ChatGPT:n uusin päivitys, ChatGPT-5, ennustaa, että XRP, Monero ja Cardano voivat tarjota sijoittajille merkittäviä tuottoja tulevien kuukausien aikana – juuri sopivasti ennen joulukautta.

Kuitenkin tie ylöspäin on tällä hetkellä epävakaa. Viime torstaina Bitcoin nousi uuteen ennätyskorkeuteen, 124 128 dollariin, ylittäen aiemman 122 838 dollarin huipun, joka saavutettiin vain kuukautta aiemmin.

Nousu kuitenkin jäähtyi nopeasti, kun Yhdysvaltain työtilastovirasto raportoi odotuksia korkeammasta heinäkuun inflaatiosta. Tämä laukaisi voittojen kotiuttamisen aallon, joka pudotti BTC:n hinnan tilapäisesti alle 115 000 dollarin seuraavana maanantaina.

Mutta hopeareunus on olemassa: ala saa nyt selvempää ohjausta Yhdysvaltain viranomaisilta. Presidentti Trump allekirjoitti hiljattain GENIUS Act -lain, joka on maan ensimmäinen kattava stablecoin-sääntely. Lain mukaan kaikkien stablecoinien tulee olla täysin varantoihin sidottuja. Samaan aikaan SEC esitteli Project Crypto -ohjelman, joka on laaja modernisointihanke tarkoituksena selventää, miten arvopaperilakeja sovelletaan digitaalisissa varoissa.

Näiden muutosten myötä analyytikot uskovat, että markkinat voivat olla valmiit uuteen räjähdysmäiseen ralliin meemikolikoissa ja vaihtoehtoisissa tokeneissa – jopa ylittäen vuoden 2021 manian. Jos ChatGPT:n ennusteet pitävät paikkansa, XRP, Monero ja Cardano voivat olla eturintamassa.

XRP (Ripple): ChatGPT ennustaa 5× kasvua – mahdollisesti 10 dollariin vuoden loppuun mennessä

ChatGPT ennustaa, että XRP:n kurssi voi nousta kohti 10 dollaria vuoden 2025 loppuun mennessä, mikä olisi yli viisinkertainen nykyisestä 2,97 dollarin kaupankäyntihinnasta.

Tokenin kehitys tänä vuonna on ollut huomionarvoista. 18. heinäkuuta XRP nousi 3,65 dollariin, ylittäen vuoden 2018 ennätyksen (3,40 dollaria), ennen kuin se korjasi noin 18,5 % nykyiselle tasolleen.

Käyttöönotto jatkaa kasvuaan. Vuonna 2024 YK:n pääomakehitysrahasto nosti XRP:n esille toimivana ratkaisuna kansainvälisiin siirtoihin kehittyvissä talouksissa.

Ripple päätti myös vuosia kestäneen oikeustaistelunsa SEC:n kanssa kesällä, kun viranomainen virallisesti luopui kanteesta. Tämä vahvisti vuoden 2023 tuomion, jonka mukaan XRP:n vähittäismyynti ei ole arvopaperi. Tällä merkittävällä ratkaisulla avattiin käytännössä tie myös muille laillisille altcoineille välttää vastaava SEC:n ylilyönti.

Jos XRP saavuttaa aiemmat huippunsa, ChatGPT näkee 10 dollarin realistisena tavoitteena – ja jopa 15 dollaria on mahdollinen vahvan härkämarkkinan skenaariossa.

Tekniset indikaattorit näyttävät tasapainoisilta: suhteellinen vahvuusindeksi (RSI) on 50, mikä viittaa lievään myyntipaineeseen, jonka odotetaan hellittävän pian, kun sijoittajat saavat kotiutettua voittonsa.

Viimeisen vuoden aikana XRP on noussut 427 %, selvästi enemmän kuin Bitcoin (93 %) tai Ethereum (64 %) samalla ajanjaksolla.

Monero ($XMR): yksityisyyteen keskittyvä kolikko pitää pintansa markkinoiden laskusta huolimatta

Monero (XMR) on yksi suosituimmista yksityisyyteen keskittyvistä kryptovaluutoista, jonka tarkoituksena on pitää kaikki transaktiot täysin anonyymeinä ja jäljittämättöminä.

Toisin kuin Bitcoin tai Ethereum, jotka tallentavat kaikki transaktiot avoimeen lohkoketjuun, Monero käyttää kehittynyttä kryptografiaa – kuten ring-signatuureja, stealth-osoitteita ja luottamuksellisia transaktioita – piilottaakseen sekä lähettäjän että vastaanottajan. Tämä tekee siitä suositun niiden keskuudessa, jotka arvostavat taloudellista yksityisyyttä.

Vuonna 2014 lanseerattu Monero on kasvanut yhdeksi alan johtavista projekteista vahvan yhteisön tukemana. Vaikka sääntelijät usein suhtautuvat kriittisesti Moneroon sen yksityisyysominaisuuksien vuoksi, kannattajat pitävät sitä välttämättömänä työkaluna todellisen taloudellisen vapauden saavuttamiseksi digitaalisessa aikakaudessa.

