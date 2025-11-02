Miksi Tether on niin voittoisa yhtiö ja jatkuuko voittokulku?

Toimittaja Matti Laurila Toimittaja Matti Laurila Lisätietoja toimittajasta Matti asiantunteva ja kokenut toimittaja, joka on erikoistunut kryptovaluuttoihin ja lohkoketjuteknologiaan sekä talouteen. Hänen tavoitteenaan on tarjota lukijoilleen ajankohtaista ja selkeää... Lisää toimittajalta Jaa Kopioitu Viimeksi päivitetty: Marraskuuta 2, 2025

Vakaavaluuttayhtiö Tether vaikuttaa tällä hetkellä pysäyttämättömältä, sillä maailman suurin stablecoinin liikkeellelaskija on matkalla tekemään noin 15 miljardia dollaria tänä vuonna.

Luku on häkellyttävä. Se tarkoittaa 41 miljoonaa dollaria päivässä, 1,7 miljoonaa dollaria tunnissa, 28 538 dollaria minuutissa ja 475 dollaria sekunnissa — ja markkinoilla optimismi kasvaa.

Artikkeli tiivistettynä Tether on matkalla tekemään noin 15 miljardia dollaria voittoa vuonna 2025, mikä tekisi siitä mahdollisesti maailman kannattavimman yrityksen, jopa Saudi Aramcon edelle.

Yhtiö ansaitsee pääasiassa korkotuotoilla varoista, jotka kattavat sen USDT-stablecoinin — kuten valtionvelkakirjoista ja rahamarkkinarahastoista.

Tether laajentaa sijoituksiaan muun muassa Juventus-jalkapalloseuraan, Bitcoin-louhintaan, tekoälyyn ja energia-alaan.

Sen USDT ei ole saatavilla EU:ssa MiCA-sääntelyn vuoksi, mutta yhtiö suunnittelee uutta, Yhdysvaltain sääntelyä noudattavaa stablecoinia nimeltä USAT.

Kasvava kilpailu Circlelta ja Wall Streetin pankeilta sekä mahdolliset korkojen laskut voivat tulevaisuudessa heikentää Tetherin tuottoja.

Bitwisen sijoitusjohtaja Matt Hougan ennusti hiljattain, että Tetheristä voisi tulla maailman kannattavin yritys, ohittaen jopa Saudi Aramcon.

Oletuksena on, että kryptoyritys jatkaa kasvuaan hurjalla vauhdilla. Laskelmien mukaan, jos Tether säilyttäisi tulevaisuudessa 3 biljoonan dollarin arvosta varoja, sen korkotuloista saatavat tuotot ylittäisivät öljyjätin viime vuoden 120 miljardin dollarin vuosivoitot.

Tether voi ohittaa Saudi Aramcon

”Nykyisillä korkotasoilla, jos Tether hallinnoisi 3 biljoonan dollarin arvoisia varoja – mikä vastaisi noin kolmea prosenttia maailman rahavarannosta – se ohittaisi Saudi Aramcon ja nousisi historian kannattavimmaksi yritykseksi”, Hougan totesi.

Tetherin kunnianhimoiset arvostusennusteet herättivät Houganin huomion, kun uutiset kertoivat, että stablecoinin liikkeellelaskija hakee pääomaa 500 miljardin dollarin arvostuksella.

16. Norway Is So Damn Rich



In 2022, Norway's oil fund was larger than the combined wealth of the 10 richest people in the world.



It makes $1 billion per week — and holds 1.4% of the world's shares.



(Nuance: Be skeptical of individual Forbes net-worth figures) pic.twitter.com/JphAeqnKOj — George Mack (@george__mack) July 13, 2023

Tämä sijoittaisi Tetherin maailman arvokkaimpien startup-yritysten joukkoon yhdessä tekoälyn uranuurtajan OpenAI:n ja avaruusteknologiayhtiö SpaceX:n kanssa.

”OpenAI pyrkii luomaan yleisen tekoälyn ja SpaceX haluaa viedä ihmisiä Marsiin. Tether käytännössä pyörittää digitaalista rahamarkkinarahastoa.”

Houganin mukaan vertaus ei kuitenkaan ole niin kaukaa haettu, kun otetaan huomioon Tetherin markkina-asema ja kasvupotentiaali.

Stablecoinin liikkeellelaskija hallitsee lähes 100 % stablecoin-markkinoista länsimaiden ulkopuolella, mikä antaa sille hallitsevan aseman kehittyvillä markkinoilla, joissa dollarimääräiset digivaluutat ovat yhä suositumpia epävakaiden paikallisvaluuttojen sijaan.

”On täysin mahdollista, että monet kehittyvät taloudet siirtyvät käyttämään pääasiassa USDT:tä oman valuuttansa sijaan”, Hougan huomautti.

Jos näin käy, Tether voisi päätyä hallinnoimaan biljoonia dollareita ja keräämään kaikki korkotuotot.

Houganin positiivinen näkemys Tetheristä heijastaa laajempaa ajatusta niistä valtavista markkinoista, joita digitaaliset omaisuuserät pyrkivät mullistamaan.

Hän havainnollisti tätä esimerkillä Bitcoinista, jonka markkina-arvo on tällä hetkellä 2,3 biljoonaa dollaria – suunnilleen sama kuin Amazonin.

Siinä missä Amazon palvelee päivittäin miljoonia asiakkaita, Bitcoinin arvo perustuu sen kilpailuun kullan kanssa – 25 biljoonan dollarin omaisuusluokan kanssa.

”Jotta yritys, joka pyrkii syrjäyttämään Amazonin, olisi 2,3 biljoonan dollarin arvoinen, sen pitäisi vallata koko markkina ja ajaa seattlelainen jätti konkurssiin”, Hougan selitti.

