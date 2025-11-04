Miksi XRP romahti yli kuusi prosenttia vuorokaudessa?

Ripplen kryptovaluutta XRP on nyt vain kaksi prosenttia alle tärkeän läpimurtovyöhykkeen, joka voisi käynnistää merkittävän nousun ja tukea XRP:n nousujohteista hintaprognoosia.

Viimeisen 24 tunnin aikana XPR:n kurssi on laskenut yli kuusi prosenttia, mutta kaupankäyntivolyymit ovat lähes kaksinkertaistuneet. Tämä voi olla merkki siitä, että valaat valmistautuvat seuraavaan liikkeeseen. Koko kryptomarkkina laski vuorokauden aikana reippaasti, eikä tällaisissa tilanteissa yleensä yksikään yksittäinen krypto voi säästyä laskulta.

Terävä päivänsisäinen läpimurto laukaisi 420,8 miljoonan dollarin kaupankäyntivolyymin – noin 400 % keskiarvon yläpuolella. Markkinarakenne osoitti alueen supistumista XRP:n heiluessa 0,20 dollarin vaihteluvälissä, mikä heijastaa volatiliteetin kiristymistä ennen mahdollista läpimurtoa.

Tokenin pitkäaikaiset haltijat lisäsivät päivittäistä myyntiään 580 prosentilla 260 miljoonaan dollariin, mikä viittaa jatkuvaan voittojen realisointiin vakaista sisäänvirroista huolimatta.

Instituutioiden rotaatio pysyi valikoivana, ja pääomavirrat suosivat Bitcoinia ja Solanaa, kun taas XRP:n suhteellinen vahvuusindeksi pysytteli neutraalilla alueella.

Lohkoketjun tarjontaklustereista saadut tiedot osoittavat voimakasta keräämistä hintatasojen 2,52–2,54 dollaria välillä, mikä vahvistaa tämän kriittiseksi kysyntäalueeksi.

Jos XRP nousee takaisin näiden tasojen yläpuolelle, se viittaisi vahvaan ostajaluottamukseen ja voisi käynnistää seuraavan nousuvaiheen.

Tämänpäiväinen pudotus johtunee kasvavasta epävarmuudesta Yhdysvaltain keskuspankin joulukuun korkopäätöksen ympärillä, mikä on aiheuttanut hermostuneisuutta koko markkinoilla.

Silti, kun uudet ETF-tuotteet ovat tulossa ja Ripplen institutionaaliset kumppanuudet kasvavat, XRP saattaa asemoitua kauan odotettuun läpimurtoon.

Ripple Prime tukee kaikkia merkittäviä digitaalisia omaisuusluokkia

Ripple Prime -palvelun lanseeraus Yhdysvalloissa ja jatkuva spekulointi XRP ETF:stä tarjosivat makrotason tukea, mutta hintakehitys noudatti edelleen laskevaa kolmioformaatiota, joka hallitsee korkeampia aikakehyksiä.

Ripple on ilmoittanut käynnistäneensä digitaalisten omaisuuserien spot-prime-välityspalvelut Yhdysvaltain markkinoilla. Uudistus mahdollistaa yhdysvaltalaisten institutionaalisten asiakkaiden suorittaa OTC-spot-kauppoja kymmenillä tunnetuimmilla digitaalisilla omaisuuserillä, kuten XRP:llä ja RLUSD:llä.

Yrityksen Hidden Road -päävälittäjän oston myötä Ripple on yhdistänyt omat lisenssinsä ja Hidden Roadin ratkaisut Ripple Prime -alustan alle. Tämä tarjoaa instituutioille uusia mahdollisuuksia käydä kauppaa saumattomasti valuuttamarkkinoilla (FX), digitaalisilla omaisuuserillä, johdannaisilla, swapeilla ja korkoinstrumenteilla.

“OTC-spot-kauppatoimintojen lanseeraus täydentää nykyistä OTC- ja selvitettyjen johdannaisten palveluvalikoimaamme digitaalisissa omaisuuserissä ja mahdollistaa meille kattavan tarjonnan yhdysvaltalaisille instituutioille heidän kaupankäyntistrategioidensa ja tarpeidensa mukaisesti”, sanoi Michael Higgins, Ripple Prime -yksikön kansainvälinen toimitusjohtaja.

