Etiopiassa on Bitcoin-buumi, mutta miljoonia ilman sähköä
Etiopia on lopettanut uusien sähkön toimituslupien myöntämisen Bitcoin-louhintayhtiöille, koska se ei enää kykene vastaamaan uuteen kysyntään, kertoi valtion sähköyhtiö Ethiopian Electric Powerin (EEP) toimitusjohtaja Ashebir Balcha.
Tämä herättää huolta siitä, että Etiopian hallitus asettaa voitot kansalaistensa hyvinvoinnin edelle. 57 miljoonaa ihmistä – lähes puolet väestöstä – elää edelleen ilman sähköä siirtoinfrastruktuurin puutteen vuoksi.
Artikkeli tiivistettynä:
- Etiopia on lopettanut uusien sähkön toimituslupien myöntämisen Bitcoin-louhintayrityksille, koska se ei kykene vastaamaan kysyntään.
- Tämä tapahtuu samaan aikaan, kun 57 miljoonalta etiopialaiselta puuttuu edelleen pääsy sähköön, mikä herättää huolta kansallisista prioriteeteista.
- Etiopian valtion energiayhtiö raportoi 220 miljoonan dollarin tuloista Bitcoin-louhinnasta viimeisen vuoden aikana.
Samaan aikaan Etiopia on ohjannut 600 megawattia (MW) sähköä Bitcoin-louhintaan. Tämä on noin 11 prosenttia maan nykyisestä 5 631 MW:n tuotantokapasiteetista Etiopian kansallisen sähköyhtiön EEP:n verkkosivujen mukaan. BBC African raportin mukaan puolet tästä määrästä riittäisi vastaamaan Addis Abeban, Etiopian pääkaupungin, energiantarpeeseen.
“Arviomme mukaan kapasiteetti näyttää olevan täynnä”, Balcha sanoi, kuten Ethiopian Shega-uutismedia raportoi. Hän puhui EEP:n vuotuisessa katsauksessa Addis Abebassa viime viikolla.
Etiopian Bitcoin-louhintabuumi
Etiopiassa on meneillään Bitcoin-louhintabuumi. Maa on Afrikan toiseksi väkirikkain valtio Nigerian jälkeen. Vuodesta 2023 lähtien noin 27 yritystä on saanut lisenssin Bitcoinin louhintaan Etiopiassa, kryptoyhtiö Bitcoin Birrin raportin mukaan.
Lähes 20 ulkomaista yritystä odottaa parhaillaan lupaa. Louhijoita houkuttelee Etiopian halpa vesivoima, jota tuotetaan pääosin Grand Ethiopian Renaissance Damissa (GERD), joka on yksi Afrikan suurimmista energiaprojekteista.
Raportin mukaan louhijat maksavat verojen jälkeen 3,60 dollaria kilowattitunnilta (kWh), mikä tekee sähköstä merkittävästi halvempaa kuin useimmilla muilla markkinoilla.
Keskimäärin jokainen Etiopiassa toimiva Bitcoin-louhintakone tuottaa 5,71 dollaria voittoa päivässä, mikä tekee siitä kannattavaa liiketoimintaa. Joissakin laitoksissa on jopa 50 000 louhintakonetta.
Bitcoin Birrin perustajan Kal Massan mukaan Etiopia kattaa nyt 5 % Bitcoinin laskentatehosta eli hashratesta, kun osuus oli tammikuussa vain noin 2,5 %. Hashraten kasvu viittaa siihen, että louhijat uskovat vahvasti voittoihin.
Etiopian valtion sähköyhtiölle päätös myydä sähköä louhijoille on ollut yhtä lailla tuottoisaa. Yhtiö raportoi ansainneensa yli 200 miljoonaa dollaria vuonna 2025 pelkästään louhinnasta.
Jotkut analyytikot kyseenalaistivat luvut aluksi. “Tämä oli varhainen arvio”, Massa kertoi Cryptonewsille. “Todellinen luku on 25–28 miljoonaa dollaria kuukaudessa, jonka EEP tekee louhijoilta.”
Bitcoin-analyytikko Daniel Batten kirjoitti X:ssä, että EEP tarvitsi keskimäärin 1,2 gigawattia louhintakapasiteettia tammi–kesäkuussa 2025, jotta tulot olisivat 31–35 dollaria megawattitunnilta (MWh).
“Kun lokakuussa 2024 kapasiteettia oli vain 600 MW, 200 miljoonan dollarin tulot vaikuttavat ylimitoitetuilta”, hän sanoi.
Uusimpien EEP:n tietojen mukaan yhtiö ansaitsi kuitenkin 338 miljoonaa dollaria sähkön myynnistä naapurimaihin ja Bitcoin-louhijoille tilivuonna 2024/2025.
Noin 35 % eli 118 miljoonaa dollaria summasta tuli sähkön viennistä Djiboutiin, Keniaan ja Sudaniin, Ethiopian Press Agency raportoi. Loput 220 miljoonaa dollaria tuli datalouhinnasta, mukaan lukien kryptolouhinta.
Etiopian sääntely luokittelee Bitcoin-louhinnan datalouhinnaksi.
