Voiko Bitcoin nousta takaisin 124 000 dollarin tasolle?

Toimittaja Tanja Elo Toimittaja Tanja Elo Lisätietoja toimittajasta Tanja Elo on asiantunteva CryptoNews Suomen toimittaja, jolla on yli 9 vuoden mittava kokemus digitaalisten julkaisujen luomisesta. Hänen monipuolinen taustansa sisältää laajan osaamisen... Lisää toimittajalta Jaa Kopioitu Viimeksi päivitetty: Lokakuuta 28, 2025

Johtava kryptovaluutta Bitcoin on palannut nousujohteiselle uralle, ja sen vauhti muokkaa globaaleja markkinoita. Nousuun ovat vaikuttaneet muun muassa seuraavat asiat: Kryptolainoja tarjoava Ledn on ylittänyt miljardin dollarin rajan Bitcoin-vakuudellisissa lainoissa, Yhdysvaltain dollari on heikentynyt uusien kauppaneuvottelutoiveiden myötä ja Trumpiin liitetty yhtiö American BTC on kasvattanut Bitcoin-omistuksensa 445 miljoonaan dollariin.

Nämä kehitykset heijastavat syvenevää institutionaalista luottamusta, kun sijoittajat käyttävät BTC:tä yhä enemmän likviditeetin, vipuvaikutuksen ja pitkäaikaisen arvonsäilytyksen välineenä.

Ledn ylittää 1 miljardin dollarin rajan Bitcoin-vakuudellisissa lainoissa kysynnän kasvaessa

Kryptolainoja myöntävä Ledn on myöntänyt yli miljardin dollarin arvosta Bitcoin-vakuudellisia lainoja tänä vuonna, mikä kertoo selvästä kasvusta kryptoluottojen kysynnässä. Sijoittajat valitsevat lainaamisen myymisen sijaan härkämarkkinoilla. Yritys on perustamisestaan lähtien myöntänyt yhteensä 2,8 miljardin dollarin edestä BTC-lainoja, mukaan lukien 392 miljoonaa dollaria kolmannella neljänneksellä, ja se toimii nyt yli 100 maassa, tuottaen noin 100 miljoonaa dollaria vuodessa.

Kun Bitcoinin kurssi liikkuu nyt noin 115 000 dollarissa, yhä useammat sijoittajat vapauttavat likviditeettiä myymättä kryptojaan, mikä korostaa Bitcoinin kasvavaa roolia sekä rahoitusvakuutena että pitkäaikaisena arvonsäilyttäjänä.

With a Ledn loan, you can have your bitcoin and spend it too💰

Since 2018, @hodlwithLedn has issued over $10B in bitcoin-backed loans across 100+ countries. A Ledn loan allows you to borrow cash while keeping your bitcoin, with no credit check.https://t.co/Ih2nYgv67p — Bitcoin.com News (@BTCTN) October 27, 2025

Tämä merkkipaalu vahvistaa Bitcoinin asemaa rahoitusvakuutena ja osoittaa sen roolin kasvavan sekä arvonsäilyttäjänä että luottoinstrumenttina kehittyvässä digitaalisessa taloudessa.

Yhdysvaltain dollari laski kauppasopimustoiveiden nostaessa globaaleja markkinoita

Yhdysvaltain dollari heikkeni maanantaina tärkeimpiä valuuttoja, kuten euroa, juania ja Australian dollaria, vastaan, kun toiveet mahdollisesta Yhdysvaltojen ja Kiinan välisestä kauppasopimuksesta nostivat sijoittajien luottamusta ja globaalia markkinasentimenttiä. Presidentti Donald Trump totesi, että osapuolet ovat lähellä sopimuksen viimeistelyä ja tapaavat myöhemmin tällä viikolla Etelä-Koreassa, mikä vähensi dollarin kysyntää turvasatamavaluuttana.

Market Sentiment is IN 🚨



• BEARISH: US Dollar, New Zealand Dollar

• BULLISH: Swiss Franc, Euro

• NEUTRAL: AUD, GBP, CAD, JPY



Where are you placing your focus this week?



Full breakdown & insights:https://t.co/pArWjmvZE3 pic.twitter.com/VPv41nn2fs — City Traders Imperium (@CTI_Funding) October 27, 2025

Kiinalainen juan nousi korkeimmalle tasolleen yli kuukauteen sen jälkeen, kun Kiinan keskuspankki asetti vahvemman keskimääräisen vaihtokurssin. Samaan aikaan Australian dollari vahvistui maan keskuspankin pääjohtajan haukkamaisen kommentoinnin jälkeen.

US dollar slips as trade optimism boosts risk appetite – https://t.co/I3RAt1feo7 via ⁦@Reuters⁩ — 🇪🇺 🇲🇨🇨🇭Dan Popescu 🇫🇷🇮🇹🇷🇴 (@PopescuCo) October 27, 2025

Riskinottohalun kasvaessa ja osakkeiden noustessa globaalisti, kauppiaat seuraavat nyt, jatkuuko dollarin lasku, mikäli kauppaneuvottelut etenevät ja Aasian valuutat vahvistuvat edelleen.