Uudistuksen myötä Ripple Prime -palvelun yhdysvaltalaiset asiakkaat voivat nyt hallinnoida OTC-spot-kauppojaan ja -omistuksiaan ristiinmarginaalijärjestelmässä yhdessä muun digitaalisen omaisuusportfolionsa, kuten OTC-swapien sekä CME:n futuuri- ja optiosopimusten, kanssa.

Hidden Road hankittiin Ripplen omistukseen lokakuussa 2025, ja se toimii nyt osana Ripple Prime -alustaa.

XRP hintaennuste 4.11.2025

Viimeisten 12 tunnin aikana XRP:n kurssi on laskenut jyrkästi torjuttuaan nousuyrityksen yli 2,50 dollarin – aiemmin tukitaso, joka toimii nyt vastustasona ainakin toistaiseksi.

Kuitenkin, jos laskutrendi löytää pohjan 2,20–2,25 dollarin tukivyöhykkeeltä, historia viittaa siihen, että XRP voisi pompata voimakkaasti – ja tällä kertaa nousu saattaa viedä sen uusiin kaikkien aikojen huippuihin.

Tämä keskeinen alue on aiemminkin toiminut luotettavana ponnahduslautana, ja XRP:n ostajien vahva reaktio voisi nopeasti kääntää lyhyen aikavälin markkinanäkymän.

4 tunnin kaaviossa XRP:n RSI on laskenut 14 päivän EMA:n alapuolelle, mikä viittaa kasvavaan myyntipaineeseen. Ylimyynti voi kuitenkin myös merkitä käänteen alkua.

Analyytikko uskoo XRP:n pitkän kaavan nousuun

Viestipalvelu X:n suosittu analyytikko Egrag Crypto sanoo, että XRP:n pitkän aikavälin rakenne jatkaa aiempien sykliensä peilaamista. Hän huomautti, että token rakentaa vahvaa tukitasoa tärkeimpien kynttilöiden runkojen yläpuolelle, mikä viittaa vahvuuteen eikä heikkouteen.

#XRP – Will Melt Faces! 🔥:



🟣Let’s make this crystal clear, I’m not hyping for likes or engagement. You already know my style:



👉 “I Don’t Care, I Love It ❤️”



This isn’t noise, it’s conviction built on years of tracking #XRP and reading its structure like a story written in… pic.twitter.com/vQ0Ux8ftLu — EGRAG CRYPTO (@egragcrypto) November 3, 2025

Hän painotti, että nykyinen kertymävaihe muistuttaa aiempia kaavoja. Tämä konsolidaatio tapahtuu kuitenkin suuremmassa mittakaavassa, mikä heijastaa markkinoiden kypsyyttä. Vaikka karhut odottavat syvempiä korjauksia, tämä tekninen asetelma suosii edelleen nousujohteista näkymää.

Toinen analyytikko CasiTrades havaitsi, että XRP seuraa oppikirjamaista Elliottin aaltomuodostelmaa. Analyytikko nimesi 2,04 ja 1,72 dollaria seuraaviksi kriittisiksi tukitasoiksi. Nämä tasot vastaavat 1,618:n ja 2,618:n Fibonacci-laajennuksia.

Suhteellinen vahvuusindeksi (RSI) noin tasolla 36,8 osoittaa ylimyytyjä olosuhteita, mikä vihjaa mahdollisesta lyhyen aikavälin pompusta. XRP:n on kuitenkin palautettava 2,37 dollarin taso vahvistaakseen uutta nousumomenttia.

XRP testasi ja pomppasi äskettäin .382 Fibonacci-tasolta 2,30 dollarissa, mikä viittaa väliaikaiseen tukeen. Seuraava korjaustavoite on noin 2,41 dollarissa, jos Bitcoin nousee 107 400 dollariin.

Analyytikon laajempi näkymä tähtää yhä 1,88 dollarin tasoon nykyisen korjausliikkeen mahdollisena päätöspisteenä. Tämän seurauksena kauppiaat seuraavat tarkasti 2,37 dollarin vastustasoa ja 2,04 dollarin tukitasoa seuraavina ratkaisevina tasoina.

