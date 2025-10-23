Voiko XRP nousta taas takaisin 3,6 dollarin tuntumaan?

Sama tilanne, eri sykli – ja XRP saattaa olla jälleen raketoinnin alkumetreillä. Kryptomarkkina on tällä hetkellä epävakaa ja hivuttautuu hiljalleen alaspäin. XRP putosi viime romahduksessa hetkellisesti alle 2,00:n ennen kuin palautui takaisin.

Monet sijoittajat uskovat, että XRP:n tämänhetkinen kehitys muistuttaa vuotta 2024, juuri ennen kuin sen kurssi lähti pystysuoraan nousuun.

Instituutioiden kiinnostus kasvaa Evernorth XRPN:n myötä

Yli 11 yritystä valmistautuu lisäämään XRP:tä kassataseisiinsa yhteensä yli 2 miljardin dollarin edestä. Liikehdintää johtaa Ripplen tuore Evernorth-julkistus.

Japanin suurin pankkiryhmä SBI vahvisti juuri Evernorth XRP -sijoituksensa, ja GUMI seurasi perässä noin 17 miljoonan dollarin panostuksella.

Yritykset liittyvät mukaan yksi toisensa jälkeen, ja XRP on nopeasti muotoutumassa mahdolliseksi globaaliksi reserviomaisuudeksi.

XRP hintaennuste 23.10.2025

Torstaina aamulla XRP:n kurssi liikkuu noin 2,40:n tasolla, noin 10 % korkeammalla kuin viime perjantain pohjat. Tarkasteltaessa viikkokaaviota Fibonaccin työkalulla, hinta ponnahti juuri 0.618-tasolta – tärkeältä alueelta, jota ostajat yleensä puolustavat voimakkaasti.

Lähde: XRPUSD / TradingView

Kasvava institutionaalinen kiinnostus XRP:tä kohtaan viittaa siihen, että korjausliike saattaa olla ohi ja ostajat palaavat markkinoille vauhdilla. Jos nousu jatkuu, seuraava tavoitetaso voi olla syklihuippu 3,60:n lähellä.

Markkinoiden tunnelma pysyy varovaisen optimistisena. Johdannaistilastot osoittavat, että optiokauppiaat ovat alkaneet positioida nousuliikettä varten.

CoinGlassin tiedot kertovat kasvavasta johdannaistoiminnasta avointen positioiden laskiessa niukasti 0,06 % ja futuurien volyymin noustessa 38,4 % lähes 8,57 miljardiin dollariin. Tämä viittaa siihen, että kauppiaat rakentavat positioitaan uudelleen poistumisen sijaan, mikä viestii odotuksista XRP:n välittömästä hinnanmuutoksesta.

Kyse ei ole vain yhdestä nousevasta signaalista. Viikkokaavio näyttää edelleen korkeampia huippuja ja pohjia, vaikka viime aikojen hintaliikkeet ovat olleet voimakkaita. Lisäksi hinta on testannut romahdusaluetta kahdesti ja pompannut molemmilla kerroilla voimakkaasti, tehden uudesta pudotuksesta entistä epätodennäköisemmän.

XRP ETF -hakemukset myöhästelevät

Yhdysvaltain hallituksen 22 päivää kestänyt sulkeminen on käytännössä jäädyttänyt SEC:n toiminnan, mikä on aiheuttanut viivästyksiä XRP spot ETF -hakemusten tarkastelussa ja hyväksymisessä. Koska SEC työskentelee rajoitetulla henkilöstömäärällä, analyytikot odottavat 3–4 viikon lisäviivettä ennen uusien ETF-hyväksyntöjen antamista valtion virastojen avautuessa uudelleen.

Tämä menettelyllinen viivästys on vaimentanut instituutioihin suuntautuvaa pääoman virtausta, mikä on tehnyt Ripplen valuutasta alttiin laajemmille markkinapaineille. Bloomberg Intelligencen mukaan XRP ETF -kertoimet pysyvät 85 prosentissa vuoden loppuun mennessä, mutta luottamus pysyy varovaisena, kunnes SEC:n ruuhka on selvitetty.

