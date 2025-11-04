Solana on laskenut jo lähes 10 prosenttia vuorokaudessa

Wall Street on lisännyt Solana-altistustaan 417 miljoonalla dollarilla Bitwisen uuteen Solana ETF:ään, mikä vahvistaa nousujohteisia ennusteita Solanan suhteen. Tämä siitä huolimatta, että Solanan tämänhetkinen hinta on hieman alle 160 dollaria. Viimeisen 24 tunnin aikana hinta laski 175,21 dollarista ja laskua on tullut melkein 10 prosenttia.

Bloombergin ETF-analyytikko Eric Balchunas korosti viestipalvelu X:ssä altcoinin vahvaa lanseerausta ja totesi, että BSOL johti viikon sisääntulovirtoja kaikista ETP-tuotteista. Se ohitti jopa Bitcoin ETF:t ja Ethereum ETF:t.

What a week for $BSOL, besides the big volume, it led all crypto ETPs by a country mile in weekly flows with +$417m ($IBIT had a rare off week, it'll be back). It also ranked it 16th in overall flows for the week. Big time debut. pic.twitter.com/HpKUTdq1J5 — Eric Balchunas (@EricBalchunas) November 1, 2025

BSOL tarjoaa yhdysvaltalaisille sijoittajille uuden tavan saada säännelty pääsy SOL-staking-tuottoihin – ominaisuus, joka oli aiemmin varattu ketjun sisäisille osallistujille. Tämä on käytännössä avannut tulvaportit institutionaaliselle pääomalle Solanan ekosysteemiin.

Koska SOL odottaa edelleen omaa spot ETF -hyväksyntäänsä, BSOL:n menestys voi viitata patoutuneen kysynnän mittakaavaan.

Sijoitusyhtiö Grayscale Investments arvioi, että Solana ETP:t voisivat kahmia haltuunsa 5 % kaikista SOL-tokeneista kahden vuoden sisällä, mikä nykyhinnoin tarkoittaisi yli 5 miljardin dollarin arvoa.



“On kohtuullista verrata [Solanaa] muihin markkinoilla oleviin ETP-tuotteisiin”, Grayscalen tutkimusjohtaja Zach Pandl sanoi DL Newsille.

Aito institutionaalinen vauhti on nyt valumassa Solanaan – ja se alkaa Bitwisen toimitusjohtajan Matt Houganin mukaan Wall Streetiltä.

Institutional investors love ETFs, and they love revenue. Solana has the most revenue of any blockchain. Therefore, institutional investors love Solana ETFs.



I have a feeling the Bitwise Solana Staking ETF, $BSOL, is gonna be huge.



This material must be accompanied by a… — Matt Hougan (@Matt_Hougan) October 28, 2025

“Institutionaaliset sijoittajat rakastavat ETF:iä ja he rakastavat tuottoja. Solanalla on eniten tuottoja kaikista lohkoketjuista. Siksi institutionaaliset sijoittajat rakastavat Solanan ETF:iä”, Hougan kirjoittaa.

Solana hintaennuste 4.11.2025

Analyytikkojen yhteinen näkemys on, että spot Solana ETF:t hyväksytään tässä kuussa, ja sivussa ollut institutionaalinen kysyntä voi sysätä hinnan pois 7 kuukautta kestäneestä nousevasta kanavasta.

SOL / USD yhden päivän kaavio: laskeva kolmio tukee nousevaa kanavaa. Lähde: TradingView.

Altcoin testaa nyt vahvaa tukivyöhykettä ja mahdollista laukaisualustaa, jossa kanavan alaraja kohtaa historiallisen kysyntäalueen 175 dollarissa.

Tämä alue muodostaa myös laskevan kolmion, joka lähestyy huippuaan – luoden ratkaisevan hetken marraskuun hintakehitykselle.

Momentumindikaattorit ovat ristiriitaisia. MACD-histogrammi on ylittänyt signaalilinjan alaspäin, mikä on tyypillinen varhainen laskusignaalin merkki, kun taas RSI liikkuu lähellä historiallista pohjaa (noin 33), mikä viittaa rajalliseen laskuvaraan.

