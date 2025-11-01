Asiantuntija: DeFi ja perinteiset osakkeet ovat pian yhtä

Varainhoitoyhtiö DeFi Technologies on saavuttanut merkittävän virstanpylvään pyrkimyksessään yhdistää perinteinen ja hajautettu rahoitus.

Yhtiön kokonaan omistama tytäryhtiö Valour Inc. listasi äskettäin sadannen pörssinoteeratun tuotteensa (ETP), Valour Skyn, Ruotsin Spotlight-pörssiin, vakiinnuttaen asemansa digitaalisiin omaisuuseriin perustuvien ETP-tuotteiden suurimpana liikkeeseenlaskijana maailmassa.

Kasvustrategian keskiössä on Andrew Forson, DeFi Technologiesin toimitusjohtaja ja Valourin kasvusta vastaava johtaja. Cryptonewsille antamassaan haastattelussa Forson kuvaa, miten sääntely, sijoittajakiinnostus ja innovaatio muovaavat pääomamarkkinoiden tulevaisuutta.

“Voin käytännössä toteuttaa strategiaa emoyhtiön tasolla”, hän sanoi, “mutta keskityn vahvasti kasvuun, liiketoiminnan rakentamiseen, myyntiin ja siihen, että saamme tuotteemme uusille markkinoille Valourin kautta, joka on itse asiassa tärkein omaisuutemme. Valour on DeFi Technologiesin kulmakivi. Ja se on ETP-liikkeeseenlaskija.”

DeFi Technologies ponnistaa Ruotsista

DeFi Technologiesin pääkonttori sijaitsee Kanadassa ja se on listattu Nasdaqissa tunnuksella DEFT, mutta sen varsinainen liiketoiminta keskittyy Eurooppaan.

“Päämarkkina-alueemme on Eurooppa, erityisesti Skandinavia”, Forson sanoo.

“Kotimarkkinamme on itse asiassa Ruotsi, ja pörssi, jossa suurin osa tuotteistamme on listattu, on Spotlight-pörssi Tukholmassa.”

Ruotsin lisäksi Valourin ETP-tuotteita on saatavilla Lontoon pörssissä, Euronext Pariisissa ja Amsterdamissa, Frankfurtin pörssissä, Xetrassa ja Sveitsin SIX-pörssissä. Kaksi tunnetuinta tuotetta – Ethereum Staking ja Bitcoin Staking ETP:t – noteerataan Lontoossa, tarjoten säänneltyä pääsyä tuottoa tarjoaviin kryptosijoituksiin. Forson uskoo Valourin menestyksen perustuvan yrityksen taustaan.

“Meidät perusti Johan Wattenström, joka loi maailman ensimmäisen Bitcoin-ETF:n toukokuussa 2015 XBT Providerin kautta, joka myöhemmin myytiin CoinSharesille”, hän sanoi.

Mukana on myös toinen perustaja, Olivier Roussy-Newton, joka perusti julkisesti listatun Bitcoin-louhintayhtiön nimeltä Hive, joka on yhä listattuna Nasdaqissa.

Tämä tausta heijastuu siihen, mitä Forson kutsuu “riskien välttelyyn perustuvaksi, skandinaavisen konservatiiviseksi lähestymistavaksi”.

“Meidän valttikorttimme on, että kaikista digitaalisiin omaisuuseriin perustuvien ETP-tuotteiden tarjoajista Valourilla on suurin tuotevalikoima – 100 digitaalista ETP-tuotetta – mikä on ehdottomasti Euroopan suurin ja luultavasti myös maailmanlaajuisesti johtava”, hän sanoo.

Sääntely ja sijoittajaluottamus

Euroopan kehittyvä sääntelykehikko, erityisesti MiCA (Markets in Crypto-Assets), on tuonut sekä haasteita että selkeyttä.

“Kun on sääntelyä, on selvää, miten instrumentteja voi listata”, Forson sanoi.

“Koska keskitymme säänneltyihin, pörssinoteerattuihin instrumentteihin, emme ole suoraan mukana kryptomarkkinoilla. Toimimme enemmän perinteisillä rahoitusmarkkinoilla, mutta tuotteemme perustuvat digitaalisille omaisuuserille.”

Tämä rakenne antaa sijoittajille mahdollisuuden altistua kryptomarkkinoille tuttujen välittäjätilien kautta.

“Teemme sijoittamisesta helpompaa tavallisille sijoittajille heidän välitystilinsä kautta, jolloin he saavat nopean ja yksinkertaisen pääsyn kryptoon ja digitaalisiin sijoitustuotteisiin”, hän sanoi.

Forson lisäsi, että vaikka Euroopan sääntelykehys on ollut vahva, hän odottaa lisää vapautumista.

