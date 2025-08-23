Onko XRP paras altcoin? Perplexity AI vertaili altcoineja

Amerikkalainen ChatGPT-kilpailija Perplexity AI vertaa XRP:n hintoja useisiin muihin johtaviin altcoineihin ja ennustaa, että sijoittajat voivat nähdä merkittäviä tuottoja tulevina kuukausina, kun instituutioiden kiinnostus stablecoineihin, rajat ylittäviin maksuihin ja reaalimaailman omaisuuserien (RWA) tokenisaatioon kasvaa.

Perplexity AI:n tuore analyysi maalaa vahvasti nousujohteisen kuvan kryptomarkkinoiden loppuvuodesta 2025.

Perplexity AI ennustaa, että kryptomarkkinat voivat olla matkalla uuteen kasvuvaiheeseen, joka voi ylittää vuoden 2021 härkämarkkinan. Keskeisiä ajureita ovat Bitcoinin uusi ATH, stablecoin-sääntelyn selkiytyminen GENIUS Actin myötä sekä institutionaalisen pääoman virtaaminen altcoineihin ja innovatiivisiin hankkeisiin.

Yhdessä nämä tekijät tukevat näkemystä siitä, että 2025 voi jäädä historiaan vuotena, jolloin altcoinit nousivat laajamittaisesti takaisin keskiöön – ja jossa sekä suurilla projekteilla että uusilla tulokkailla on tilaisuus hyötyä kasvavasta kiinnostuksesta.

Markkinoiden laajempi momentum tukee tätä näkemystä. Viime viikon lopulla Bitcoin nousi uuteen kaikkien aikojen ennätykseen (ATH) 124 128 dollaria — selvä merkki siitä, että nousujohteinen markkinatunnelma ruokkii toiveita koko markkinan läpimurrosta.

Sääntelyrintamalla presidentti Trump allekirjoitti heinäkuussa GENIUS Act -lain, joka loi kansalliset säännöt stablecoineille varmistaakseen, että ne pysyvät täysin varantopohjaisina. Pian tämän jälkeen Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio (SEC) julkaisi Project Crypton, laajan uudistusaloitteen, jonka tarkoituksena on modernisoida arvopaperilainsäädäntöä ja tarjota pitkään odotettuja ohjeita digitaalisille omaisuuserille.

Nämä toimet yhdessä korostavat Trumpin hallinnon pyrkimystä toteuttaa vaalilupauksensa ja asemoida Yhdysvallat globaaliksi lohkoketjuadoption johtajaksi.

Kasvavan optimismiin siivittämänä monet analyytikot uskovat, että seuraava nousutrendi voisi ylittää vuoden 2021 härkämarkkinan. Perplexity AI arvioi, että XRP, Solana, Stellar ja Snorter Bot johtavat tätä kasvua.

XRP (Ripple): Perplexity AI ennustaa jopa 200 % nousua kohti 9 dollaria jouluksi

Perplexityn mallien mukaan XRP:n kurssi voisi nousta 9 dollariin vuoden 2025 loppuun mennessä — yli kolminkertaiseksi sen nykyisestä noin kolmen dollarin hinnasta.

Tokenin viimeaikainen kehitys on ollut merkittävää. 18. heinäkuuta XRP nousi 3,65 dollariin, korkeimmalle tasolle sitten vuoden 2018 huipun (3,40 dollaria), ennen kuin se laski noin 18,5 % laajemman voittojen kotiuttamisen seurauksena.

Vaikka kurssi on vetäytynyt, useat vahvat narratiivit tukevat Ripplen tulevaisuutta — erityisesti kiinnostus sen uuteen stablecoiniin RLUSD:hen sekä uutiset, joiden mukaan tuhannet yhdysvaltalaiset apteekit Wellgistics Healthin kautta siirtävät varoja XRP Ledgerin avulla.

XRP:n uskottavuus valtavirran rahoituslaitosten keskuudessa on myös kasvanut. Vuonna 2024 YK:n kehitysrahasto nimesi sen yhdeksi parhaista ratkaisuista globaaleihin maksuihin.

