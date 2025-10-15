Ripple Swell tapahtuma voi nostaa XRP:n kohti 6 dollaria

Ripplen Swell 2025 -tapahtuma on vain kolmen viikon päässä, ja jos aiemmista sykleistä voi päätellä jotain, se voi toimia katalysaattorina lyhyen aikavälin nousulle XRP:n hinnassa.

Tapahtuma järjestetään marraskuun alussa, ja se kokoaa yhteen huippujohtajia maksuliikenteen ja rahoitusalan yrityksistä.

Ripple Swell is our most important event of the year, and this November it returns to NYC.🗽



Swell is where leaders in crypto, payments, banking and policy come together to discuss what’s ahead for the future of finance.



Vahvistettuihin puhujihin kuuluvat muun muassa Nasdaqin toimitusjohtaja Adena Friedman sekä digitaalisten omaisuuserien johtajat BlackRockilta, Citiltä, Fidelityltä ja CME Groupilta.

Ripple esittelee 4. marraskuuta suorassa lähetyksessä stablecoineihin perustuvia maksuja XRP Ledgerissä. Tämän jälkeen Brad Garlinghouse pitää pääpuheenvuoron yrityksen seuraavista askeleista.

Stablecoinit ovat likvidejä omaisuuseriä, jotka kulkevat käsi kädessä tokenisaation kanssa. Niiden avulla tokenisoidut Yhdysvaltain valtionvelkakirjat, laskut ja rahastot voidaan selvittää käteisvaroja vasten. XRPL-verkossa stablecoinien markkina-arvo on noin 287 miljoonaa dollaria, ja se on noussut noin 37 % viimeisen 30 päivän aikana – erittäin suuri kasvu.

Vielä parempaa on se, ettei tämä kasvu tapahdu tyhjiössä; Ripplen oma RLUSD-stablecoin on laajentunut 839,6 miljoonan dollarin arvoiseksi liikkeessä olevaksi kokonaismääräksi tuetuissa ketjuissa. Tämä tukee näkemystä siitä, että RLUSD tarjoaa institutionaalisen tason sääntely-yhteensopivuuden, lunastusmahdollisuuden ja jäljitettävyyden.

XRP on palannut 2,5 dollariin ja nousua on tullut pari prosenttia viimeisen 24 tunnin aikana, mutta Swellin lähestyessä pinnan alla voi olla käynnissä uutta nousumomentumia.

XRP hintaennuste 15.10.2025

Päiväkaaviossa XRP:n kurssi muodostaa symmetristä kolmiokuviota, mikä viittaa konsolidoitumisvaiheeseen ennen seuraavaa suurta liikettä.

Perjantain äkillinen romahdus vei hinnan hetkellisesti tärkeälle tukitasolle 1,80 dollaria, joka piti hyvin, kun ostajat astuivat nopeasti mukaan — vahvistaen sen merkityksen.

Jos laskupaine palaa, tätä tasoa kannattaa tarkkailla.

Kuitenkin tuleva Swell-konferenssi voi muuttaa tilanteen täysin, jos Ripple julkistaa uusia aloitteita, jotka vauhdittavat ekosysteemin kasvua ja käyttöönottoa.

Puhkeaminen yli 3 dollarin tason vahvistaisi irtautumisen kolmiosta ja avaisi mahdollisuuden kohti 6 dollarin tasoa tulevien kuukausien aikana.

Niin kauan kuin XRP pysyy trendilinjan tuen yläpuolella, asetelma tukee noususuuntaista XRP-hintaennustetta.

Teknologiayhtiö Webus suunnittelee XRPL-bonusohjelmaa

Webus International Limited on kertonut suunnittelevansa tokenisoitua matkustusbonusten vaihtoalustaa, joka käyttää XRP-stablecoinia rajat ylittävien palkintopisteiden siirtoihin.

Hanke tähtää 20 miljardin dollarin globaaliin kanta-asiakasmarkkinaan ja pyrkii helpottamaan matkustajien mahdollisuuksia käyttää ja vaihtaa palkintoja eri lentoyhtiöiden, hotelliketjujen ja liikenneverkostojen välillä.

New Yorkissa sijaitseva yhtiö kertoi, että alusta yhdistää lohkoketjutokenisaation ja XRP-pohjaisen selvitysjärjestelmän vakauden. Tavoitteena on tarjota käyttäjille nopeampi, edullisempi ja läpinäkyvämpi tapa lunastaa ja muuntaa kanta-asiakaspisteitä eri ohjelmien välillä.

Enemmänkin Aasiassa toiminut yhtiö on hiljattain siirtänyt pääkonttorinsa New Yorkiin, jo on panostanut viime kuukausina tiiviisti yhteistyöhön Ripplen kanssa. Yhtiö ilmoitti heinäkuun alussa allekirjoittaneensa ehdollisen arvopapereiden osto­sopimuksen Ripple Strategy Holdingsin kanssa koskien seniorilimiittimuotoista oman pääoman ehtoista luottolinjaa, jonka arvo voi olla enintään 100 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria.

Elokuussa yhtiö ilmoitti, että sen Wetour-mobiiliverkkopalvelu on ottanut käyttöön XRP-tokenin ja Ripple USD (RLUSD) -stablecoinin maksutukena. Matkustajat voivat nyt käyttää XRP-tokenia ja RLUSD:ia saadakseen tuotekoodeja ja kampanjakuponkeja, ja jokainen kryptomaksu sidotaan automaattisesti käyttäjän tilietuihin ja aktiivisuusprofiiliin. Päivitys mahdollistaa nopeamman maksuprosessin ja sujuvamman maksujen selvityksen Wetourin premium-luokan kuljettaja-, tilausajo- ja erikoiselämysten palvelualueilla.

Webus tavoittelee kanta-asiakasmarkkinan yhteinäistämistä lohkoketjussa XRP:n avulla

Webusin mukaan kanta-asiakasmarkkina on edelleen suuri, mutta pirstaleinen. Monet palkinnot eivät ole käytettävissä oman verkostonsa ulkopuolella, mikä rajoittaa niiden arvoa. Uusi alusta pyrkii ratkaisemaan ongelman luomalla yhteentoimivuutta kanta-asiakasjärjestelmien välille ja mahdollistamalla reaaliaikaiset muunnokset XRP-stablecoinien avulla.

Lohkoketjuteknologian käyttö odotetaan parantavan likviditeettiä ja läpinäkyvyyttä samalla kun se vähentää siirtokustannuksia. Yhdistämällä useita matkailu- ja majoitusalan palveluntarjoajia, alusta tekee kanta-asiakasohjelmista käyttäjille entistä käytännöllisempiä ja arvokkaampia.

Kehitystyö etenee vaiheittain noudattaen sääntelyvaatimuksia. Webus valmistelee pilottiohjelmia yhteistyössä matkailukumppaneiden kanssa Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa testatakseen vaihto- ja selvitysjärjestelmiä. Laajempaa käyttöönottoa suunnitellaan pilottien ja sääntelykehysten valmistumisen jälkeen.

Ensimmäisessä vaiheessa keskitytään ydininfrastruktuurin rakentamiseen ja stablecoin-maksujen testaamiseen todellisissa matkustustilanteissa. Tulevissa vaiheissa laajennetaan pääsyä alustalle ja yhdistetään lisää brändejä maailmanlaajuisesti.

