Nouseeko Solana kohti 250 dollaria? ETF-hyväksyntä SEC:ltä

Suosittu kryptovaluutta Solana on palannut kuin ei olisi koskaan poissa ollutkaan. Yhdysvaltain SEC on virallisesti hyväksynyt ETF-rahastot Solanalle, Litecoinille ja Hederalle. Hyväksynnät on annettu, vaikka hallituksen sulku on jatkunut jo neljä viikkoa.

Bitwisen Solana Staking ETF aloitti kaupankäynnin NYSE Arca -pörssissä eilen tiistaina. Kyseessä on ensimmäinen Yhdysvalloissa listattu ETP, jolla on täysi spot-altistus SOL:iin. Eikä tämä todennäköisesti jää viimeiseksi. VanEck on juuri jättänyt kuudennen muutosehdotuksensa omasta Solana ETF:stään, mikä viittaa siihen, että hyväksyntä saattaa olla tulossa pian.

Stablecoinien markkina-arvo saavutti uuden ennätyksen Solana-lohkoketjussa

Lokakuun 14. päivänä Solanan stablecoinien markkina-arvo nousi uuteen ennätykseen 16,25 miljardin dollarin tasolle. Tämä on valtava harppaus verrattuna vuoden alun viiteen miljardiin – yli 200 %:n kasvu.

Kun stablecoineja on Solanassa ennätysmäärä, se tarkoittaa, että verkkoon virtaa paljon oikeaa rahaa. Enemmän USDC:tä ja USDT:tä Solanassa tarkoittaa enemmän kaupankäyntiä, enemmän DeFi-käyttöä ja enemmän ihmisiä, jotka valitsevat Solanan muiden ketjujen sijaan.

Vaikka SOL:n hinta on viime aikoina ollut hidas ja vähän tylsä, tämä on silti erittäin positiivinen merkki. Ekosysteemi kasvaa, likviditeetti lisääntyy ja yleinen luottamus Solanaan vahvistuu.

Western Unionin stablecoin tulossa Solana-lohkoketjuun

Western Union aikoo lanseerata dollarilla vakaasti tuetun stablecoinin Solanan verkossa, avaten uuden kanavan, jonka kautta sen globaalit asiakkaat voivat siirtää rahaa pienemmillä kuluilla ja nopeammin.

Yritys, joka rakensi ensimmäisen mannertenvälisen lennätinlinjan vuonna 1861, muokkaa nyt verkostoaan digiaikaan, jossa tapahtumat selvitetään sekunneissa ja ne ovat käynnissä ympäri vuorokauden.

Tiistaina julkaistussa tiedotteessaan Western Union ilmoitti, että sen US Dollar Payment Token (USDPT) tullaan liikkeellelaskemaan Anchorage Digital Bankin toimesta ja sen odotetaan lanseerattavan vuoden 2026 ensimmäisellä puoliskolla.

Western Unionin mukaan käyttäjät pääsevät käsiksi digitaaliseen varaan kumppanipörssien kautta, ja voivat sen jälkeen siirtää arvoa kansainvälisesti ilman altistumista valuuttakurssien vaihtelulle tai pankkien viivästyksille.

Western Union panostaa lohkoketjuun leikatakseen kansainvälisten siirtojen kuluja

Yhtiön johtajat esittivät siirron paluuna juurille – ihmisten yhdistämistä teknologian avulla, nyt vain uusilla raideilla.

Western Unionin toimitusjohtaja Devin McGranahan totesi, että siirtyminen digitaalisiin varoihin on seuraava luku 175-vuotisessa pyrkimyksessä tehdä rahansiirrosta yksinkertaisempaa ja luotettavampaa.

Solana tarjoaa projektille suuren kapasiteetin ja alhaiset transaktiokulut – kriittisiä ominaisuuksia rahalähetyksissä, joissa jokainen sentti merkitsee. Julkisen ketjun kautta tapahtuva selvitys lyhentää aikaa asiakkaan lähetyskäskyn ja vastaanottajan rahojen välillä, samalla parantaen läpinäkyvyyttä sääntelyn ja tilityksen näkökulmasta.