Nousutunnelmaa lisää entisestään se, että Ripplen pitkäaikainen oikeustaistelu SEC:n kanssa päättyi virallisesti tänä vuonna, kun sääntelyviranomainen perui kanteensa. Tämä tapahtui vuoden 2023 oikeuden päätöksen jälkeen, joka vahvisti, etteivät XRP:n vähittäismyynnit kuulu arvopaperilainsäädännön piiriin — merkittävä voitto sekä Ripplelle että laajemmalle kryptosektorille.

Jos XRP pystyy palauttamaan ja ylittämään aiemman ATH-tasonsa, Perplexity arvioi, että 4 dollarin saavuttaminen voisi tapahtua nopeasti. 9 dollariin pääsy kuitenkin edellyttäisi laajamittaista ja kestävää härkämarkkinaa.

Teknisestä näkökulmasta suhteellinen vahvuusindeksi (RSI) on laskusuunnassa tasolla 45, mikä viittaa kasvavaan myyntipaineeseen, kun sijoittajat kotiuttavat voittoja. Tämä voi kuitenkin muodostua ostosignaaliksi tulevina päivinä, kun myyntimomentum tekee XRP:stä ylimyydyn (ja aliarvostetun) omaisuuserän.

Viimeisen 365 päivän aikana XRP on noussut 423 %, mikä on selvästi enemmän kuin Bitcoinin 92 %:n ja Ethereumin 61 %:n kasvu samalla aikavälillä.

Solana ($SOL): Perplexity AI ennustaa ETF-huhujen ja verkoston kasvun vauhdittavan jopa 3x nousua jouluksi

Solana ($SOL) vahvistaa jatkuvasti asemaansa älysopimusympäristössä, markkina-arvonsa ylittäessä 97,6 miljardia dollaria ja houkutellen sekä institutionaalisia sijoittajia että kehittäjiä.

Viimeaikainen nousu johtuu pitkälti spekulaatioista mahdollisesta Yhdysvalloissa hyväksyttävästä Solana spot ETF:stä. Jos tuote toteutuisi, se voisi heijastaa Bitcoinin ja Ethereumin ETF:ien valtavia pääomavirtoja ja luoda pohjaa laajemmalle institutionaaliselle omaksumiselle.

Lisäksi presidentti Trump vihjasi aiemmin tänä vuonna sosiaalisen median alustallaan, että Solana voisi kuulua Yhdysvaltain suunniteltuun kansalliseen Bitcoin-varantoon. Tällä hetkellä ehdotus kuitenkin määrittelee SOL:n vain “hold-only”-omaisuudeksi, eli sitä voitaisiin pitää vain, jos se on hankittu hallituksen takavarikkojen kautta eikä suorin markkinaostoin.

Teknisestä näkökulmasta Solanan kurssi on onnistunut murtautumaan pitkästä laskutrendistä. Tammikuussa token kävi 250 dollarissa, laski huhtikuussa 100 dollariin ja on sittemmin palautunut nykyiseen noin 181 dollariin.

Tämä laskevan kiilan läpimurto saa Perplexity AI:n ennustamaan mahdollista nousua 1 000 dollariin vuoden 2025 loppuun mennessä — yli kolminkertaisesti tammikuun ATH-tason 293,31 dollaria.

Näin optimistinen skenaario edellyttäisi kuitenkin, että SEC viimeistelisi kattavan kryptosääntelyn vuoden loppuun mennessä ja hyväksyisi Solana ETF:t.

Stellar (XLM): Veteraaniprojekti voi nousta 3x uuteen ATH:hon Perplexity AI:n mukaan

Vuonna 2014 lanseerattu Stellar ($XLM) on yksi kryptoteollisuuden pisimpään toimineista lohkoketjuhankkeista. Se on suunniteltu nopeisiin ja edullisiin rajat ylittäviin siirtoihin, ja se jakaa samankaltaisuuksia Ripplen (XRP) ja Bitcoin Cashin kanssa, mutta toimii omalla protokollallaan.

