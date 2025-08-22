Analyytikko uskoo nousuun – XRP selvästi alle kolmen dollarin

Kirjoittaja Markku Korhonen Kirjoittaja Markku Korhonen Lue kirjoittajaa Jaa Kopioitu Yhteistyökumppanitiedonanto Yhteistyökumppanitiedonanto



Uskomme täyteen läpinäkyvyyteen lukijoillemme. Osa sisällöstämme sisältää yhteistyökumppaneidemme linkkejä, ja saatamme ansaita komissiota näiden yhteistöiden kautta. Tämä mahdollinen kompensaatio ei kuitenkaan koskaan vaikuta analyyseihimme, mielipiteisiimme tai arvosteluihimme. Toimituksellinen sisältömme on luotu erillään markkinointiyhteistöistä, ja arvosanamme pohjautuvat puhtaasti ilmoittamiimme arviointikriteereihin. Uskomme täyteen läpinäkyvyyteen lukijoillemme. Osa sisällöstämme sisältää yhteistyökumppaneidemme linkkejä, ja saatamme ansaita komissiota näiden yhteistöiden kautta. Tämä mahdollinen kompensaatio ei kuitenkaan koskaan vaikuta analyyseihimme, mielipiteisiimme tai arvosteluihimme. Toimituksellinen sisältömme on luotu erillään markkinointiyhteistöistä, ja arvosanamme pohjautuvat puhtaasti ilmoittamiimme arviointikriteereihin. Lue lisää Viimeksi päivitetty: Elokuuta 22, 2025

Ripplen kryptovaluutta XRP on laskenut viikon aikana 8 prosenttia, kun sijoittajat siirtyivät sivuun odottamaan Powellin perjantain Jackson Holen puhetta. Viimeisen kuukauden aikana sen hinta on laskenut yhteensä 18 prosenttia.

Hintojen lasku on saanut suuret sijoittajat vähentämään omistuksiaan noin 460 miljoonalla XRP:llä viikon aikana. Suuriksi sijoittajiksi lasketaan ne, joilla on 10–100 miljoonaa XRP-tokenia,

Toisaalta lompakot, joissa on 1–10 miljoonaa XRP:tä (pienemmät valaat), lisäsivät omistuksiaan yhteensä 130 miljoonalla tokenilla. Tämä kertoo ristiriitaisista odotuksista suurten XRP-omistajien keskuudessa.

Samalla yli 93 % XRP:n kierrossa olevasta tarjonnasta on ollut voitolla heinäkuun puolivälistä lähtien.

Viimeaikaisesta laskusta huolimatta haltijoiden keskimääräinen voittomarginaali pysyy yli 90 %:ssa. Merkittävää on, että keskimääräinen voitto ei ole pudonnut alle 80 %:n sitten viime marraskuun, jolloin XRP lähti jyrkkään nousuun presidentti Trumpin vaalivoiton jälkeen.

Token on saanut tukea Ripplen yli neljä vuotta kestäneen oikeustaistelun päättymisestä Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissiota (SEC) vastaan sekä Trumpin hallinnon positiivisista sääntelypäätöksistä.

Nyt kun SEC:n tapaus on ohi ja positiiviset sääntelyuutiset on jo hinnoiteltu sisään, näin korkea voitolla olevien määrä voi johtaa voimakkaaseen voittojen kotiuttamiseen, jos markkinaan osuu negatiivinen yllätys. Sijoittajien katseet ovat nyt perjantain Jackson Holen tilaisuudessa – Powellin puhe voi ratkaista, miten sijoittajat reagoivat näin suurien voittojen keskellä.

XRP hintaennuste 22.8.2025

Viimeisen vuorokauden aikana XRP:n kurssi laski useiden keskeisten tukitasojen alapuolelle. Perjantaina aamulla se on noin 2,85 dollaria. Kurssi putosi symmetrisen kolmion alemmasta rajasta, 2,95 dollarin tasosta sekä 50 päivän yksinkertaisesta liukuvasta keskiarvosta (SMA).

Mikäli 50 päivän SMA:ta ei saavuteta uudelleen, XRP voi pudota seuraavalle tukitasolle 2,78 dollariin. Alempana 2,6 dollarin taso voisi toimia ylimääräisenä tukena.