Jos 175 dollaria menetetään, edessä voi olla 30 %:n pudotus 120 dollariin. Tason säilyminen voi kuitenkin valmistella Solanan kurssia uuteen nousuyritykseen.

Taso 300 dollaria on yhä keskeinen läpimurtokynnys. Jos tämä vastustaso muuttuu tueksi, voi alkaa uusi nousutrendi, jonka tavoitteena olisi 500 dollaria – potentiaalinen 185 %:n tuotto.

Silti, kun Solana päätyy yhä useammin yritysten taseisiin ja institutionaalinen altistus syvenee spot ETF:ien kautta, voi ralli jatkua jopa 470 %:n nousuun – nostaen Solanan hinnan kohti 1 000 dollaria. Jos näin massiivinen nousu tulisi kyseeseen, niin tällä hetkellä Solanan ostaminen onnistuisi kovaan alennushintaan.

Koko kryptomarkkina rajussa laskussa

Koko kryptomarkkina on horjuvassa tilassa ja riskien välttely on kasvussa. Maailmanlaajuiset korkotasot, inflaatio ja sääntelyyn liittyvät huolet heikentävät sijoittajien luottamusta. Altcoinit ovat erityisen haavoittuvia tällaisessa ympäristössä, eikä Solana ole poikkeus.

Kun koko markkina vetäytyy, korkean kasvun tokenit laskevat yleensä jyrkemmin. Vertaa suurimpiin toimijoihin: vaikka Bitcoin ja Ethereum ovat säilyttäneet vuoden alun jälkeiset nousunsa, Solana on menettänyt asemiaan.

Myös kaupankäynnin virrat ovat muuttumassa. Osa institutionaalisesta rahasta siirtyy turvasatamiin, kuten Bitcoiniin, tai jää odottavalle kannalle. Tämä jättää pienemmät lohkoketjut alttiimmiksi markkinapaineille.

Tästä syystä Solana on nyt laskussa

Kun globaali likviditeetti kiristyy ja rahoitusmarkkinat muuttuvat varovaisiksi, kryptomarkkinat ovat usein ensimmäisinä vetäytymässä. Solana on osa tätä laajempaa myyntiaaltoa. Vaikka institutionaaliset toimijat lanseeraavat Solanan spot ETF:iä, riskien välttely peittoaa lyhyen aikavälin odotukset.

Solanan verkko pysyy taustalla vahvana: se tarjoaa korkean suorituskyvyn, matalat transaktiomaksut ja runsaasti kehittäjiä. Silti jotkin lohkoketjun mittarit näyttävät kulumisen merkkejä. Päivittäisten transaktioiden määrä on tiettävästi pudonnut noin 50 % heinäkuun huipusta. Alhaisempi aktiivisuus voi heikentää sijoittajien kiinnostusta, vaikka teknologia olisi kunnossa

Suurilla omistajilla on merkitystä. Esimerkiksi yli 190 miljoonan dollarin edestä Solanaa siirrettiin äskettäin pörsseihin valasosoitteista. Tällaiset liikkeet luovat myyntipainetta ja säikäyttävät muita sijoittajia. Samanaikaisesti institutionaaliset sijoittajat saattavat kierrättää pääomaa pois Solanasta kohti vahvempia omaisuuseriä, kuten Bitcoinia.

Solana on yhä yksi johtavista älysopimusalustoista, mutta se kohtaa kovaa kilpailua esimerkiksi Avalanchen ja Nearin kaltaisilta verkoilta, jotka pyrkivät saamaan sijoittajien huomion. Kun riskinottohalukkuus laskee, sijoittajat suosivat usein “turvallisimpia” alustoja, ja haastajat kärsivät enemmän. Solanan tapauksessa, vaikka sen perusta on vahva, markkinat eivät tällä hetkellä ole yhtä valmiita lyömään vetoa sen lähiajan nousun puolesta.