Trumpiin liitetty American BTC kasvattaa kassavarojaan 445 miljoonaan dollariin uudella BTC-ostolla

American Bitcoin, jonka ovat perustaneet Eric Trump ja Donald Trump Jr., on kasvattanut Bitcoin-omistuksensa 3 865 BTC:hen eli 445 miljoonaan dollariin ostamalla lisää 1 414 BTC:tä arvoltaan 163 miljoonaa dollaria. Eric Trump vahvisti yhtiön pitkäaikaisen luottamuksen BTC:hen ja korosti sen tavoitetta kasvattaa “Bitcoin-osaketta kohti” -suhdetta ajan myötä.

🚨 Exciting news! Trump-linked American Bitcoin just added $163M in BTC, boosting its treasury to over $445M! 🌟 This move signals strong confidence in the crypto market and its future potential. What does this mean for the landscape? Let’s discuss! 💬💰… https://t.co/EH3Avmmq1Q — 🇺🇸 Fight for Democracy (@breakingwtfnews) October 27, 2025

Yhtiö listautui Nasdaqiin syyskuussa kaupankäyntitunnuksella “ABTC” seuraten fuusiota Gryphon Digital Miningin kanssa. Pörssidebyytti sai aikaan vahvaa kiinnostusta markkinoilla, ja osakkeet nousivat yli 80 % ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä.

Viimeisin osto syventää Bitcoinin käyttöönoton ja Yhdysvaltain politiikan välistä yhteyttä, korostaen Trumpin perheen kasvavaa roolia kryptosektorilla. Oston jälkeen Bitcoinin hinta nousi yli 115 540 dollarin, kun sijoittajat näkivät liikkeen vahvana luottamuslauseena kryptovaluutan tulevaisuudelle.

Bitcoin hintaennuste 28.10.2025

Bitcoin (BTC/USD) käy kauppaa noin 114 572 dollarissa ja konsolidoituu noustuaan 108 600 dollarin tukivyöhykkeeltä. Päiväkaavio osoittaa mahdollisen kaksoishuipun muodostuvan 117 600 dollarin tuntumaan, joka vastaa 61,8 %:n Fibonacci-takaisinvetoa — avaintasoa, jossa myyjät voivat aktivoitua.

Bitcoinin hintakaavio – Lähde: Tradingview

Lyhyen aikavälin näkymät pysyvät positiivisina, kun Bitcoin liikkuu nousevassa kanavassa. Tätä tukee positiivinen EMA-leikkaus 20 ja 50 päivän liukuvien keskiarvojen välillä, jotka ovat lähellä 112 300 dollaria. RSI-luku 54 viittaa neutraaliin momentumiin, jättäen tilaa lisänousuille ennen yliostettuun tilaan siirtymistä.

Viimeaikaiset doji- ja spinning top -kynttilät osoittavat lyhytaikaista epävarmuutta, kun härät testaavat vastustasoa. Murtautuminen yli 117 600 dollarin voisi laukaista nousun kohti 120 500 ja 124 100 dollaria, kun taas epäonnistuminen voi johtaa uudelleentestaukseen tasolla 112 250 dollaria.

Mikäli Bitcoinin ostaminen säilyttävää trendinsä ja globaali markkinasentimentti vahvistuu, Bitcoin voi jatkaa nousuaan kohti 130 000 dollarin aluetta tulevien viikkojen aikana.

S&P kyykyttää Michael Saylorin Strategya

Luottoluokituslaitos S&P Global Ratings on antanut Michael Saylorin yritykselle Strategylle ”B- luottoluokituksen, joka sijoittuu roskalainaluokkaan eli spekulatiiviseksi.

Aiemmin nimellä MicroStrategy tunnettu yritys sai tämän arvosanan johtuen sen suuresta Bitcoin-altistuksesta, heikosta liiketoiminnan hajautuksesta ja rajallisesta dollarilikviditeetistä. S&P:n mukaan yhtiön näkymät pysyvät vakaana.

Strategy on ensimmäinen Bitcoin-treasury-yritys, jolle suuri luottoluokituslaitos on myöntänyt virallisen luottoluokituksen. Yritys on uudelleenbrändäytynyt ohjelmistoyrityksestä Bitcoin-sijoitusyhtiöksi ja käyttää osake- ja velkakirjaemissioista saatuja varoja ostaakseen ja hallinnoidakseen Bitcoinia osana kassanhallintastrategiaansa.

Suurten Bitcoin-omistusten vuoksi Strategy on altis hintavaihteluille ja sääntelymuutoksille

S&P totesi, että Bitcoinin suuri osuus yhtiön varoista on sekä sen tärkein vahvuus että suurin riski. Yhtiön tase on käytännössä täysin riippuvainen digitaalisesta omaisuudesta, mikä tekee siitä erittäin haavoittuvan markkinoiden volatiliteetille ja mahdollisille sääntelymuutoksille.

