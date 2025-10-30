Miksi Bitcoin on laskussa, vaikka Fed laski ohjauskorkoaan?

Johtava kryptovaluutta Bitcoin käy kauppaa laskupaineessa reilun 111 000 dollarin tasolla. Laskua on tullut huolimatta parantuneesta globaalista kryptotunnelmasta ja uusista poliittisista sekä toimialaan liittyvistä tapahtumista.

Saksan oppositiopuolue ehdotti Bitcoinin luokittelemista kansalliseksi omaisuudeksi. Samalla tekoälyyn keskittyvä louhija TeraWulf ilmoitti 500 miljoonan dollarin varainkeruusta, ja Binance julkisti läpinäkyvyyshankkeen yhteistyössä Bubblemapsin kanssa.

Yhdysvaltain keskuspankin ohjauskoron lasku lisäsi lyhytaikaista volatiliteettia, ja kauppiaat seuraavat nyt tarkasti 108 900 dollarin tasoa, jota pidetään Bitcoinin tärkeänä tukivyöhykkeenä.

Fedin 25 korkopisteen lasku tasolle 3,75–4,00 prosenttia vastasi markkinoiden odotuksia, mutta puheenjohtaja Powellin kommentit tulevista, “dataan perustuvista” päätöksistä hillitsivät markkinaintoa.

Vaikka Bitcoin ja Solana kokivat hetkellisen piikin ilmoituksen jälkeen, suurin osa suurista altcoineista, kuten XRP, on pysähtynyt likviditeettiolosuhteiden ja makrotaloudellisten signaalien uudelleenkalibroinnin vuoksi.

Saksan oppositio ajaa Bitcoinin tunnustamista kansalliseksi omaisuudeksi

Saksan suurin oppositiopuolue, äärioikeistolaiseksi mielletty Alternative für Deutschland (AfD), on ehdottanut, että Bitcoin tunnustetaan strategiseksi kansalliseksi omaisuudeksi. Se kehottaa päättäjiä erottamaan Bitcoinin muista kryptovaluutoista EU:n MiCA-sääntelykehyksen alla.

Aloitteessa väitetään, että liiallinen sääntely voisi tukahduttaa innovaatiota ja heikentää Saksan asemaa digitaalisen rahoituksen alalla. Siinä vaaditaan arvonlisäverovapautusten säilyttämistä, kansalaisten oikeuden itsehallintaan turvaamista sekä 12 kuukauden verovapauden säilyttämistä Bitcoin-voitoille — sääntö, josta pitkäaikaiset sijoittajat tällä hetkellä hyötyvät.

BREAKING: 🇩🇪 Germany’s AfD party has introduced a motion to establish a strategic Bitcoin reserve.



Countries are NOW IN FOMO. If only Germany kept their Seized Bitcoin back in January 2024 pic.twitter.com/0zJvvxrdOa — CryptoChatter (@crypto_chatter1) October 29, 2025

AfD:n edustajat ehdottivat myös, että Saksa harkitsisi Bitcoinin lisäämistä kansallisiin valuuttavarantoihinsa, samalla tavoin kuin keskuspankit pitävät kultaa. Ehdotus muistuttaa viimeaikaisia keskusteluja Ranskassa, jossa lainsäätäjät ajavat kryptomyönteisempiä politiikkoja houkutellakseen investointeja ja vahvistaakseen Euroopan lohkoketjusektoria.

Sijoittajat näkivät liikkeen merkkinä Bitcoinin kasvavasta poliittisesta hyväksynnästä Euroopassa. Uutinen tuki maltillista hinnannousua, kun kauppiaat alkoivat veikata, että laajempi institutionaalinen hyväksyntä voisi seurata, jos aloite saa tukea Berliinissä.

TeraWulf siirtyy Bitcoin-louhinnasta tekoälyyn keräämällä 500 miljoonaa dollaria

Bitcoin-louhija TeraWulf aikoo kerätä 500 miljoonaa dollaria vaihtovelkakirjalainalla rakentaakseen uuden tekoälykeskeisen datakeskuksen Abernathyyn, Texasiin. Vuonna 2032 erääntyvät lainat voivat kasvaa vielä 75 miljoonalla dollarilla kysynnän mukaan.