“Euroopan on todennäköisesti otettava joustavampi lähestymistapa sääntelyyn, jos se haluaa pysyä kilpailukykyisenä ja houkutella liiketoimintaa, erityisesti stablecoin-sektorilla.”

Kasvava kysyntä ja markkinakäyttäytyminen

Instituutioiden ja varakkaiden yksityishenkilöiden kiinnostus säänneltyihin kryptosijoituksiin kasvaa jatkuvasti.

“Yhtiömme ei ole perustamisestaan lähtien kokenut yhtään viikkoa, jolloin olisi ollut enemmän lunastuksia kuin merkintöjä”, Forson paljasti.

“Joka viikko tulee enemmän rahaa sisään kuin lähtee — niin hyvinä kuin huonoinakin markkina-aikoina.”

Ruotsi ja laajempi Skandinavia ovat yhä Valourin uskollisimpia markkinoita. “Nämä markkinat ovat hyvin edistyksellisiä sijoitusmieltymyksiltään ja sijoittajat suosivat usein pitkäaikaisia sijoituksia”, hän totesi. “Varmistamme, että tuotteemme ovat yksi-yhteen-hedgeattuja, emme kanna merkittävää vastapuoliriskiä, ja varmistamme, että spreadit ja slippage ovat erittäin pieniä.”

Skandinavian ulkopuolella Forson näkee kasvavaa kiinnostusta Saksassa, Sveitsissä, Itävallassa, Ranskassa ja Isossa-Britanniassa, joissa Valourin fyysisesti tuetut staking-ETP:t ovat saaneet jalansijaa sääntelyn helpottuessa.

Tuotevalikoima ja due diligence

Valourin nopea tuotelanseeraus noudattaa kurinalaista sisäistä prosessia. “Meillä on erinomainen tuotiimi, jota johtaa Elaine Buehler ja operatiivinen johtajamme Nadine Kenzelmann”, Forson sanoi. “He huolehtivat siitä, että kaikki tapahtuu niin kuin pitää.”

“Keskitymme aina niihin digitaalisiin omaisuuseriin, joilla on erinomainen likviditeetti, suuri volyymi, vahva historia ja jos sijoittajilta löytyy kysyntää, se ohjaa haluamme kehittää uusi tuote.”

DeFi ja perinteiset omaisuuserät yhdistyvät viidessä vuodessa

Forson uskoo perinteisen ja DeFin eli hajautetun rahoituksen lähentyvän toisiaan.

“Viiden vuoden päästä emme enää selvästi erota tokenisoituja ja perinteisiä omaisuuseriä”, hän ennustaa.

“Olipa tuote tokenisoitu ja lohkoketjussa tai perinteisellä alustalla, ero näiden välillä tulee hälvenemään.”

Hän vertasi muutosta digitaaliseen allekirjoitukseen.

“Aluksi tarvittiin fyysinen allekirjoitus, sitten sitä piti skannata ja lähettää. Lopulta totuimme käyttämään DocuSignia. Uskon, että lohkoketjusta tulee niin luotettava, että myös perinteiset pörssit siirtävät omaisuuseränsä lohkoketjuun nopeuden vuoksi.”

Forson uskoo, että tekoälypohjainen salkunhallinta ja hybridirahoitusinstrumentit määrittävät seuraavan vuosikymmenen.

“Voit ajatella sitä kuin automatisoitua henkilökohtaista valmentajaa taloudellesi”, hän sanoi. “Ja eri omaisuusluokkien välinen ero tulee hälvenemään… näemme hybridituotteita, jotka yhdistävät velan, osakkeet ja digitaaliset omaisuuserät luodakseen innovatiivisia tuottoprofiileja.”

Laajentuminen ja tulevaisuuden suunnitelmat

Lopuksi Forson vahvisti, että DeFi Technologies katsoo Euroopan ulkopuolelle.

“Tarkastelemme varmasti merkittäviä alueita Euroopan ulkopuolelta, ja odotan, että meillä on pian joitakin ilmoituksia siitä”, hän sanoi.

“Tulemme jatkossakin kehittämään innovatiivisia tuotteita, jotka tuovat enemmän lisäarvoa ja hyödyntävät Valour-alustaamme entistä paremmin.”

Hän viittasi myös yhtiön stablecoin-hankkeisiin, mukaan lukien CNGN Nigeriassa ja QCAD Kanadassa, osana laajempaa strategiaa yhdistää maailmanlaajuisia rahoitusjärjestelmiä.

“Nämä ovat niitä lyhyen aikavälin saavutuksia, joita DeFi Technologies ja Valour aikovat toteuttaa”, Forson sanoi.