Sama logiikka pätee stablecoineihin ja perinteisiin maksujärjestelmiin, joita ne voisivat mahdollisesti korvata.

Houganin viittaamien konsulttiyhtiö McKinseyn tietojen mukaan maailmanlaajuinen maksuliikenne käsittelee vuosittain 3,4 biljoonaa tapahtumaa, joiden kokonaisarvo on 1,8 kvadriljoonaa dollaria.

Onko Tetherin toiminta kestävällä pohjalla?

Mutta tässä kohtaa on syytä esittää suuria kysymyksiä. Onko Tetherin nousu kestävää? Mikä tekee tästä liiketoiminnasta niin kannattavaa? Ja miten yhtiö aikoo käyttää kaiken tämän käteisen?

Tether, unstoppable tech for a stable society pic.twitter.com/n5umvQ2yS9 — Paolo Ardoino 🤖 (@paoloardoino) October 27, 2025

Miten Tether tekee rahaa

Tether laskee liikkeeseen USDT-stablecoinia, joka on sidottu yksi yhteen Yhdysvaltain dollarin kanssa. Se on maailman kolmanneksi suurin digivaluutta, jonka markkina-arvo on 183,2 miljardia dollaria — kasvua 50 % vuoden takaiseen verrattuna.

Yhtiön mukaan jokainen USDT-yksikkö on katettu matalariskisillä tuottoa tuottavilla varoilla — kuten Yhdysvaltain valtionvelkakirjoilla, rahamarkkinarahastoilla ja käteisvastaavilla. Koronaviruspandemian aikana nousseet korot tekivät tästä erittäin tuottoisaa.

Vaikka huomio usein kohdistuu yrityksiin, kuten MicroStrategy ja Metaplanet, myös Tether on merkittävä Bitcoinin omistaja. BitcoinTreasuries.net-sivuston mukaan yksityinen yritys omistaa 87 475 BTC:tä, joiden arvo on tätä kirjoittaessa lähes 10 miljardia dollaria.

Tetherin toimitusjohtaja Paolo Ardoino on kuvannut yhtiönsä kannattavuutta “erittäin harvinaiseksi” — ja jos luvut pitävät paikkansa, hän on oikeassa. Koska yhtiötä ei ole listattu pörssiin, lukujen todentaminen on vaikeaa.

Vaikka yhtiö ei kärsi kassakriisistä, raporttien mukaan Tether aikoo kerätä 20 miljardia dollaria 3 %:n osuutta varten. Tämä nostaisi sen arvoksi noin 500 miljardia dollaria. Tämä olisi enemmän kuin Netflixillä tai Samsungilla, ja lähes samalla tasolla kuin perinteiset rahoitusjätit, kuten Mastercard.

Mihin Tether käyttää voittojaan?

Bitcoinin lisäksi Tetherin sijoitussalkku on alkanut laajentua. Tether omistaa nyt osuuden italialaisesta jalkapalloseura Juventusista, ollen sen toiseksi suurin osakkeenomistaja. Ardoino on vihjannut haluavansa omistaa koko seuran.

Tether on sijoittanut myös Bitcoin-louhintayrityksiin ja lohkoketjuanalytiikkaan, muun muassa Crystal Intelligence -yhtiön kautta. Erillisesti Ardoino kertoi, että mahdollinen varainkeruu “valitulta ryhmältä” huippusijoittajia voisi auttaa yritystä laajentumaan useille uusille aloille, mukaan lukien “tekoäly, hyödykekauppa, energia, viestintä ja media”.

Onko Tetherin kannattavuus kestävää?

Tämä on 15 miljardin dollarin kysymys.

Tällä hetkellä Tether on kiistaton markkinajohtaja stablecoin-markkinassa — erityisesti kehittyvissä talouksissa, jotka etsivät pääsyä digitaalisin dollareihin.

USDT ei ole saatavilla Euroopan unionissa, koska se ei täytä alueen Markets in Cryptoassets Regulation -sääntelyn (tunnetaan myös nimellä MiCA) vaatimuksia. Tämä sulkee pois 450 miljoonan ihmisen markkinat.

Tether suunnittelee myös uuden stablecoinin lanseerausta erityisesti Yhdysvaltain markkinoille. Tällä digitaalisella omaisuudella, nimeltään USAT, pyritään noudattamaan Yhdysvaltojen sääntelyä.

Tulevaisuutta ajatellen yksi suurimmista uhkista yhtiön jatkuvalle kannattavuudelle on kasvava kilpailu muilta stablecoinien liikkeellelaskijoilta. Tällä hetkellä lähin kilpailija on Circle, mutta USDC:n markkina-arvo on paljon pienempi — 76 miljardia dollaria. Mutta GENIUS-lain jälkeen todellinen uhka saattaa tulla perinteisiltä finanssialan toimijoilta, jotka aikovat lanseerata omia stablecoinejaan. Kuten Cryptonews raportoi aiemmin tässä kuussa, yhdeksän Wall Streetin pankkijättiä on yhdistänyt voimansa työstääkseen yhteistä G7-valuuttoihin sidottua stablecoinia.

Lisäksi on puhuttava suuresta asiasta: Yhdysvaltain keskuspankki on nyt tilanteessa, jossa se todennäköisesti alkaa laskea korkoja yhä useammin — Donald Trumpin painostaessa keskuspankin pääjohtajaa Jerome Powellia. Ajan myötä tämä vähentää tuottoja, joita Tether saa USDT:n liikkeessä olevan määrän takaavista varoista. Matalammat tuotot tarkoittavat, että yhtiön jättivoitot voivat kasvaa vain, jos Tetherin markkina-arvo jatkaa kiihtymistään.