SEC:n päätös ehdotetusta spot XRP ETF:stä saattaa nyt tulla marraskuun lopulla tai joulukuussa sen sijaan, että päätöksiä olisi saatu jo lokakuussa, kuten alun perin oli tarkoitus.

Suuret yritykset, kuten Grayscale, 21Shares, Bitwise, Canary Capital, WisdomTree ja CoinShares odottivat SEC:n hyväksyntää XRP ETF -hakemuksilleen 18.–25. lokakuuta. Nämä kuitenkin viivästyivät hallituksen sulkemisen vuoksi. Samanlaisia ​​viivästyksiä esiintyy Litecoin-, Solana- ja Cardano ETF:issä.

Tästä huolimatta Polymarketin “tietäjät” osoittavat yli 99 %:n todennäköisyyden Ripplen ETF:n hyväksymiselle vuoteen 2025 mennessä. ETF-analyytikko Nate Geraci kutsui viivästystä väistämättömäksi, kun taas Bloombergin Eric Balchunas kuvaili sitä tilapäiseksi “sateen viivästykseksi”.

Samaan aikaan Ripplen tukema Evernorth ilmoitti suunnitelmistaan ​​listautua pörssiin ja kerätä yli miljardi dollaria osittain XRP-omistustensa laajentamiseksi. Tätä on tulkittu signaaliksi siitä, että suuret sijoittajat näkevät edelleen pitkän aikavälin arvoa Ripplen ekosysteemissä.

Vastaavasti CryptoQuantin ketjutiedot viittaavat luottamukseen pitkäaikaisten omistajien keskuudessa. Ketjuraportti paljastaa valuuttavarantojen kasvavan laskun.

Lokakuussa XRP:n arvo Binance-pörssissä laski 3,6 miljardista nykyiseen 3,3 miljardin tasoon, mikä vahvistaa “tarjontashokin” narratiivia. Tämä viittaa siihen, että valuuttataseiden supistuminen voi kiristää tarjontaa ja nostaa XRP:n hintaa lähitulevaisuudessa.

MAXI DOGE: Tämän syklin seuraava suuri meemikolikko?

Kun institutionaalinen raha virtaa yhä enemmän XRP:n suuntaan ja markkinat valmistautuvat seuraavaan suureen liikkeeseen, huomio alkaa siirtyä kohti seuraavaa rotaatiokohdetta. Se voi hyvinkin olla MAXI DOGE – meemikolikko, joka on nopeasti noussut tämän syklin kärkiehdokkaaksi.

MAXI DOGE tuo takaisin alkuperäisen meemikolikkohengen älykkäämmällä tokenomiikalla ja todellisella käyttötarkoituksella. Haltijat voivat tällä hetkellä ansaita jopa 82 % APY-tuottoa stakingin kautta – yksi korkeimmista tuotoista aktiivisten yhteisöprojektien joukossa.

Momentum rakentuu nopeasti. MAXI DOGE -ennakkomyynti on jo kerännyt yli 3,7 miljoonaa dollaria, mikä osoittaa vahvaa kysyntää sekä yksityissijoittajilta että varhaisilta valasostajilta, jotka asemoituvat seuraavaan aaltoon.

Kun pääoma siirtyy pois blue chip -tokeneista, kuten XRP:stä, se etsii luonnollisesti projekteja, jotka yhdistävät kulttuurin, likviditeetin ja hypen. MAXI DOGE istuu täydellisesti tuohon kultaiselle keskialueelle ja on valmis vangitsemaan huomion ja volyymin markkinoiden lämmetessä.

MAXI DOGE on enemmän kuin vain meemi. Se on liike, joka on rakennettu nopeudelle, yhteisön voimalle ja asemoitu johtamaan seuraavaa meemikolikkosykliä.