Miljoonat elävät ilman sähköä Etiopiassa
Etiopia aikoo lisätä 5 000 MW sähköä valtakunnalliseen verkkoon GERD-projektinsa avulla seuraavien kuukausien aikana. Tavoitteena on kasvattaa tuloja sähkön viennistä ja louhinnasta 427 miljoonaan dollariin vuoteen 2026 mennessä.
Tämä tarkoittaa, että louhintasopimusten jäädytys todennäköisesti poistetaan myöhemmin.
Kriitikot kyseenalaistavat järkevyyden käyttää rajallista sähköä louhintaan lyhytaikaisen hyödyn vuoksi samalla, kun miljoonilta puuttuu perussähkö.
Yli 45 % Etiopian väestöstä, arviolta 120 miljoonaa ihmistä, elää ilman sähköä, ja jopa suurissa kaupungeissa sähkökatkot ovat yleisiä.
“Mielestäni Bitcoin-louhinta on huolenaihe”, kertoi David Gitonga, Keniaan sijoittautuneen kryptoalusta BitKE:n perustaja CNBC Africalle.
“Kyseessä on Etiopian hallituksen raportti, joka itse asiassa nosti tämän huolen esiin, koska… suuri osa väestöstä, 50 %, elää edelleen ilman sähköä”, Gitonga sanoi ja jatkoi:
“Todellinen kysymys on prioriteeteista: pitäisikö [Etiopian] louhia Bitcoinia ja ansaita 400 miljoonaa dollaria vuodessa, vai pitäisikö meidän asettaa etusijalle kansalaisten sähköistys? Tarvitaan tasapaino näiden kahden välillä.”
Gitonga pelkää, että louhinnasta saadut voitot eivät välttämättä johda nopeisiin parannuksiin köyhien energiansaannissa. Hänen mukaansa Etiopian tulisi ottaa käyttöön politiikkoja, jotka velvoittavat louhijat tukemaan yhteisön tarpeita, kuten joissakin muissa maissa on tehty.
Bitcoin Birrin perustaja Massa puolestaan sanoo, että Etiopian sähkönmyynnillä kryptolouhijoille on laskelmoitu peruste.
“Kyseessä on tekninen strategia. Kolmasosa tai jopa puolet [Etiopian] energiasta on niin sanottua hukkaenergiaa. Tämä ylimääräinen energia voidaan myydä sen sijaan, että se häviäisi ilmakehään”, hän sanoo Cryptonewsille.
Hukkaenergialla tarkoitetaan sähköä, joka tuotetaan mutta jota ei käytetä, usein siksi, ettei sitä voida siirtää kulutuskeskuksiin.
Etiopialla on ylijäämäenergiaa joillakin alueilla, mutta siirtojohtojen ja sähköasemien puute estää sen toimittamisen kaupunkeihin tai maaseudulle.
Asiantuntijoiden mukaan Bitcoin-louhijat tarjoavat valmiin markkinan hukkaenergialle, sillä ne voivat toimia lähes missä tahansa, missä on luotettava energialähde.
Bitcoin-louhinta ”käynnistää” infrastruktuurin kehityksen
Uusista voimalaitoksista, kuten Grand Ethiopian Renaissance Damista huolimatta, Etiopialla on alle 200 sähköasemaa, mikä on vain murto-osa todellisesta tarpeesta, jotta sähkö saataisiin jaettua miljoonille yhä pimeydessä eläville ihmisille.
“Maa tarvitsee vähintään kymmenkertaisen määrän, kun suuri väestö siirtyy keskiluokkaan ja yhä useampi hankkii sähkölämmittimiä ja liesiä”, Massa sanoi ja jatkoi:
“Bitcoin-louhijat auttavat käynnistämään nämä investoinnit, joista hyötyvät sekä kaupalliset sektorit että kotitalouksien energiankäyttäjät.”
Hän viittasi Texasin Ercotiin Yhdysvalloissa, jossa datakeskusten joustava kysyntä auttaa ”tasapainottamaan verkkoa” sovittamalla tarjontaa ja kysyntää 24 tunnin aikana. Kun kysyttiin, kuka hyötyy eniten louhinnasta Etiopiassa, Massa vastasi: “Kaikki hyötyvät.”
“Etiopiassa on kymmeniä Bitcoin-louhijoita eri alueilla, jotka ostavat muuten hukkaan menevää energiaa, kasvattavat veropohjaa ja työllistävät satoja, ellei tuhansia verkko- ja sähköinsinöörejä sekä muita alan ammattilaisia arvoketjusta.”
EEP:n viestintäjohtaja Moges Mekonnen ei vastannut kommenttipyyntöön. Balcha kertoi kuitenkin BBC Africalle, että Bitcoin-louhinnasta saadut tulot käytetään Etiopian sähköverkon laajentamiseen.
“Voimme laajentaa verkkoamme näillä datalouhinnasta (sic) saaduilla tuloilla”, sanoi Ethiopian Electric Powerin toimitusjohtaja. “Laajennamme siirto- ja jakeluverkkoamme.”
Viime vuoden aikana EEP rakensi raportoidusti 28 571 kilometriä uusia siirtojohtoja, osin Bitcoin-louhinnan tulojen rahoittamana. Yli 8 700 sähköasemakenttää asennettiin myös vuoden aikana, raportoi Birr Metrics sivustollaan.