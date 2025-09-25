4 000 $:n tuki pitää – Ethereum tähyää kohti 10 000 dollaria

Kryptovaluutta Ethereum on jo rikkonut aiemman kaikkien aikojen huippuhintansa tässä syklissä, ja 10 000 dollarin Ethereum-hintaennuste on siirtymässä spekulaatiosta mahdollisuudeksi altcoin-kauden kiihtyessä.

Pelin muuttanut Pectra-päivitys sytytti Ethereumin viimeisimmän nousun – ja vauhti ei ole hiipunut.

Nyt huippuanalyytikot, kuten Ted Pillows, jota seuraa yli 200 000 kryptotreidaajaa X:ssä, osoittavat uusia teknisiä asetelmia, jotka voivat nostaa ETH:n vielä korkeammalle tulevien viikkojen aikana.

$ETH is going above $10,000 this cycle.



But before that, a correction will happen, and right now, it's happening.



I think ETH could drop towards the $3,600-$3,800 level before a reversal and a new ATH. pic.twitter.com/Yy87rjHVAB — Ted (@TedPillows) September 23, 2025

Pillowsin mukaan Ethereumin seuraava suuri nousu on jo alkanut.

Kun tämä sykli saavuttaa ‘Euforia’-vaiheen, ETH voi olla hyvinkin matkalla kohti 10 000 dollaria – ja viimeaikaiset ETF-rahavirrat tukevat tätä näkemystä.

Viime viikon markkinalaskusta huolimatta Ethereum-sidonnaiset ETF:t keräsivät lähes 560 miljoonaa dollaria nettovirtoina – selkeä merkki siitä, että älykkäät sijoittajat kasaavat varoja ennen seuraavaa nousupyrähdystä.

Ethereum-hintaennuste 25.9.2025

Ethereum (ETH) liikkuu parhaillaan hieman 4 000 dollarin yläpuolella. Laskua on kuitenkin tullut hiljattain saavutetusta 4 956 dollarin huipustaan tässä syklissä.

Tämä korjaus toi Ethereumin kurssin takaisin tärkeälle lyhyen aikavälin tasolle – 4 000 dollarin kohdalle.

Jos härät onnistuvat pitämään tämän tason ja palauttamaan vauhdin, läpimurto yli 5 000 dollarin voisi olla jälleen mahdollinen, avaten tien kohti odotettua 10 000 dollarin tavoitetta myöhemmin tässä syklissä.

Kuitenkin, jos ETH putoaa alle 4 000 dollarin, seuraava kriittinen taso tarkkailtavaksi on 3 500 dollarin tukivyöhyke, joka toimi vahvana kasausalueena aiemmin tässä nousussa. Tälle tasolle putoaminen voisi avata paikan ostaa Ethereumia.

Pomppu 3 500 dollarista voisi silti säilyttää laajemman nousurakenteen, erityisesti kun altcoin-kausi on nyt käynnissä ja makrotason katalyytit, kuten Fedin koronlaskut, tukevat riskisijoituksia.

RSI on laskenut alle 40:n, mikä viittaa ylimyytyihin olosuhteisiin, kun taas MACD on yhä negatiivinen – viitaten siihen, että nykyinen korjaus voi olla pian ohi.

Jos ETH saa takaisin voimaa, tämä voi merkitä seuraavan räjähdysmäisen nousuvaiheen alkua.

Bitcoin- ja Ethereum ETF:t kokivat suuret menetykset

Bitcoin- ja Ethereum ETF:t kirjauttivat yhteensä 244 miljoonan dollarin ulosvirtaukset 23. syyskuuta, mikä merkitsi toista peräkkäistä päivää sijoittajavetäytymisille.

Tämä seurasi edellisen päivän jyrkkää 439 miljoonan dollarin poistumaa, kun sijoittajat reagoivat Yhdysvaltain keskuspankin tuoreeseen koronlaskuun ja lähestyviin inflaatiolukuihin.

ETF-virtaukset korostavat sijoittajien varovaisuutta Bitcoinin ja Ethereumin kohdalla

SoSoValuen tietojen mukaan Bitcoin spot ETF:t kokivat maanantaina 103,6 miljoonan dollarin nettoulosvirtauksen.

BTC ETF -analytiikka 23. syyskuuta Lähde: SoSoValue

Fidelityn FBTC johti ulosvirtauksia 75,6 miljoonalla dollarilla, ja ARK 21Sharesin ARKB seurasi 27,9 miljoonan dollarin laskulla.

Vastapainona BlackRockin lippulaiva IBIT keräsi maltilliset 2,5 miljoonan dollarin sisäänvirtaukset, kun taas Invescon BTCO kirjasi päivän suurimman 10 miljoonan dollarin sisäänvirtauksen.

Grayscalen GBTC sekä VanEckin HODL ja Valkyrien BRRR eivät raportoineet merkittäviä nettovirtoja.

Ethereum ETF:t kokivat vieläkin rajummat lunastukset – yhdessä päivässä ulos virtasi 140,7 miljoonaa dollaria. Fidelityn FETH vastasi suurimmasta osuudesta, 63,4 miljoonan dollarin ulosvirtauksella, ja Grayscalen ETH-rahasto menetti 36,4 miljoonaa dollaria.

Bitwisen ETHW koki myös suuria ulosvirtauksia, yhteensä 23,9 miljoonaa dollaria, kun taas Grayscalen ETHE kirjasi 17,1 miljoonan dollarin lunastukset.

BlackRockin ETHA ja VanEckin ETHV pysyivät muuttumattomina, kun taas Franklinin, 21Sharesin ja Invescon pienemmät rahastot eivät osoittaneet merkittäviä muutoksia.

