaa nousta.

Myös positiivista on se, että on viitteitä siitä, että valaat keräävät XRP:tä, mikä käy ilmi Whale Alertin datasta viimeisen 24 tunnin ajalta.

Tämän vuoden alun jyrkän nousun jälkeen XRP/USD-kaaviossa on muodostumassa symmetrinen kolmio. Tuki löytyy lähellä 100 päivän EMA:a 2,76 dollarissa.

Härät tavoittelevat seuraavaksi 3,40–3,50 dollarin vastustasoja, ja kolmion konsolidaatio viittaa siihen, että läpimurto on lähellä. Vaikka tekninen rakenne tukee nousujohteista ratkaisua, jos makrotaloudellinen ilmapiiri pysyy vakaana, suhteellinen vahvuusindeksi (RSI) on neutraalilla tasolla, mikä mahdollistaa liikkeen kumpaankin suuntaan.

Kun vauhti kasvaa ja institutionaalinen pääoma virtaa sisään, XRP näyttää olevan valmis nousemaan yli 4 dollariin Q4:ssä, ja vahvat mahdollisuudet on päättää vuosi yli 5 dollarin, jos nykyiset trendit jatkuvat. Paikka ostaa XRP:tä voi siis olla juuri nyt.

1 000 dollarin XRP saattaa kuulostaa kaukaiselta tänään, mutta massiivisen käyttöönoton, merkittävien token-polttomekanismien ja sääntelyläpimurtojen myötä jopa tämä taso voisi jonain päivänä olla mahdollinen.

Analyytikon mukaan XRP on Bitcoinia riskialttiimpi sijoitus

Analyytikko Benjamin Cowen sanoo Youtube-videollaan, että vaikka kurssi on hiljaisessa konsolidaatiovaiheessa kesän nousun jälkeen, omaisuusluokka saattaa silti olla halpa verrattuna Bitcoiniin.

Cowenin mukaan XRP ei ole saavuttanut samanlaista hegemoniaa kuin vuoden 2017 härkämarkkinoiden aikana, jolloin sen arvo nousi kaikkien aikojen huippuihin. Vaikka Ripple saa vahvaa institutionaalista tukea ja käyttöönotto jatkuu, se on yhä huomattavasti riskialttiimpi ja volatiilimpi sijoitus kuin Bitcoin.

Tämä näkyy selvästi XRP/BTC-kaaviossa. Vaikka viime vuoden aikana on nähty nousuja suhteessa Bitcoiniin, on pitkän aikavälin kehitys ollut vaatimatonta verrattuna markkinoiden suurimpaan kryptovaluuttaan. XRP:n kurssi yrittää parhaillaan palata tasolle 0,000028 BTC, mutta se on yhä kaukana aikaisemmista huipuistaan, mikä osoittaa, että se laahaa Bitcoinin johdonmukaisen dominanssin perässä.

Perustekijöiden tasolla XRP saa edelleen tukea Ripplen ekosysteemistä ja sen kasvavasta rahoitusalan kumppaniverkostosta. Markkinat näkevät sen kuitenkin edelleen spekulatiivisena altcoinina. Volatiliteettinsa vuoksi XRP ei houkuttele yhtä paljon varovaisempia sijoittajia kuin Bitcoin, jota pidetään arvon säilyttäjänä ja suojana.

XRP kantaa huomattavasti suurempaa riskiä, vaikka se saattaakin olla aliarvostettu Bitcoiniin verrattuna. Nykyinen kolmion muotoinen kuvio ja pitkäaikainen vertailu Bitcoiniin osoittavat piilevää vahvuutta kauppiaille, mutta ratkaisevaa on, miten XRP reagoi seuraavaan läpimurtoyritykseensä – ja muuttuuko tuo vahvuus uudeksi merkittäväksi ralliksi.

Maxi Doge vauhdissa: uusi viraalimemekolikko kerännyt 1,5 miljoonaa dollaria ennakkomyynnissä

XRP näyttää vahvistavan asemansa tulevina kuukausina, mutta sijoittajat, jotka haluavat laajentaa altistustaan potentiaaliselle nousulle, voivat harkita myös hajauttamista pienempiin ja uudempiin tokeneihin.

Pienemmät tokenit voivat usein ylittää markkinat, erityisesti silloin, kun ne listautuvat ensimmäistä kertaa ja alkavat saada uusia pörssilistauksia.

Tätä tapahtuu usein ennakkomyyntikolikoille, joilla voi olla etunaan paljon vauhtia ja hypeä ennen lanseerausta.

Ja yksi tällainen kolikko on Maxi Doge ($MAXI), Ethereumiin rakennettu meemikolikko, joka tarjoaa tehostetun version tutusta Dogecoin-kaavasta.

Se avasi ennakkomyyntinsä muutama viikko sitten ja on jo kerännyt hieman yli 1,5 miljoonaa dollaria.

Tämä on vahva merkki sen tulevasta suosiosta, sillä kolikon viraaliksi noussut meemimarkkinointi on jo voittanut paljon uusia kannattajia.

Sillä on yli 11 000 seuraajaa X:ssä, kun taas sen virallisella Telegram-kanavalla on nyt yli 1 700 tilaajaa.

Telegramissa se keskittyy rakentamaan kauppiaiden yhteisöä, jotka jakavat vinkkejä ja kilpailevat myös kaupankäyntikilpailuissa.

Nämä kilpailut on tarkoitettu edistämään suurempaa sitoutumista ja aktiivisuutta, ja voittajat pääsevät globaaleille tulostaulukoille sekä saavat palkintoja.

Tokenina MAXI:lla on enimmäistarjonta 150,24 miljardia tokenia, joita haltijat voivat steikata passiivisen tulon saamiseksi.

Sijoittajat voivat liittyä ennakkomyyntiin nyt siirtymällä Maxi Dogen verkkosivustolle, jossa $MAXI on tällä hetkellä saatavilla hintaan 0,000254 dollaria.

Tämä hinta nousee myöhemmin tänään ja jatkaa nousuaan, kunnes myynti päättyy.