Toisin kuin Bitcoinin energiaintensiivinen louhinta, Stellar käyttää Stellar Consensus Protocolia (SCP), joka perustuu luotettujen validoijien verkkoon tapahtumien hyväksymiseksi.

Perplexity AI arvioi, että Stellarin kurssi voisi nousta nykyisestä 0,406 dollarista jopa 1,29 dollariin, mikä tarjoaisi sijoittajille mahdollisen 3x-tuoton ja ylittäisi sen aiemman ATH:n 0,8756 dollaria, joka saavutettiin vuoden 2018 alussa.

Yli 12,7 miljardin dollarin markkina-arvolla Stellar säilyttää paikkansa 20 suurimman kryptovaluutan joukossa, ja analyytikot uskovat sen voivan nousta edelleen, kun Yhdysvaltojen selkeämpi sääntelykehys saadaan käyttöön.

Lyhyellä aikavälillä XLM näyttää keräävän vauhtia. Kun nykyinen markkinamyynti päättyy, sijoittajien nousujohteinen tunnelma voisi nostaa XLM:n haastamaan ATH-tason lokakuuhun mennessä.

Kuitenkin se kohtaa todennäköisesti vastustasoja ensin 0,50 dollarissa ja sen jälkeen 0,60 dollarissa. Pitkän aikavälin nousupotentiaalia etsiville altcoin-sijoittajille tämä voi olla ostopaikka.

Snorter ($SNORT) -ennakkomyynti kiihtyy – vaihtoehto XRP:lle?

Suurten kolikoiden, kuten Chainlinkin, lisäksi Perplexity AI tarkastelee myös alkuvaiheen tokeneita, joilla on korkeampi kasvupotentiaali. Yksi erottuva projekti on Snorter ($SNORT), Solanaan perustuva meemikolikko, joka yhdistää viraalin houkuttelevuuden toimiviin kaupankäyntityökaluihin. Perplexity uskoo sen olevan potentiaalinen 10x–12x sijoitus.

Snorter integroituu suoraan Telegramiin, mikä mahdollistaa käyttäjille reaaliaikaisten hintojen tarkistamisen, kauppojen toteuttamisen ja markkinoiden seuraamisen ilman sovelluksesta poistumista. Se tarjoaa myös rug pull -huijauksien tunnistuksen, copy tradingin parhaiden lompakoiden peilaamiseen sekä automaattisen kaupankäynnin nopeaa toteutusta varten.

Ennakkomyynti on jo kerännyt suurta kiinnostusta, ja varoja on hankittu 3,2 miljoonaa dollaria tähän mennessä.

Varhaiset sijoittajat voivat steikata omistuksiaan jopa 138 %:n vuotuisella tuotolla (APY), vaikka palkkiot laskevat osallistujamäärän kasvaessa.

Tällä hetkellä tokenien hinta on 0,1017 dollaria, ja hinnankorotuksia on aikataulutettu muutaman päivän välein. Tämä rakenne varmistaa, että varhaisimmat ostajat saavat parhaat sisäänmenohinnat ja maksimaalisen arvonnousun ennakkomyyntikauden aikana ja mahdollisesti sen jälkeenkin — etenkin, jos $SNORT saavuttaa Perplexityn härkäskenaariot 1–1,20 dollaria.

Yhdistämällä meemikolikon energian konkreettisiin hyötyihin Snorter pyrkii houkuttelemaan sekä kokeneita treidaajia että uusia sijoittajia, jotka etsivät etua nopealiikkeisillä markkinoilla.

Osallistuminen on suoraviivaista: sijoittajat voivat liittyä virallisen Snorter-sivuston kautta käyttämällä joko kryptovaluuttaa tai perinteisiä maksukortteja ja varmistaa paikkansa ennen seuraavaa hinnankorotusta.