S&P Global Ratings has assigned Strategy Inc a 'B-' Issuer Credit Rating (Outlook Stable) — the first-ever rating of a Bitcoin Treasury Company by a major credit rating agency. https://t.co/WLMkFqkkCb — Michael Saylor (@saylor) October 27, 2025

Luottoluokittaja mainitsi myös rakenteellisen epäsuhdan, koska Strategyn velka ja etuoikeutetut osakkeet on nimetty Yhdysvaltain dollareissa, kun taas suurin osa sen varoista on Bitcoinissa.

Kesäkuussa 2025 yhtiöllä oli hallussaan noin 70 miljardin dollarin edestä Bitcoinia, kun taas sen muunnettavaa velkaa oli noin 8 miljardia dollaria, joka erääntyy vuodesta 2028 alkaen. S&P sanoi, että yhtiön kyky hallita velkaeriään pääomamarkkinoiden kautta on keskeinen syy vakaalle näkymälle.

Analyytikot: Bitcoinin osuus tekee pääomapohjasta rakenteellisesti ohuen

Analyytikot kuitenkin huomauttivat, että yhtiön oikaistu pääomapositio on edelleen ”merkittävästi negatiivinen”. Koska S&P vähentää Bitcoin-varat omasta pääomasta oikaistua pääomaa laskettaessa, johtaa tämä Strategyn tapauksessa rakenteellisesti heikkoon pääomapohjaan.

Yhtiön riskikorjattu pääomasuhde oli syvästi negatiivinen vuoden 2025 puolivälissä johtuen varojen korkeasta volatiliteetista ja tuottamattomuudesta.

Strategyn ydintoiminta, joka keskittyy yritysanalytiikkaohjelmistoihin, on niukasti kannattavaa ja tuottaa vain vähän kassavirtaa. Vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla yritys raportoi -37 miljoonan dollarin liiketoiminnan kassavirran, kun taas sen 8,1 miljardin dollarin verotulot olivat lähes täysin Bitcoinin hinnannousun ansiota.

S&P: 80 miljardin markkina-arvo kertoo sijoittajien kiinnostuksesta, vaikka Bitcoin-riski on keskittynyt

S&P mainitsi myös kyberriskit olennaisena uhkana. Strategy säilyttää Bitcoininsa useiden institutionaalisten säilyttäjien kautta, mutta vakuutusturva kattaa vain pienen osan sen koko varoista. Luottoluokittaja sanoi, että yksityisavainten katoaminen tai säilyttäjän epäonnistuminen voisi heikentää merkittävästi yhtiön likviditeettiä.

Heikkouksista huolimatta S&P antoi tunnustusta Strategyn kurinalaiselle velanhallinnalle ja vahvalle pääomamarkkinoille pääsylle. Yritys on johdonmukaisesti uudelleenrahoittanut velkojaan muunnettavilla velkakirjoilla ja osakeanneilla, välttäen lyhyen aikavälin erääntymiset. Yhtiön markkina-arvo on noin 80 miljardia dollaria, mikä heijastaa sijoittajien halua saada Bitcoin-altistusta perinteisten arvopapereiden kautta.

Vakaat näkymät perustuvat pääomamarkkinoille pääsyyn ja dollarilikviditeetin paranemiseen

S&P totesi, että yhtiön likviditeettiprofiilia rasittaa yli 640 miljoonan dollarin vuotuiset etuoikeutettujen osakkeiden osingot, vaikka nämä maksut ovatkin pieniä suhteessa sen Bitcoin-omistuksiin.

Yritys voi lykätä näitä osinkoja, mutta se toisi hallinnollisia seurauksia, kuten etuoikeutettujen osakkeenomistajien pääsyn hallitukseen.

Tulevaisuutta silmällä pitäen S&P sanoi, että luokituksen nostaminen on epätodennäköistä seuraavan 12 kuukauden aikana, mutta mahdollista, mikäli Strategy parantaa dollarilikviditeettiään ja vähentää riippuvuuttaan muunnettavasta velasta. Luokituksen lasku voi puolestaan seurata, jos yritys menettää pääomamarkkinoille pääsynsä tai kohtaa jyrkän Bitcoinin hinnan laskun.

Bitcoin Hyper yhdistää kaksi suurinta kryptoekosysteemiä

Bitcoinin aktiivisuuden kasvaessa ja tehokkaiden BTC-pohjaisten sovellusten kysynnän noustessa Bitcoin Hyper erottuu joukosta sillanrakentajana, joka yhdistää kaksi kryptomaailman suurinta ekosysteemiä.

Jos Bitcoin rakensi perustan, Bitcoin Hyper voi tehdä siitä nopean, joustavan ja jälleen hauskan.