Varat tukevat yhtiön siirtymää Bitcoin-louhinnasta tekoälyinfrastruktuuriin, hyödyntäen sen nykyisiä energia- ja laitteistoresursseja vastaamaan kasvavaan GPU-laskentatehon kysyntään. Tämä seuraa TeraWulfin aiempaa kolmen miljardin dollarin rahoituskierrosta Morgan Stanleyn kanssa, 1,4 miljardin dollarin Google-takuuta sekä 3,7 miljardin dollarin isännöintisopimusta Googlen tukeman Fluidstackin kanssa.

Sijoittajat näkevät siirtymän strategisena monipuolistamisena, joka vahvistaa kryptolouhintayhtiöiden pitkän aikavälin vakautta muuttuvassa markkinaympäristössä. Bitcoinin hinta nousi hieman ilmoituksen jälkeen, kun kauppiaat näkivät TeraWulfin tekoälysiirtymän myönteisenä signaalina toimialan sopeutumiskyvystä.

Binance ja Bubblemaps yhdistävät voimansa paljastaakseen sisäpiirikauppaa

Binance on yhteistyössä lohkoketjuanalytiikkayritys Bubblemapsin kanssa lisätäkseen läpinäkyvyyttä ja havaitakseen sisäpiirikauppaa. Integraatio mahdollistaa Binance Web3 -lompakon käyttäjille token-jakelun visualisoinnin ja epäilyttävien lompakkoyhteyksien tunnistamisen Bubblemapsin interaktiivisen “kuplakäyttöliittymän” avulla.

Bubblemaps, joka tunnetaan 30 miljoonan dollarin MELANIA-token-skandaalin paljastamisesta, yksinkertaistaa ketjuanalytiikkaa, auttaen kauppiaita havaitsemaan markkinamanipulaatiota ja sisäpiiritoimintaa.

BREAKING: BINANCE INTEGRATES BUBBLEMAPS



Onchain transparency – now embedded into the world’s largest exchange



Try it now on @Binance pic.twitter.com/OzAkvTv5li — Bubblemaps (@bubblemaps) October 29, 2025

Tämän yhteistyön tavoitteena on tehdä kryptokaupasta turvallisempaa ja läpinäkyvämpää, tarjoten sijoittajille parempaa näkyvyyttä token-omistusrakenteisiin. Markkinatoimijat ottivat liikkeen vastaan positiivisesti merkkinä kasvavasta toimialan vastuullisuudesta.

Bitcoin hintaennuste 30.10.2025

Bitcoinin hintakehitys on laskusuuntainen, sillä BTC leijuu noin 111 000 dollarin tasolla, tärkeän 108 900 dollarin tukivyöhykkeen yläpuolella, joka osuu yhteen 23,6 %:n Fibonacci-korjauksen kanssa. Tämä taso on toiminut luotettavana kysyntäalueena viime viikkoina. Hintakäyrä osoittaa tuplahuipun lähellä 117 700 dollaria, jota seurasi korjausliike. Nyt härät puolustavat nousevan kanavan alarajaa lokakuun alusta lähtien.

Bitcoinin hintakaavio – Lähde: Tradingview

Useat pitkät alaliekit 4 tunnin kaaviossa viittaavat aggressiiviseen dippien ostamiseen, vaikka 50-EMA on tasaantumassa. RSI noin 31:ssä viittaa ylimyytyihin olosuhteisiin, mikä usein ennakoi teknistä palautusta.

Päivän sulkeutuminen yli 110 700 dollarin voisi käynnistää toipumisen kohti 112 200–114 950 dollarin tasoja, kun taas lasku alle 108 900 dollarin saattaa altistaa BTC:n 106 100–103 500 dollarin alueelle, mikä voisi avata otollisen paikan ostaa Bitcoinia.

Sijoittajat suosivat pitkiä positioita yli 109 000 dollarin, tavoitellen 114 950 dollarin tasoa, sillä ylimyyty vauhti viittaa mahdolliseen nousuun marraskuuta kohti.

