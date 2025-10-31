Analyytikko kertoo, voittaako vuonna 2025 XRP vai Ethereum

Ripplen XRP on jäänyt jälkeen Ethereumista (ETH) XRP vs ETH -kaaviossa. Erityisesti tämä on tapahtunut huhtikuusta alkaen, jolloin Ethereum alkoi selvästi suoriutua paremmin DAT-projektien, kuten Bitminen ja Sharplink Gamingin, lanseerauksen jälkeen.

Yli 160 000 X-viestipalvelun seuraajan analyytikko CryptoBull on kuitenkin jo ennustanut voittajan tässä tiukassa kamppailussa, kun vuosi 2025 lähestyy loppuaan.

CryptoBull huomautti, että XRP:n ja Ethereumin hintakaavio viikkotasolla näyttää samankaltaiselta kuin vuoden 2018 suuri nousumalli, jolloin altcoin saavutti kaikkien aikojen huippunsa, 3,84 dollaria.

XRP on jäämässä 300 miljardia Ethereumin jälkeen, mutta vuoden 2018 kuvio viittaa käänteeseen

Vaikka nykyiset hintakuviot osoittavat, että XRP on jäljessä Ethereumia 300 miljardilla dollarilla markkina-arvossa, analyytikko odottaa sen mahdollisesti ylittävän ETH:n ja päättävän vuoden uuteen kaikkien aikojen huippuun – mahdollisesti yli 5 dollariin.

Tätä odotusta tukee se, että marraskuu on historiallisesti ollut kryptomarkkinoiden paras kuukausi.

Bitcoin nousee marraskuussa keskimäärin 46 %, ja tämä positiivinen vaikutus valuu usein myös XRP:hen.

XRP hintaennuste 31.10.2025

XRP on pudonnut perjantaiaamuna alle 2,5 dollarin. Laskua on tullut reilut neljä prosenttia vuorokaudessa. Samaan aikaan koko kryptomarkkina on ollut punaisella. Ripplen krypto liikkuu nyt määritellyssä hintahaarukassa, jossa merkittävä vastustaso on 2,66–2,79 dollarin alueella.

Tällä hetkellä XRP:n kurssin kehitys viittaa konsolidaatiokuvioon viimeaikaisen korjauksen jälkeen, mikä on tyypillistä käyttäytymistä markkinoiden etsiessä likviditeettiä ennen seuraavaa selkeää liikettä.

Avainvastustaso 2,661 dollaria toimii tärkeänä purkupisteenä.

Jos XRP onnistuu nousemaan tämän tason yläpuolelle ja säilyttämään sen, se todennäköisesti päättää konsolidaatiovaiheen ja voi aloittaa nousun kohti 2,79 dollarin vastustasoa – tai vielä korkeammalle.

Lähde: TradingView

Kuitenkin lyhyellä aikavälillä kauppiaiden tulisi varautua mahdollisiin laskupiikkeihin, kun markkinat etsivät likviditeettiä nykyisen hintatason alapuolelta. Tämä likviditeetin etsintä on normaalia konsolidaatiossa ennen purkuyritystä.

Tuki näyttää muodostuvan 2,40–2,42 dollarin alueelle, ja tämän tason ylläpitäminen on ratkaisevaa nousurakenteen säilyttämiseksi.

Mikäli tuki pettää, valuutta voi testata alempia tasoja, kuten 2,30–2,35 dollaria, ennen kuin XRP:n ostaminen kiihtyy ja palaa nostamaan sen takaisin purkupisteeseen.

Tekninen analyytikko EtherNasyonaL myös huomautti, että kun vastustasoa testataan yli kolme kertaa ja hinta jatkaa kertymistä merkittävän tuen yläpuolelle, vastus murtuu ennemmin tai myöhemmin.

Jokainen testi heikentää myyjien puolustusta. Tarjonta imeytyy, likviditeetti ohenee ja markkinoille kertyy painetta.

Miksi XRP on laskenut tällä viikolla?

XRP:n hinta laski kryptomarkkinoiden laajemman romahduksen myötä, joka sai alkunsa Yhdysvaltain keskuspankin (Fed) päätöksestä sekä Donald Trumpin ja Kiinan presidentin Xi Jinpingin tapaamisesta APEC-huippukokouksessa.

Fed päätti odotetusti laskea ohjauskorkoa 0,25 prosenttiyksiköllä. Samalla se ilmoitti lopettavansa rahapolitiikan kiristämisen (quantitative tightening) joulukuussa.

Donald Trumpin ja Xi Jinpingin tapaaminen sujui hyvin, ja osapuolet tekivät joitakin myönnytyksiä.

Vaikka nämä uutiset ovat positiivisia, XRP:n ja koko kryptomarkkinan lasku johtuu siitä, että odotukset oli jo hinnoiteltu markkinoihin etukäteen. Sijoittajat myyvät uutisten toteuduttua ja mahdollisesti odottavat seuraavaa katalyyttia.

XRP:n hintaa painaa myös futuurien avoimen kiinnostuksen (open interest) lasku. CoinGlassin keräämien tietojen mukaan se on pudonnut 4,26 miljardiin dollariin tämän viikon huipusta, joka oli 4,46 miljardia dollaria. Muutama kuukausi sitten huippu oli yli 11 miljardia dollaria.

Haasteista huolimatta XRP:llä on useita mahdollisia nousua tukevia katalyytteja. Esimerkiksi Ripple USD -stablecoin on jatkanut vahvaa kehitystä tänä vuonna. Sen tarjonta on kasvanut 15 % viimeisen 30 päivän aikana, nousten 908 miljoonaan dollariin.

RLUSD-stablecoinin osoitteiden määrä on kasvanut 27 % viimeisen kuukauden aikana, ja sen transaktiovolyymi on noussut yli 4 miljardiin dollariin.

Lisäksi hiljattain lanseerattu XRP ETF on kerännyt yli 113 miljoonaa dollaria varoja. On todennäköistä, että Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio (SEC) hyväksyy lisää XRP-ETF:iä ennen vuoden loppua, mikä kasvattaisi kysyntää entisestään.