Jos käyttöaste kasvaa, yritys voisi vauhdittaa stablecoinien yleistymistä arkipäiväisessä maksuliikenteessä. Stablecoinit muodostavat jo satojen miljardien markkinan, mutta suuri osa volyymista tapahtuu edelleen kaupankäyntialustoilla. Western Unionin kanava voisi tuoda tokenisoidut dollarit osaksi päivittäisiä siirtoja, laskujen maksua ja rajat ylittävää kaupankäyntiä.

Globaalit maksuyhtiöt kilpailevat selvitysaikojen lyhentämisestä on-chain-dollareilla

Anchorage Digital Bank toimii liikkeellelaskijana, tarjoten liittovaltion hyväksymän kehyksen säilytykselle ja reservien hallinnalle.

Poliittiset linjaukset ovat kannustaneet liikkeellelaskijoita pitämään varat käteisenä ja lyhytaikaisina valtion velkakirjoina, mikä tukee hintavakautta ja lunastettavuutta.

Kilpailu kiristyy. PayPal lanseerasi dollarivakaavaluutan yhdessä Paxosin kanssa vuonna 2023 ja integroi sen omaan rahansiirtosovellukseensa. MoneyGram julkaisi lompakon, jolla voi vastaanottaa ja säilyttää USDC:tä. Pankkivetoiset verkostot testaavat stablecoin-maksuja kansainvälisiin siirtoihin, tavoitteenaan lyhentää selvityssyklejä ja vähentää riippuvuutta korrespondenttipankkitoiminnasta.

Lompakkokumppanuudet mahdollistavat tokenien vaihdon paikalliseksi valuutaksi ilman tiliä

Western Union rakentaa myös digitaalista omaisuusverkkoa lompakkopalveluiden tarjoajien kanssa, jotta ei-asiakkaat voivat vaihtaa tokeneita paikalliseksi valuutaksi sen myymäläverkoston kautta. Tämä lähestymistapa pyrkii yhdistämään on-chain-arvon käteisnostomahdollisuuteen alueilla, joilla pankkipalvelut ovat heikosti saatavilla ja käteinen on yhä hallitsevaa.

Yritys on pilotoimassa lohkoketjuratkaisuja myös omassa kassanhallinnassaan nopeuttaakseen varojen siirtoa ja ohittaakseen perinteisten pankkijärjestelmien rajoitteet. Tämänhetkiset rajat ylittävät pankkisiirrot voivat kestää päiviä ja aiheuttaa käyttöpääoman viivästyksiä. Tokenisoitu dollari, joka on lunastettavissa pankkirahaksi tarpeen mukaan, voisi virtaviivaistaa likviditeetin hallintaa eri aikavyöhykkeillä.

Solana hintaennuste 29.10.2025

Kun Fedin korkopäätös lähestyy, Powellin puhe ja mahdollinen QT-ohjelman päättyminen lähenevät, markkinoilla näkyy taas elon merkkejä. Pelkästään Yhdysvaltain osakemarkkinoiden arvo nousi tänään noin 767 miljardilla dollarilla.

Solanan kurssi kävi koskettamassa 205 dollarin ylävastusta ennen kuin vetäytyi takaisin 197 dollariin, joka on nyt muuttunut tukitasoksi. Hinta liikkuu tällä hetkellä juuri tämän tuen yläpuolella ja lähimmän vastusalueen alapuolella, muodostaen tasapainoisen konsolidaatiokuvion.

Vahva nousu ja sulkeminen 205 dollarin yläpuolelle todennäköisesti nostaisi SOL:n seuraavalle vastustrendilinjalle lähelle 215:tä, ja lisänousun tasot näkyvät kaaviossa. Jos taas 197 ei pidä, hinta voi laskea takaisin 182:een, mistä alaspäin avautuu lisälaskun riski, mutta toisaalta myös mahdollinen paikka ostaa Solanaa hetken alehintaan.