Seuraten jyrkkää pudotusta alle 240 dollarin, Moneron kurssi on nyt vahvassa nousussa. XMR kesti markkinoiden yleisen romahduksen, joka vei XRP:ltä 4,8 %, Bitcoinilta 2,5 % ja Ethereumilta 6,1 %. Samaan aikaan XMR nousi 1,5 % ja kävi kauppaa 272 dollarissa.

Kartta osoittaa myös XMR:n RSI:n terävän nousun, mikä kertoo kasvavasta ostointressistä. Jos tämä kehittyy ralliksi, XMR voi nousta jopa 400 dollariin, missä sen odotetaan kohtaavan vastustusta. Vahvan tuen ansiosta hieman yli 300 dollarissa on kuitenkin mahdollista, että härkämarkkina vie kolikon uuteen kaikkien aikojen huippuun.

Moneron nykyinen ATH on 542,33 dollaria, joka saavutettiin jo vuonna 2018.

Cardano ($ADA): ChatGPT ennustaa ympäristöystävälliselle lohkoketjulle 158 % kasvua

Cardano ($ADA) on noussut 171 % viimeisen 365 päivän aikana, ohittaen nousutahdissa Bitcoinin, Ethereumin ja Solanan. Se on ollut toiseksi paras miljardiluokan kolikko XRP:n jälkeen. Nousun taustalla on kasvava kysyntä kestävistä ja skaalautuvista lohkoketjuratkaisuista sekä lisääntynyt kiinnostus stablecoineihin ja reaalimaailman varojen tokenisaatioon.

Kryptoon on kiinnittänyt huomionsa jopa maailman vaikutusvaltaisin johtaja. Truth Social -julkaisussaan Donald Trump mainitsi ADA:n osana ehdotustaan Yhdysvaltain strategiseksi kryptoreserviksi. Vaikka Bitcoin oli pääfokus, ADA mainittiin mahdollisena lisäyksenä – tosin vain, jos se hankitaan hallituksen takavarikoinneilla eikä suorilla ostoilla.

Ethereum-yhteisperustaja Charles Hoskinsonin luoma Cardano erottuu Proof-of-Stake-mekanismillaan, pienellä energiankulutuksellaan ja tieteellisesti vertaisarvioidulla kehityksellään. Nämä piirteet houkuttelevat sekä instituutioita että yksityissijoittajia.

Nykyisellä hinnallaan ja 33,2 miljardin dollarin markkina-arvolla ChatGPT ennustaa Cardanon kurssin nousevan 2,36 dollariin vuoden 2025 loppuun mennessä. Tämä merkitsisi 158 % kasvua nykyisestä, vaikka se jäisi edelleen 24 % alle syyskuussa 2021 saavutetun 3,09 dollarin ennätyksen.

Teknisen analyysin näkökulmasta ADA on konsolidoitunut laskevassa kolmiossa vuoden 2024 lopusta lähtien. Lähtö yli 1,10 dollarin vastustasosta voi avata tien 1,50 dollariin syksyllä. Onnistunut härkämarkkina voi lopulta nostaa tokenin ChatGPT:n ennustamalle tasolle tai jopa korkeammalle.

Bitcoin Hyper ($HYPER): meemeihin pohjautuva Layer 2 on vaihtoehto XRP:lle

Yksi vuoden kuumimmista ennakkomyyntitarinoista jää vielä ChatGPT:n tutkakatveeseen, sillä se on yhä ennakkomyynnissä. Bitcoin Hyper ($HYPER) on ensimmäinen Bitcoinin Layer 2 -ratkaisu, joka yhdistää edistyneet skaalausominaisuudet meemikulttuuriin ja yhteisölähtöiseen omaksumiseen.

Sen tehtävä on nopeuttaa BTC-siirtoja, laajentaa toiminnallisuuksia ja pysyä uskollisena yhteisö ensin -filosofialle.

Ennakkomyynti on jo kerännyt 10,3 miljoonaa dollaria, ja jotkut analyytikot odottavat jopa 10× tai suurempia tuottoja, kun token listautuu.

Solana Virtual Machineen (SVM) perustuva Bitcoin Hyper mahdollistaa salamannopeat älysopimukset Bitcoin-ekosysteemille, poistaen pullonkauloja kuten hitaat vahvistusajat ja korkeat siirtokulut.

Sen Canonical Bridge -silta mahdollistaa lähes välittömät BTC-siirrot sen omalla Layer 2 -ratkaisulla, ja erittäin matalat kulut avaavat ovet dApp-sovelluksille, meemikolikoille ja maksusovelluksille. Coinsultin hiljattainen auditointi vahvisti, ettei älysopimuksista löytynyt haavoittuvuuksia, mikä vahvistaa sijoittajien luottamusta.

$HYPER-token pyörittää järjestelmää tarjoten panostuspalkkioita, kaasumaksujen kattamista sekä hallinto-oikeuksia. Varhaisille ennakkomyyntiin osallistuville sijoittajille on tarjolla jopa 105 % APY-tuottoja sekä mahdollisuus vaikuttaa tuleviin alustapäivityksiin äänestämällä.

Käy virallisella ennakkomyyntisivustolla tai seuraa Bitcoin Hyperiä X:ssä ja Telegramissa saadaksesi lisätietoja.