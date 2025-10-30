Bitwisen Hougan: XRP ETF tulee olemaan miljardibisnes

Kryptovaluutta XRP laski 2,63 dollarista 2,59 dollariin seuraten epäonnistunutta nouruyritystä 2,67 dollarin vyöhykkeen yläpuolelle. Hylkäyksen aikana kaupankäyntivolyymi nousi jyrkästi noin 392,6 miljoonaan tokeniin — noin 658 % yli viimeaikaisen keskiarvon.

Fedin 25 korkopisteen lasku tasolle 3,75–4,00 % vastasi markkinoiden odotuksia, mutta puheenjohtaja Powellin kommentit tulevista, “dataan perustuvista” päätöksistä hillitsivät markkinaintoa. Vaikka Bitcoin ja Solana kokivat hetkellisen piikin ilmoituksen jälkeen, suurin osa suurista altcoineista, mukaan lukien Ripple, on pysähtynyt likviditeettiolosuhteiden ja makrotaloudellisten signaalien uudelleenkalibroinnin vuoksi.

Ripplen tokenin hintakehitys on kriittisessä Fibonacci-vyöhykkeessä sen jälkeen, kun impulssiaalto huipentui noin 2,66 dollariin ja sitä seurasi korjausliike alaspäin.

Markkinaosapuolet valmistautuvat nyt joko romahdukseen takaisin noin 2,50 dollarin kysyntävyöhykkeelle tai raketointiin 78,6 % Fibonacci-tason yläpuolelle, 2,6552 dollariin.

Markkinadata osoittaa, että XRP on liikkunut kysyntäalueella noin 2,56–2,61 dollarin välillä, mikä vastaa 38,2 % – 100 % Fibonacci-palautustasoja.

XRP Analysis – Interesting move. I expect a potential reversal at ~2.5151, with my buy limit placed slightly above that level. The current upward move feels a bit extended, but unless price breaks above 2.6552, I’ll maintain my buy limit and continue monitoring.#XRP #Altcoins pic.twitter.com/vU3CycfzDc — Where Lambo? (@D36900Daniel) October 29, 2025

Analyytikot viittaavat myös muodostuvaan nousevaan trendilinjaan, joka osoittaa kohti 2,63–2,65 dollarin tasoa, mikä viittaa siihen, että nousuvauhti on kiihtymässä ja mahdollistaa läpimurron.

XRP ETF “helposti miljardibisnes”

Vaikka suuri osa kryptoteollisuudesta ei suhtaudu suopeasti XRP:hen, Matt Hougan ennustaa Ripplen kryptovaluutalle näyttävää debyyttiä.

Bitwisen sijoitusjohtaja kertoi DL Newsille, että XRP:hen perustuva pörssinoteerattu rahasto (ETF) tulee “helposti” kasvamaan miljardin dollarin suuruiseksi jo ensimmäisten kuukausien aikana — ylittäen reippaasti skeptikoiden odotukset.

“XRP:tä aliarvioidaan, koska kryptoyhteisön keskimääräinen mielipide siitä on melko negatiivinen”, Hougan sanoi. “Mutta mikä ajaa rahavirtoja? Se, että joukko ihmisiä ostaa kyseistä omaisuuserää. XRP-armeija on myös äärimmäisen optimistinen ja rakastaa sitä.”

Tällä hetkellä SEC:n käsittelyssä on noin 20 ETF -hakemusta. Tämä on hieman vähemmän kuin Bitcoinilla ja Solanalla, joilla on 23 hakemusta. Ethereumilla hakemuksia on puolestaan 16, Bloombergin ETF-asiantuntijan Eric Balchunasin mukaan.

XRP peeps rn (don’t worry you’ll get your turn!) pic.twitter.com/da3sqg73Kq — Eric Balchunas (@EricBalchunas) October 27, 2025

Balchunas ennustaa, että seuraavan 12 kuukauden aikana ETF:iä sisältävien kryptovaluuttojen määrä, joita on tällä hetkellä alle viisi, tulee nousemaan yli kahteensataan.

Vasta eilen syntyi kolme uutta ETF:iä, joista yksi oli uusi Bitwise Solana ETF, joka teki näyttävän avauksen.

Varakkaat sijoittajat ovat jo alkaneet ostaa XRP:tä suurissa määrin. Santimentin mukaan niin sanotut “valaat” ovat ostaneet lähes 560 miljoonan dollarin arvosta Ripplen kryptoa viimeisen viikon aikana. Ostot ajoittuvat samaan aikaan, kun kolmen XRP ETF -hakemuksen määräajat päättyvät SEC:ssä.

Western Union valitsi Solanan XRP:n sijaan

Äskettäinen ilmoitus, jonka mukaan Western Union, maailman suurin rahansiirtopalvelu, on valinnut Solanan XRP:n sijaan maksujen selvitysketjuksi, on herättänyt epäilyksiä Ripplen pitkään markkinoiman käyttötarkoituksen hyväksynnästä.

Western Union käytti vuosia Ripplen teknologian testaamiseen ja ajoi jopa pilottihankkeita XRP:n kanssa rajat ylittäviin maksuihin vuodesta 2015 alkaen.

Vuosikymmenen kokeilujen jälkeen Western Unionin toimitusjohtaja Devin McGranahan sanoi eilen, että he arvioivat kaiken: “nopeuden, kustannukset, luotettavuuden – ja yksi ketju nousi ylitse muiden: Solana.”

"For 175 years, we've been connecting people, moving $150 billion a year. Digital assets is the next evolution.



We looked at alternatives, and came to the conclusion that Solana was the right choice."



– Devin McGranahan, CEO, Western Union pic.twitter.com/8ni2b47ktk — Solana (@solana) October 28, 2025

Jos yksi maailman vanhimmista maksujärjestelmistä (yli 170 vuotta vanha) siirtyy lohkoketjuun ja Ripple, joka on aina profiloitunut instituutioille suunnattuna lohkoketjuna, jää tästä pois, XRP:n omistajien voi olla syytä tarkastella uskollisuuttaan uudelleen.

TD (Tom DeMark) Sequential -indikaattori, joka on ollut poikkeuksellisen tarkka trendikäänteiden ennustamisessa viime kuukausina, vilkkuu nyt myyntisignaalia.

The TD Sequential has been remarkably accurate at spotting $XRP trend reversals over the past three months.



It now flashes a sell signal! pic.twitter.com/rZqKU12cAF — Ali (@ali_charts) October 29, 2025

XRP hintaennuste 30.10.2025

XRP/USD 4 tunnin kaavio paljastaa selkeän nousevan kanavan, jota korostavat mustat trendilinjat, ja XRP:n kurssi on liikkunut tämän nousurakenteen sisällä johdonmukaisesti lokakuun 11. päivän romahduksen jälkeisestä pohjasta (noin 2,15 dollaria) lähtien.

Viimeaikainen hintakehitys näyttää nousevan kiilan mallin lähellä kanavan ylärajaa, mikä viittaa tyypillisesti heikkenevään vauhtiin huolimatta jatkuvasta nousuvireestä.

Lähde: TradingView

RSI-indikaattori lukemalla 60,39 vahvistaa tämän: hinta on neutraalin ja nousujohteisen alueen välillä, mutta ei vielä yliostettu, mikä jättää tilaa lisänousulle, jos ostopaine voimistuu.

Jos XRP onnistuu kääntämään vastustason tueksi, se voi palata 3,3245 dollarin tasolle, mikä tarkoittaisi noin 12,27 % nousupotentiaalia nykyisestä tasosta ja tähän väliin hyvää paikkaa ostaa XRP:tä.