Edellisenä päivänä, 22. syyskuuta, Bitcoin-tuotteet menettivät 363 miljoonaa dollaria yhdessä sessiossa, joista Fidelityn FBTC vastasi 276,7 miljoonasta dollarista.

Saman päivän aikana Ethereum-rahastoista vedettiin 76 miljoonaa dollaria, jälleen Fidelityn FETH:n johdolla, lisäksi Bitwisen ja BlackRockin ETHA:n lunastusten myötä.

Spot ETF:t keränneet jo merkittäviä osuuksia

23. syyskuuta mennessä Bitcoin spot ETF:illä oli hallussaan 147,2 miljardin dollarin nettovarallisuus, mikä vastaa 6,6 prosenttia kryptovaluutan koko markkina-arvosta. Kumulatiiviset sisäänvirtaukset ovat 57,25 miljardia dollaria.

Ethereum spot ETF:ien nettovarallisuus oli 27,5 miljardia dollaria, mikä edustaa 5,45 prosenttia koko ETH-markkinasta. Kumulatiiviset sisäänvirtaukset olivat 13,7 miljardia dollaria.

Nämä ulosvirtaukset tapahtuvat vain viikko sen jälkeen, kun digitaalisten omaisuuserien tuotteet kirjasivat lähes 1,9 miljardin dollarin sisäänvirtaukset, CoinSharesin tietojen mukaan.

Tuo ryntäys seurasi Yhdysvaltain keskuspankin vuoden 2025 ensimmäistä koronlaskua, joka kasvatti sijoittajakysyntää kryptovaluuttoihin huolimatta varovaisista viesteistä päättäjiltä.

Bitcoin-rahastot keräsivät viikon aikana 977 miljoonaa dollaria, kun taas Ethereum-tuotteet houkuttelivat 772 miljoonaa dollaria, asettaen uuden vuosiennätyksen Ether-tuotteiden osalta: 12,6 miljardia dollaria tähän mennessä.

Markkinadata osoittaa, että sijoittajien asemoituminen on edelleen herkkää makrotaloudellisille signaaleille.

Analyytikot huomauttavat, että ETF-virtaukset ja johdannaisten vipuvaikutus ovat edelleen keskeisiä mittareita, kun markkinat arvioivat keskuspankin linjaa ja tulevia inflaatiolukuja.

BlackRockin Bitcoin ETF:t johtavat 260 miljoonan dollarin tulospiikkiä – Ethereum tuo 42 miljoonaa

Bitcoin- ja Ethereum ETF:t ovat saavuttaneet laajaa menestystä viime vuosien aikana.

BlackRockin Bitcoin- ja Ethereum-pörssinoteeratut rahastot tuottavat nyt yli 260 miljoonaa dollaria vuodessa, mikä osoittaa, että digitaalisten omaisuuserien tuotteista on tullut merkittävä tulonlähde maailman suurimmalle varainhoitajalle.

🚀 BlackRock generates $260 million annually from Bitcoin and Ether ETFs as Wall Street institutional adoption reaches new heights.#Bitcoin #Ethereumhttps://t.co/0dAGyws3jZ — Cryptonews.com (@cryptonews) September 23, 2025

Onchain Foundationin tutkimusjohtaja Leon Waidmannin mukaan BlackRockin Bitcoin ETF:t vastaavat 218 miljoonasta dollarista, kun taas Ethereum-tuotteet tuovat 42 miljoonaa dollaria.

“Tämä ei ole enää kokeilua”, Waidmann sanoi ja totesi, että yhtiö on muuttanut kryptorahastot vakaaksi tulonlähteeksi samalla tasolla kuin perinteiset rahoitustuotteet.

Analyytikot uskovat, että BlackRockin menestys asettaa vertailuarvon eläkerahastoille, valtiollisille sijoitusrahastoille ja vakuutusyhtiöille, jotka harkitsevat altistumista digitaalisille omaisuuksille.

Bloombergin vanhempi ETF-analyytikko Eric Balchunas korosti kryptorahastojen rakenteellisia etuja: välitön saatavuus, alhaiset kustannukset, tuottomahdollisuus, sääntelysuoja ja nimettömyys – etuja, joista kaikkia ei liitetä suoraan tokenien omistamiseen.

ETFs have everything tokens offer: instant access, miniscule costs, flexibility, yield (you can totally lend out ETFs). But with added benefits that tokens don't have: regulatory protections (huge), anonymity and a 1-800 number *immediately mutes conversation lol* https://t.co/5wpM79aEmw — Eric Balchunas (@EricBalchunas) September 24, 2025

Markkinatilanne on edelleen ristiriitainen. Bitcoinin hinta oli maanantaina 113 717 dollaria, noussut 0,9 % viimeisen 24 tunnin aikana, mutta pysyi tiukassa vaihteluvälissä 111 369–113 301 dollarin välillä.

Ethereum laski 0,4 % hintaan 4 173,88 dollaria, mikä merkitsi 7,1 % laskua viikon aikana. Lyhyen aikavälin heilahteluista huolimatta jotkut alan johtajat näkevät kasvavan institutionaalisen kysynnän pitkän aikavälin hintaveturina.

Strategyn Michael Saylor sanoi CNBC:lle, että ETF:t ja yritykset ostavat yhdessä enemmän Bitcoinia kuin louhijat tuottavat päivittäin, mikä luo jatkuvaa nousupainetta. Citigroup sen sijaan suhtautuu Ethereum-markkinaan varovaisesti ja ennustaa uutistoimisto Reutersin mukaan vuoden loppuun 4 300 dollarin hintatavoitetta – huomattavasti alle elokuun kaikkien aikojen huipun, 4 953 dollarin.

