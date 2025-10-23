Bitcoin tuotti, osake putosi – Tesla julkisti Q3-raporttinsa

Viimeksi päivitetty: Lokakuuta 23, 2025

Elon Muskin sähköautoyhtiö Tesla kirjasi 80 miljoonan dollarin voiton Bitcoin-sijoituksistaan vuoden 2025 kolmannella neljänneksellä, kun sähköautovalmistaja pidättäytyi sekä myymästä että lisäämästä kryptoreservejään.

Yhtiön keskiviikkona julkaistu kvartaali­raportti osoittaa, että Tesla pitää edelleen hallussaan 11 509 Bitcoinia, joiden nykyinen arvo on 1,31 miljardia dollaria. Teslan osake putosi jälkipörssissä tuoreimman raportin jälkeen vajaat neljä prosenttia.

Summa on kasvanut edellisen neljänneksen 1,23 miljardista dollarista pelkästään Bitcoinin hinnannousun ansiosta.

Teslan omistukset eivät ole muuttuneet vuoden 2022 alun jälkeen, mutta niiden arvo on noussut jyrkästi kryptomarkkinoiden yleisen nousun myötä tänä vuonna.

Teslan voitto kuitenkin jäi analyytikoiden odotuksia pienemmäksi, osittain tulli- ja tutkimuskustannusten sekä muille autonvalmistajille myönnettyjen sääntelyhyvitysten myynnistä saatujen tulojen laskun vuoksi. Laskun odotetaan jatkuvan viimeaikaisen lainsäädännön vuoksi.

Uusi kirjanpitokäytäntö nosti Teslan Q3-Bitcoin-arvostuksen neljän vuoden huippuun

Tesla alkoi tänä vuonna käyttää uutta käyvän arvon kirjanpitomallia, jonka mukaan digitaaliset omaisuuserät raportoidaan nykyisellä markkinahinnalla aiemman hankintahinnan sijaan.

Tämä muutos mahdollisti 80 miljoonan dollarin voiton kirjaamisen “muut tuotot” -kohtaan, tehden siitä yhtiön vahvimman Bitcoin-uudelleenarvostusneljänneksen sitten vuoden 2021.

Tällä hetkellä Tesla sijoittuu sijalle 11 suurimpien yritystason Bitcoin-omistajien joukossa, omistaen yhteensä 11 509 BTC:tä. Autovalmistajan koko BTC-omistus on nykyisillä hinnoilla noin 1,241 miljardia dollaria.

Yhtiö sijoittuu MicroStrategyn, Galaxy Digitalin ja Blockin taakse, mutta Hut 8 Miningin ja muiden laitosten edelle. Kyseessä oli myös Teslan toinen peräkkäinen Bitcoin-voittoinen kvartaali, mikä heijastaa digitaalisten omaisuuserien markkinoiden elpymistä vuoden 2025 aikana.

Tesla on ollut yksi aggressiivisimmista BTC:n kerääjistä, mutta se vahvisti vuonna 2022 myyneensä 75 % alkuperäisestä 38 747 Bitcoinin positioistaan tappiolla.

Yhteensä kaksi Musk-linkitettyä yhtiötä – Tesla ja SpaceX – pitävät hallussaan noin 1,86 miljardin dollarin arvosta Bitcoinia paperilla.

Viimeisen 24 tunnin aikana Bitcoinin kurssi on noussut noin puolitoista prosenttia ja on nyt hieman alle 109 000 dollarissa.

Tesla: R&D:n ja tekoälysatsauksien kasvu nosti toimintakulut 50 prosentilla

Bitcoin-voitot ja -tappiot eivät sisälly Teslan oikaistuun osakekohtaiseen tulokseen. Yhtiö raportoi 25,18 miljardin dollarin kokonaisliikevaihdon, mikä on noussut vuoden takaisesta. Autoliiketoiminnan tulot kasvoivat 6 % ollen 21,2 miljardia dollaria, kun taas nettotulos laski 37 prosenttia 1,37 miljardiin dollariin eli 39 senttiin osakkeelta, verrattuna vuoden takaiseen 2,17 miljardiin dollariin eli 62 senttiin osakkeelta.

Tesla perusteli kannattavuuden laskua sähköautojen alemmilla hinnoilla ja yli 50 prosenttia kasvaneilla toimintakuluilla. Yhtiön mukaan nousu johtui osittain tekoälyyn ja muihin tutkimus- ja kehityshankkeisiin kohdistetuista investoinneista.