Relative Strength Index (RSI) on laskenut neutraalin tasonsa alle, mikä kertoo voimakkaasta laskupaineesta. Stochastic Oscillator (Stoch) on puolestaan siirtynyt ylimyytyyn alueeseen, mikä viittaa laskutrendin jatkumiseen – mutta myös suurempaan todennäköisyyteen tekniselle nousukorjaukselle.

Suosittu kryptoanalyytikko Ali Martinez uskoo kuitenkin nousun tulevan pian uudelleen. Martinez kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että XRP on jo nyt tuntikaavion mukaan valmis uuteen nousuun.

$XRP looks ready to rebound as the TD Sequential prints a buy on the hourly chart! pic.twitter.com/jTNQZzU8EX — Ali (@ali_charts) August 21, 2025

Lähes kaikki XRP:n omistajat ovat voitolla

XRP:n tilanne on erilainen verrattuna muihin kryptoihin, sillä se on jo noussut merkittävästi. Sen hinta on kohonnut 377 prosenttia viimeisen vuoden aikana, ja siksi 94 % sen haltijoista on voitolla.

Vuonna 2018 nähtiin vastaava tilanne, kun yli 90 % haltijoista oli voitolla, minkä jälkeen XRP:n hinta romahti yli 95 % tasolta 3,3 dollaria. Vuonna 2021 yli 90 %:n voitollisuus edelsi 85 %:n romahdusta noin 1,95 dollarista 0,3 dollariin.

Vaikka mikään ei takaa, että XRP on nyt huipussaan, data viittaa siihen, että voittojen kotiuttaminen voi ainakin rajoittaa sen tulevaa nousua. Siksi markkina voi suosia enemmän vahvoja altcoineja, jotka eivät ole vielä nousseet rajusti.

Kryptovaluutoille, kuten Ethereumille, joka on vasta saamassa kunnolla vauhtia, markkinoiden lasku ei ole yhtä huolestuttavaa. Sen hinta on noussut tänä vuonna noin 60 %, ja se on vasta hiljattain alkanut päihittää Bitcoinin.

Jos härkämarkkina jatkuu, tällaiset kryptot voivat nopeasti palauttaa vauhtinsa.

Bitcoin Hyper on kerännyt yli 10 miljoonaa dollaria

Uusi kryptoprojekti Bitcoin Hyper on Bitcoinin Layer 2 -lohkoketju, joka on suunniteltu mahdollistamaan nopeat, turvalliset ja edulliset transaktiot. Sen tavoitteena ei ole pelkästään tukea Bitcoinia arvonsäilyttäjänä, vaan myös avata uusia taloudellisia mahdollisuuksia.

Alustaan sisältyy luotettava silta, jonka kautta käyttäjät voivat siirtää $BTC:nsä turvallisesti Bitcoin Hyper -verkkoon. Siellä he voivat käyttää koko ekosysteemiä, johon voi kuulua DeFi-ratkaisuja, pelejä ja meemi-token-mahdollisuuksia.

Transaktiot raportoidaan takaisin Bitcoinin Layer 1 -verkkoon ZK-rollupien avulla, jolloin ne hyötyvät Bitcoinin turvallisuudesta ja muuttumattomuudesta.

Toinen merkittävä ero Bitcoin Hyperin ja tunnettujen altcoinien, kuten XRP:n ja Ethereumin, välillä on sen huomattavasti matalampi hinta. Esimyynnissä oleva $HYPER on kerännyt tähän mennessä 10,4 miljoonaa dollaria. Tämä on valtava summa uudelle projektille ja kertoo sijoittajien vahvasta kiinnostuksesta – mutta samalla se jättää valtavan nousuvaran.

Jos Bitcoin Hyper todella onnistuu saamaan jalansijaa ja uudelleenmäärittelemään Bitcoinin ydintehtävää, potentiaali voi olla vieläkin suurempi.

Jokaisessa syklissä vain harvat altcoinit tuottavat otsikoihin nousevia, elämää mullistavia tuottoja. Ethereum, XRP ja Solana ovat kaikki esimerkkejä. Tässä syklissä Bitcoin Hyperin käyttötarkoitus kuuluu markkinoiden lupaavimpiin, mikä voi tehdä siitä seuraavan merkittävän nousijan.