Raportti viestii Teslan jatkavan pitkäjänteistä suhtautumistaan Bitcoiniin, jota yhtiö on aiemmin kutsunut “likvidiksi vaihtoehdoksi käteiselle”.

Se ei ole tehnyt uusia ostoja vuoden 2022 alun jälkeen, jolloin se myi hetkellisesti osan omistuksistaan testatakseen likviditeettiä ennen kuin luokitteli Bitcoinin strategiseksi kassavaraksi.

Tesla osti ensimmäisen kerran 1,5 miljardin dollarin edestä Bitcoinia helmikuussa 2021, mikä oli yksi ensimmäisistä suurista kryptovaluuttahankinnoista yhdysvaltalaiselta pörssiyhtiöltä. Siitä lähtien autovalmistaja on pitänyt digitaalisten omaisuuserien määrän vakaana huolimatta suurista markkinavaihteluista.

Robottitaksit nostivat Tesla-hypeä

Morningstarin osakestrategi Seth Goldstein uskoo markkinoiden hinnoittelevan tulevaisuuden odotuksia liian nopeasti. Goldstein pitää Teslaa myyntisuosituksessa.

”Meidän mielestämme markkinat innostuivat vähän liikaa robottitakseista”, Goldstein sanoi CNBC:n Closing Bell Overtime -lähetyksessä tiistaina.

Hän kertoi epäilevänsä, että robottitaksipalvelu todella käynnistyisi vielä tänä vuonna, ja totesi olevan epätodennäköistä, että se tapahtuisi ilman turvakuljettajia, ilman rajoittavia ehtoja tai geoaitausta.

Goldstein huomautti, että Teslan autonominen ajoteknologia on ”yhä usean vuoden päässä”, sillä tuote on vasta varhaisessa testausvaiheessa. Osakemarkkinat sen sijaan näyttävät olettavan, että Tesla ”ohittaa Waymon” ja ”alkaa viedä osuutta Uberilta ja Lyfiltä”.

Vaikka hän toisti osakkeelle myyntisuosituksensa, Goldstein myönsi, että ”Teslassa on paljon hyvää”, ja mainitsi pitkän aikavälin kehityskohteet kuten Optimus-humanoidirobotit ja yrityksen akkuliiketoiminnan lupaavina alueina.

SpaceX:ään yhdistetty lompakko siirsi lähes 270 miljoonan dollarin arvosta Bitcoineja

Kryptoanalytiikkayhtiö Arkhamin tiedot osoittavat, että SpaceX:ään yhdistetty lompakko siirsi tiistaina 268 miljoonan dollarin edestä Bitcoinia kahdelle eri osoitteelle.

On-chain-analyytikko Ai Yin mukaan siirto SpaceX:n tililtä seurasi kolmen kuukauden taukoa. Analyytikon mukaan kyseessä on todennäköisesti sisäinen varainhallinnallinen siirto, ei varojen myynti.

“Heinäkuussa SpaceX:n äkillinen siirto johti siihen, että vastaanottava osoite merkittyi Arkhamin mukaan Coinbase Prime Custody -osoitteeksi. Tällä kertaa kyse saattaa olla vain lompakon uudelleenjärjestelystä.”

SpaceX:n rahasiirroissa havaittavissa kaava

On-chain-datan mukaan 1 187 BTC siirrettiin osoitteeseen, joka alkaa “bc1qq”, ja 1 208 BTC osoitteeseen, joka alkaa “bc1qj7”. Tällä hetkellä varat ovat yhä näissä lompakoissa, eikä niitä ole siirretty eteenpäin tai myyty.

Viimeisin siirto muistuttaa aiempia kuvioita. Heinäkuussa SpaceX siirsi 1 308 BTC:tä, arvoltaan noin 153 miljoonaa dollaria, Coinbase Prime -lompakoihin.

Nämä siirrot ovat herättäneet spekulaatioita SpaceX:n Bitcoin-omistuksista. Eräs käyttäjä arvioi yhtiön BTC-strategian vaikuttavan “aggressiivisemmalta“. Analyytikot kuitenkin uskovat, että kyse on vain tehokkaasta lompakkojen hallinnasta.

Arkhamin mukaan SpaceX:llä oli huhtikuussa 2021 huippuvaiheessaan jopa noin 28 000 BTC:tä, mutta se vähensi omistustaan vuoden 2022 markkinamyllerryksen aikana.

Viimeisimmän siirron jälkeen SpaceX:ään yhdistetyssä lompakossa on 5 790 Bitcoinia, joiden nykyarvo on noin 625 miljoonaa dollaria.